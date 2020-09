Obtén Watch Dogs 2, Football Manager 2020 y más gratis

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Epic Games regularmente tiene excelentes ofertas en su tienda. Estos incluyen juegos gratuitos que puede tomar y mantener sin gastar un centavo.

¡Por el momento, la lista de juegos gratuitos incluye Watch Dogs 2 , Football Manager 2020 y Stick It To The Man! Aunque no queda mucho tiempo para aprovechar esos acuerdos, ya que están listos para finalizar hoy.

Las ofertas de juegos tampoco se detienen ahí. Si busca en otra parte de la tienda, encontrará que no solo puede obtener Rocket League de forma gratuita, sino que al hacerlo también viene con la oferta de bonificación de un cupón gratis de $ 10 / £ 10 cuando lo obtenga.

¡Descarga Rocket League gratis en Epic Games Store y obtén un Cupón Epic de $ 10 hoy! https://t.co/m10SUqpTW8 pic.twitter.com/2el37LBiIN - Epic Games Store (@EpicGames) 23 de septiembre de 2020

Las notas dicen:

"Recibirás un cupón épico por realizar un pedido de Rocket League hasta el 23 de octubre de 2020 a las 11 a.m., hora del este. Todos los cupones épicos recibidos al realizar un pedido de Rocket League vencerán el 1 de noviembre de 2020 a las 2:59 a.m. hora del este".

Así que hay mucho tiempo para obtener esta oferta y luego obtener aún más juegos gratis o descuentos en juegos que estaba buscando comprar de todos modos. Nos parece una ganga.

Este tipo de ofertas de Epic Games Store se realizan semanalmente, y los juegos gratuitos se lanzan cada semana para que los recupere. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition es uno de los próximos juegos que estará disponible de forma gratuita a partir de hoy. Y, por supuesto, siempre está Fortnite.

Obtener los juegos es simple. Inicie sesión en su cuenta de Epic Games y diríjase a la página de juegos gratuitos . Al hacer clic en cada uno de los juegos, puede "obtener" los juegos y agregarlos a su biblioteca.

No se preocupe, todavía tendrá esos juegos una vez que termine la semana. Por lo tanto, su tiempo de juego no está limitado, pero la posibilidad de obtenerlos expirará si no lo hace antes de que se anuncie el próximo lote de juegos.

Escrito por Adrian Willings.