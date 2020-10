¿Qué es Among Us y cómo lo juego?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - 2020 ha sido un año de locura por los juegos, es justo decirlo. Tomemos como ejemplo los lanzamientos explosivos de títulos como Animal Crossing: New Horizons , Call of Duty: Warzone y Fall Guys: Ultimate Knockout , por nombrar solo algunos. No ha estado limitado por el género, sino por el factor de diversión.

Sin embargo, el último de esta línea de éxitos es el más pequeño y modesto hasta el momento; de hecho, ni siquiera es un juego recién lanzado. Among Us ha estado fuera por un buen tiempo y, en ocasiones, casi no tuvo jugadores. Este año, sin embargo, ha sido redescubierto y su juego social se ha convertido en un gran éxito, lo que ha provocado imitadores y mucho interés. Sin embargo, si quieres saber más sobre qué es realmente el juego y cómo puedes jugarlo tú mismo, sigue leyendo.

Among Us es un juego de engaño al estilo de una fiesta que en realidad es extremadamente simple, por lo que funciona tan bien. Cada jugador asume el papel de un astronauta de dibujos animados a bordo de una nave que necesita reparaciones bastante urgentes. El grupo de jugadores tiene una larga lista de tareas que deben completar en el transcurso de una serie de rondas breves y cronometradas.

El giro, sin embargo, es que uno o más de los jugadores son en realidad impostores, alienígenas asesinos en secreto que se hacen pasar por un miembro de la tripulación. Su objetivo es mezclarse con la actividad y la finalización de la tarea, mientras aprovechan cualquier oportunidad encubierta para matar instantáneamente a los miembros de la tripulación hasta que no quede nadie.

La tripulación gana si completa todas sus tareas sin ser asesinados, mientras que los impostores ganan si matan a todos los miembros de la tripulación primero. Sin embargo, los jugadores solo pueden comunicarse entre sí a través del chat de voz entre rondas, lo que significa que solo estás en contacto para exponer tu caso de por qué definitivamente no eres un asesino alienígena secreto.

Además, el punto de vista de arriba hacia abajo significa que los puntos de vista y perspectivas restringidos obligan a los jugadores a permanecer unidos si realmente quieren asegurarse de lo que están haciendo, lo que también puede conducir a circunstancias divertidas.

Es un concepto brillante y simple que impulsa la diversión sin fin, ya que cada ronda se desarrolla de manera diferente y las personas usan diferentes estrategias para engañar y engañar a los demás, o para atrapar a los extraterrestres mientras hacen actos sucios.

Among Us se puede comprar y descargar a tu PC a través de Steam , por un precio extremadamente razonable, y debido a los gráficos y el arte súper simples del juego, se ejecutará básicamente en cualquier máquina que desees.

Sin embargo, el verdadero consejo profesional es este: ¡Among Us es gratis para dispositivos móviles! Simplemente dirígete a Apple App Store o Google Play Store para comprarlo por el bajo precio de absolutamente nada, y podrás jugarlo en su totalidad sin gastar un centavo. Además, es posible que descubra que jugar en el dispositivo móvil facilita la organización de los saltos a un chat de Discord o una llamada grupal con cualquier amigo que quiera probarlo también, para lograr una atmósfera menos silenciosa y amigable con los movimientos.

Los juegos tienen un poco de historia cuando se trata de nuevos géneros o grandes éxitos que generan imitadores inmediatamente, por lo que no sorprende que ya haya comenzado en lo que respecta a Among Us. La primera gran versión de imitación ha aparecido en forma de mapa en el modo creativo de Fortnite, astutamente llamado Amidst Us.

Juega exactamente con las mismas reglas que Among Us, excepto que el cambio obvio es que estás en el suelo con una perspectiva en tercera persona en lugar de la vista de arriba hacia abajo del original. Esto cambia un poco la sensación del juego y, de hecho, la forma en que se le puede recomendar que juegue estratégicamente, pero se aplican todas las demás reglas, y parece un momento igualmente divertido.

Puedes ver todo lo que necesitas para acceder al mapa en el Tweet de arriba, así que si te apetece divertirte un poco entre nosotros en Fortnite, estás a solo unos clics de hacerlo.

Por ahora, ese es el imitador más convencional que existe, pero estaríamos atentos: donde viene uno, es probable que lo sigan más.

Escrito por Max Freeman-Mills.