Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La temporada 2 del gran juego Fall Guys se dará a conocer como parte de un "adelanto" esta semana.

La popularidad del juego multijugador en línea no muestra signos de disminuir, por lo que la segunda temporada será muy bien recibida por muchos que buscan nuevos desafíos y niveles.

El desarrollador Mediatonic también ha publicado detalles de un "Hot Fix picante" que se entregará al juego de forma inminente.

El adelanto de la temporada 2 será parte de la presentación en línea de la Noche de apertura en vivo de Gamescom, presentada por Geoff Keighley.

Fall Guys es genial y todo ... pero ¿y si te dijera que está @FallGuysGame : Temporada 2?



No te pierdas el adelanto del estreno mundial de @Mediatonic durante @gamescom Opening Night Live.



Jueves 27 de agosto a las 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT en https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/WQB08qadhb