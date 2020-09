Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Crysis original fue diseñado para estar tan orientado al futuro que el hardware de juegos en ese momento no podía manejar la configuración máxima. Parece que Crysis Remastered tiene el mismo objetivo.

Crysis Remastered se lanza hoy y ese juego toma el juego original de 2007 y le da un gran cambio de imagen con aceleración de hardware, trazado de rayos y efectos visuales impresionantes.

Incluso se dice que el nuevo juego se ejecuta con una resolución de hasta 8K si su máquina puede manejarlo y ese es el problema, ya que es posible que no tenga el poder, al menos no en el modo ¿Puede ejecutar Crysis de todos modos.

Así es, Crytek ha diseñado un modo específicamente para el meme : llevar su máquina de juego a su límite absoluto. En este modo, todo está configurado en ultra con el sistema que destruye las distancias de dibujo, sin cambios de LoD y más.

Al hablar con PC Gamer al respecto, el líder del proyecto de Crysis Remastered, Steffen Halbig, dijo que "... En 4k, no hay ninguna tarjeta que pueda ejecutarlo en Can it Run Crysis mode a 30 FPS".

LinusTech Tips ya ha estado poniendo eso a prueba con la Nvidia RTX 3080:

Aunque esas pruebas muestran que es posible obtener 30FPS mientras se juega en 4K, todavía no es una experiencia perfectamente fluida. Sin embargo, esto no es nada malo, solo problemas de PC Master Race.

