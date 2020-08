Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - No muchos lo vieron venir, pero Fall Guys: Ultimate Knockout ha sido una de las sensaciones de juego de 2020.

Disponible en PC y PS4 , este último como parte de la línea de juegos gratuitos de PS Plus de agosto, el éxito independiente se ha convertido incluso en uno de los juegos más transmitidos de Twitch, superando fácilmente a los de Fortnite y FIFA.

Pero, ¿qué es Fall Guys, cómo se juega y por qué se ha convertido en un éxito tan grande (tanto es así que los servidores en línea cayeron a menudo durante sus días iniciales debido a la sobrecarga)?

Lo hemos estado jugando regularmente desde el lanzamiento para darte las respuestas, además de consejos y trucos para ayudarte a calificar en cada nivel.

Fall Guys es un divertido y amigable juego multijugador en línea de estilo battle royale para jóvenes y mayores. Parece estar vagamente basado en programas de televisión como Takeshis Castle y Total Wipeout, donde el objetivo es sortear obstáculos o sobrevivir el tiempo suficiente en minijuegos para calificar para niveles posteriores.

Comienza con hasta 60 jugadores en línea en el nivel uno, con una cantidad de jugadores eliminados en cada ronda hasta un nivel final con solo un puñado compitiendo para ser el ganador general.

Ganar coronas de premios, que luego se pueden canjear por artículos de vestuario o emoticones ultra raros, mientras que todos los demás competidores también ganan dinero en el juego (Kudos) que se puede intercambiar por otros trajes, etc. Cuanto más avanzas en el juego, más Felicitaciones que recibe.

También se otorgan puntos de experiencia, que le otorgan elementos y máscaras adicionales a medida que sube de nivel.

El juego se ejecuta en temporadas, con nuevos elementos y premios que se actualizan una vez más. También puede elegir entre diferentes esquemas de color para su Fall Guy, disfraces o emoticones cada 24 horas.

Un gran beneficio de Fall Guys es que es adecuado para todos los grupos de edad. Tiene clasificación PEGI 3 y no hay forma de comunicarse dentro del juego, aparte de lindas animaciones de gestos.

Los jugadores experimentados pueden comunicarse a través de la función Party Chat de PS4 (por ejemplo), pero si un niño está jugando, tendrán un entorno seguro para hacerlo, con un comportamiento poco tóxico en el juego.

Esto está destinado a ser divertido, no demasiado competitivo. Incluso cuando no califica, puede comenzar una nueva ronda casi instantáneamente.

Fall Guys está disponible actualmente para PlayStation 4 y PC (a través de Steam). Se habla de lanzar versiones para Nintendo Switch, Xbox One e incluso para dispositivos móviles, pero aún no hay planes confirmados.

Los niveles de Fall Guys se dividen en cuatro categorías: carrera, supervivencia, equipo y final.

Se lanzaron 24 niveles el primer día, y se agregó otro con el primer parche importante del juego en agosto. Aquí están esos niveles y consejos sobre cómo calificar / ganar en cada uno.

Dizzy Heights

Este es un nivel de carrera simple con plataformas giratorias para saltar. El mejor consejo que podemos dar aquí es asegurarse de saltar justo antes del "parachoques" en el borde de cada disco, para que el impulso lo lleve al siguiente.

Tablero de la puerta

Uno de nuestros niveles favoritos. Tienes que atravesar puertas, pero algunas de ellas son falsas y simplemente rebotas en ellas. El mejor consejo aquí, por lo tanto, es evitar correr a ciegas a las puertas y esperar unos segundos para permitir que otros tontos desventurados encuentren el camino correcto a seguir. Además, no salte por las puertas, en su lugar, bucee. De esa manera, no serás golpeado por otros jugadores que saltan y es más probable que te arrojen hacia adelante que hacia atrás.

Conducto de frutas

Como muchos de los juegos de carreras, esto es bastante simple. Simplemente evite la fruta gigante que cae en cascada por la montaña. Nuestro consejo es mantenernos bastante centrados y saltar sobre el tronco rodante cuando sea necesario; eso parece habernos funcionado con mayor frecuencia.

Choque de puerta

Gate Crash es diferente al tablero de la puerta ya que las puertas se mueven hacia arriba y hacia abajo, por lo que el tiempo es clave. Nuevamente, es una carrera hasta el final, pero debes asegurarte de no quedarte atrapado detrás de las puertas por mucho tiempo. También vale la pena señalar que algunas puertas se mueven más lentamente que otras, así que manténgase alejado de ellas. Y no te olvides de saltar al final del tobogán de limo para atravesar la última puerta; de lo contrario, hay un agujero en el que te caes.

Hit Parade

Hit Parade es otro juego de carreras simple con un par de obstáculos que parecen engañar a los jugadores a menos que sepan lo que están haciendo. Primero, hay torniquetes que son fáciles si sigues a todos los demás ... sugerimos dirigirte al conjunto izquierdo de torniquetes y empujar hacia la derecha de ellos para que giren en sentido antihorario. Además, cuando llegues a las bolas de demolición, mantente completamente centrado en el camino y cronometra tus carreras con cuidado. Finalmente, manténgase en el extremo izquierdo o derecho cuando suba la colina de limo, ya que los obstáculos no pueden llevarlo allí.

Ver sierra

Otro de nuestros favoritos absolutos y un nivel en el que hemos sido primeros en más de una vez. Ayuda si estás en el frente, ya que los balancines estarán en su mayoría estáticos cuando llegues a ellos, pero recuerda tratar de mantenerte centrado en cada uno de ellos (cerca de la línea blanca) si es posible, y siempre corre y salta. a las plataformas estáticas cuando la sierra está en su punto más alto; de lo contrario, puede fallar y caer. Si se encuentra más atrás, en lugar de saltar entre balancines, bucee. De esa manera, es menos probable que se caiga y se caiga.

Escalada de limo

En nuestra opinión, este es el más difícil de los juegos de carreras. Un lago de limo está aumentando rápidamente, por lo que debes sortear los obstáculos y superarlo al mismo tiempo. Lo más irritante es que otros jugadores pueden interponerse. Algunas tácticas son usar los parachoques al principio como plataformas y el botón "agarrar" para subir a la segunda sección de ascenso para acelerar las cosas.

El Whirlygig

Esto es especialmente complicado para los nuevos jugadores. Además de las barras giratorias sobre las que debe saltar, hay una pared obligatoria a mitad de camino en el nivel. Es posible saltar sobre uno de un par de bloques amarillos y luego nuevamente sobre la plataforma elevada, pero sugerimos usar la mecánica de "agarrar" para subir hacia arriba, ya que es menos complicado y más rápido.

Punta del pie

Tip Toe es simplemente un dolor en la parte posterior. Solo hay un camino verdadero a través de los mosaicos frente a usted, pero inicialmente no sabe cuál es. El resto de las baldosas desaparecen bajo los pies cuando las pisas. Básicamente, deje que otros cometan esos errores, pero trate de mantenerse lo más cerca posible del grupo líder para que pueda continuar por el camino correcto. Además, trate de no pararse en el borde de los mosaicos correctos ya que otros lo empujarán. Y no te olvides de saltar desde la última ficha hasta la línea de meta, hay un hueco.

Fiesta en la calle

Este es un juego simple en el que los bloques vendrán hacia ti sobre la línea del horizonte y debes evitarlos, o te sacarán de la plataforma y te eliminarán. Tendemos a encontrar que es mejor permanecer en el centro, moverse según sea necesario y luego regresar a la posición central, ya que puede ir tan fácilmente hacia la izquierda y hacia la derecha como sea necesario. Sin embargo, hay que advertir que algunas formaciones de bloques solo se pueden evitar saltando o buceando por debajo de ellas.

Club de salto

Esto es increíblemente simple. Empiezas en un disco grande y dos barras giran a su alrededor, derribando a cualquiera que sea atrapado por ellos. Muchos corren como locos en este nivel, con un efecto divertidísimo. Sin embargo, el mejor consejo es quedarse exactamente donde está y simplemente saltar sobre la barra más rápida cuando sea necesario. La mayoría de las veces, calificará.

Jump Showdown (nuevo)

Aún no hemos visto este juego en circulación, pero es casi idéntico a Jump Club. La diferencia es que no podrás quedarte donde estás porque, además de las barras giratorias, en ocasiones desaparecen segmentos de la plataforma.

Combinación perfecta

Este es un simple juego de memoria. Se le mostrará qué fruta representa cada ficha y luego aparecerá una en las pantallas a su alrededor. Solo asegúrate de estar parado en el mosaico correcto cuando se acabe el tiempo. Se agregan más frutas en cada ronda, pero encontramos que pararse en una parada y observar primero es mucho mejor que correr como un loco.

Desenrollar

Al igual que Block Party, el objetivo aquí es evitar que los obstáculos lo empujen por el borde, pero esta vez toda la plataforma gira, con diferentes segmentos moviéndose en diferentes direcciones. Nuestro mejor consejo es seguir moviéndose entre los dos segmentos en los bordes más alejados, ya sea a la izquierda o a la derecha.

Etiqueta de cola

Hay algunos consejos para esto y, para ser honesto, es uno de nuestros minijuegos menos favoritos. Algunos de los jugadores comienzan con una cola, otros no. El objetivo del juego es asegurarte de tener cola antes de que acabe el tiempo.

Huevo revuelto

No somos realmente fanáticos de los juegos en equipo, ya que la clasificación está en manos de otros, no solo de nosotros. Sin embargo, Egg Scramble es uno de esos juegos en los que puedes tener más efecto en el resultado. Después de la carrera inicial para agarrar un huevo y almacenarlo en su respectiva casa, algunos compañeros de equipo, si no todos, probablemente se dirijan a "nidos" rivales para robar huevos. Por lo tanto, encontramos que vale la pena pasar el rato por nuestra cuenta, agarrando a los posibles ladrones de huevos de otros equipos.

Fall Ball

De todos los juegos de equipo, este es nuestro favorito. Es esencialmente Rocket League sin los autos. Aparecerán dos bolas en el campo y tendrás que guiarlas en la red de tu equipo rival. Aquí hay algunos buenos consejos. Si alguien de tu equipo aún no lo ha hecho, considera ser el portero y pararte justo afuera de tu red, listo para cabecear los balones cuando se acerquen (saltando justo cuando se acerquen a ti). Alternativamente, quédese en el círculo central, pero solo en su propio medio toque para que las bolas que aparecen arriba se disparen hacia el extremo rival cuando golpeen su cabeza.

Acaparadores

Hoarders es un cruce entre Egg Scramble y Fall Ball, pero esta vez debes asegurarte de que haya más bolas en tu zona cuando se acabe el tiempo (o, al menos, no tengas la menor cantidad). Por lo que sabemos, este es un juego de todos y nos ha costado encontrar tácticas que lo hagan más que aleatorio.

Margarita de hoopsie

Ambientado en la misma arena que Jinx (abajo) y los juegos de etiqueta, aparecerán aros por los que tendrás que sumergirte o saltar. El equipo que más salta progresa. Nuestra táctica en este caso es permanecer prácticamente en la misma zona pequeña, ya que los aros reaparecen con regularidad. Si corres en busca de aros, es probable que alguien llegue primero.

Gafe

Jinx no es genial, para ser honesto. Es otro juego de etiqueta, pero esta vez te "infecta" tan pronto como otro jugador de un equipo rival te toca. Si tienes el acecho, tienes que intentar tocar a tantos rivales como puedas. Gana el equipo que tiene un miembro "libre" en pie. Generalmente es caos y aleatorio, encontramos.

Rock and roll

Rock N Roll es otro divertido juego de equipo. Tres equipos tienen que empujar sus propias bolas respectivas por un campo y luego en un hoyo al final. El equipo que lo hace el último queda eliminado. Dos consejos: intente empujar la pelota hacia la izquierda o hacia la derecha al principio, moviéndose más hacia el centro después de los primeros obstáculos; y no, hagas lo que hagas, dejes a tu equipo y vayas al fondo para intentar detener la pelota de los otros equipos. Más empujadores significan que la pelota corre más rápido, mientras que nunca hemos visto a un bloqueador detener con éxito la pelota de un oponente.

Etiqueta de cola del equipo

Esto es exactamente como Tail Tag en solitario (arriba), pero esta vez el equipo con la menor cantidad de colas "agarradas" al final es eliminado. También es un juego libre para todos al azar.

Montaña de otoño

Fall Mountain es una carrera divertida, con obstáculos similares a otras rondas, pero esta vez el objetivo es "agarrar" la corona al final para ser el ganador absoluto. Nuestro mayor consejo aquí es que, si llega primero, no olvide usar el botón de agarre mientras salta para tocar la corona. Solo tocarlo no funciona.

Hex-A-Gone

Estamos bastante orgullosos de haber ganado algunas veces en Fall Guys y todo se reduce a Hex-A-Gone. Cuando tocas cada baldosa hexagonal, desaparece, dejándote a ti oa tus rivales caer en la capa de abajo. Eventualmente, las capas se agotan y todo lo que golpea el limo en la parte inferior se elimina. Nuestro consejo aquí es asegurarse de correr alrededor de cada capa un par de hexágonos dentro del perímetro. preparándose para saltar al grupo más cercano a medida que se acerca a los huecos. No corras por el exterior, ya que a veces puedes caer un par de más tarde a la vez. Y, si puedes, salta desde el hexágono en el que comienzas a otro cercano, ya que gasta unos valiosos segundos.

Royal Fumble

El juego final es Royal Fumble, otro agarre de cola. Básicamente, uno de los finalistas comienza con la cola y los demás tienen que perseguirla y agarrarla. El que tiene la cola al final del tiempo límite es el ganador. No hay dónde esconderse, por lo que no hay mucha estrategia, para ser honesto. Simplemente pura suerte.

Escrito por Rik Henderson.