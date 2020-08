Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Gamescom es la convención anual de videojuegos más grande de Alemania, pero como tantas otras este año, se ha cambiado de un evento físico a uno virtual para 2020.

Sin embargo, eso no significa que no habrá los grandes anuncios tradicionales de juegos. Solo que este año no podrás vestirte como Pikachu y pasear por los pasillos sudorosos y malolientes de la irónicamente llamada Colonia. Tendrás que hacer todo eso en casa.

Afortunadamente, hay una agenda repleta de increíbles presentaciones y espectáculos en línea, incluido el gran evento Opening Night Live, organizado por Geoff Keighley de The Game Awards. Y puedes verlo aquí mismo ...

El espectáculo en vivo de la noche de apertura de Gamescom comienza a las 8 p.m. CEST (hora local de Alemania) el jueves 27 de agosto de 2020. Estos son los horarios para su área:

Costa oeste de EE. UU .: 11 a. M. PDT

Costa este de EE. UU .: 2 p.m.EDT

Reino Unido: 7 p.m. BST

Europa Central: 8 p.m. CEST

Podrás ver el programa en la parte superior de esta página.

Alternativamente, puede verlo en el canal de YouTube The Game Awards .

El evento Opening Night Live tendrá una duración de dos horas con un pre-show de 30 minutos de antemano.

Se transmitirá en vivo desde Los Ángeles, el hogar de Keighley, y mostrará "los juegos más populares". El pre-show también presentará algunos "estrenos mundiales".

Una cosa que sabemos que seguramente estará en el programa es Fall Guys Season 2, como tuiteó Keighley ...

Fall Guys es genial y todo ... pero ¿y si te dijera que está @FallGuysGame : Temporada 2?



No te pierdas el adelanto del estreno mundial de @Mediatonic durante @gamescom Opening Night Live.



Jueves 27 de agosto a las 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT en https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/WQB08qadhb - Noche de apertura en vivo de Geoff Keighley (@geoffkeighley) 21 de agosto de 2020

Otros socios de Gamescom 2020 incluyen Xbox, Bethesda, Koch Media, Ubisoft, Bandai Namco y Activision. Este último presentará Call of Duty: Black Ops Cold War la noche anterior (26 de agosto), por lo que tal vez veamos imágenes extendidas en Opening Night Live.

Uno de los socios adicionales es EA, y considerando que Gamescom tiene un seguimiento claramente europeo por lo general, tendemos a ver más sobre la última FIFA en la feria. ¿Podría eso significar que veremos la jugabilidad adecuada de FIFA 21 ? Ojala.

Puedes seguir todo lo que sucede en Gamescom 2020 en su página de inicio dedicada aquí .

Escrito por Rik Henderson.