¿Qué es GOG Galaxy 2.0? El lanzador de juegos de PC multiplataforma

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Uno de los dramas de ser un jugador de PC es tener tantas bibliotecas diferentes para realizar un seguimiento y tantos lanzadores diferentes para instalar.

Claro, los juegos de EA podrían estar en Steam ahora , pero probablemente todavía tengas juegos en Origin, Uplay, Steam y más. Además de amigos repartidos por todas esas plataformas. Es difícil hacer un seguimiento de qué es dónde.

¿Qué pasaría si hubiera una plataforma para unirlos a todos? Eso es lo que promete GOG Galaxy 2.0.

Los mejores juegos de PC para comprar: juegos fantásticos para agregar a tu colección

Próximos juegos para PC: los mejores juegos nuevos que esperamos

GOG Galaxy 2.0 es un concepto maravilloso de un lanzador de juegos para PC que pone todos tus juegos favoritos en un solo lugar.

Es esencialmente una biblioteca única para todos sus juegos de Steam, Origin, UPlay y Epic Store, así como juegos de GOG.com (naturalmente). Varias integraciones en GOG Galaxy 2.0 significan que actualmente funciona con 20 plataformas de juego.

Desde GOG Galaxy 2.0 puedes instalar y ejecutar cualquier juego, sin tener que abrir lanzadores separados. También puede realizar un seguimiento de sus logros, tener a todos sus amigos en un solo lugar y más.

En teoría, es más fácil rastrear todo en un solo lugar usando GOG Galaxy 2.0. Para nosotros, es simplemente una excelente manera de recordar qué juegos tenemos y queremos jugar. Demasiados lanzadores significan que a veces se pierden en el éter.

GOG Galaxy 2.0 se puede descargar gratis y actualmente está en versión beta abierta, por lo que todavía es un trabajo en progreso, pero apunta a un futuro maravilloso para los jugadores de PC.

El primer paso es descargar GOG Galaxy 2.0 desde aquí . El segundo es registrarse para obtener una cuenta GOG gratuita , si aún no tiene una.

Cuando haya iniciado sesión, podrá ver su biblioteca de juegos y también podrá agregar otras cuentas.

Una vez que haya iniciado sesión, en la parte superior del iniciador verá un ícono más. Haga clic en eso y seleccione "conectar plataformas". Luego puede iniciar sesión en cada una de las otras plataformas a las que tiene acceso.

Deberá iniciar sesión en cada uno individualmente para agregarlos. Haga clic para conectar Steam, UPlay, Origin y otros aquí.

Cuando lo hayas hecho, verás opciones para buscar más juegos en el lado derecho. Puede filtrar por plataforma, por ejemplo, ver todos sus juegos de Steam o ver toda su colección en un solo lugar.

Luego puede instalar los juegos aquí también, al hacer clic para instalar se iniciará el proceso de instalación habitual, pero puede iniciarlo desde el iniciador de GOG Galaxy 2.0.

Haz clic en cada juego y verás todos los detalles habituales: información sobre el juego, tus logros, el tiempo que pasaste jugando y más.

Puede estar pensando que si tiene instalado GOG Galaxy 2.0, no necesita los lanzadores de las otras plataformas instaladas. Desafortunadamente, ese no es el caso, ya que aún los necesita para usar guardados en la nube, actualizaciones de juegos, etc.

Sin embargo, significa que no necesita iniciar cada plataforma individualmente cuando vaya a jugar un juego. Simplemente hazlo todo desde un solo lugar: GOG Galaxy 2.0.

Por supuesto, una vez que comience a agregar todos sus juegos a GOG Galaxy 2.0, puede comenzar a ser un poco difícil de manejar. Pero hay soluciones para eso.

Cuando esté en la sección de "juegos propios" de su biblioteca, encontrará un sistema de filtrado en la parte superior. Haga clic en eso y puede filtrar sus juegos para mostrar solo juegos específicos.

Puede filtrar rápida y fácilmente por género aquí. Por lo tanto, haga clic solo para mostrar juegos independientes, juegos independientes o tiradores. También puede filtrar juegos por plataforma, sistema operativo o estado (instalado o no instalado).

Obviamente, puede utilizar la capacidad de búsqueda del iniciador para encontrar juegos específicos. Pero también puede ingresar a juegos específicos y agregar sus propias etiquetas personalizadas a cada juego. Luego puede usar esas etiquetas para filtrar como desee. Esto significa que puede agregar etiquetas para sus juegos favoritos o como recordatorios de los que desea jugar.

GOG Galaxy 2.0 tiene soporte para varias plataformas, pero no todas son oficiales. La compañía ha tenido soporte oficial para la integración de Xbox Live por un tiempo. Ahora la tienda Epic Games también es oficialmente compatible .

Esta es una gran noticia si tienes una creciente biblioteca de juegos con Epic, especialmente porque la compañía también regala regularmente juegos gratis .