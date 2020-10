Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Como agradecimiento al personal trabajador del Servicio Nacional de Salud Británico, la increíble gente de Bossa Studios ha decidido regalar Surgeon Simulator 2 a los trabajadores del NHS.

El juego permitirá que verdaderos profesionales de la salud practiquen sus habilidades quirúrgicas sin el peligro de contratiempos que pongan en peligro la vida.

Surgeon Simulator 2 se presenta como "... el simulador quirúrgico más técnicamente avanzado (pero menos realista) jamás creado". Eche un vistazo al tráiler y pronto se dará cuenta de que este no es un simulador serio que le permitirá perfeccionar y dominar sus habilidades con el bisturí, sino más bien una divertida ruptura con la realidad.

Bien, es posible que Surgeon Simulator no sea conocido por ser el juego más preciso en el género de los simuladores, pero eso no significa que no sea entretenido. De hecho, podría ser el tiempo de inactividad perfecto después de un duro día de trabajo.

Si desea probar cómo es antes de sumergirse, puede ver a un médico real que lo reproduce para el placer visual de todos. El Dr. Idris Morgan transmite el juego en Twitch y también tiene un canal de YouTube que vale la pena visitar.

Para descargar una copia gratuita del juego, todo lo que necesita es un correo electrónico legítimo del NHS y, por supuesto, una PC para jugar. Siga este enlace , complete el formulario y comience a jugar.

Para la gente normal, el juego está disponible para comprar en Epic Store .

Escrito por Adrian Willings.