Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El magnífico RPG de acción, Horizon Zero Dawn , ya no será exclusivo de PlayStation cuando llegue a PC el 7 de agosto.

Estará disponible tanto en Steam como en Epic Games Store. El juego de 2017 también vendrá con mejoras visuales significativas cuando llegó a la PC, casi en línea con la secuela, Horizon Forbidden West, que llegará a PS5 en 2021.

Guerilla Games tuiteó varias capturas de pantalla nuevas que muestran el juego en una vista ultra ancha, algo que no es posible en la versión de PS4.

Echa un vistazo a estas nuevas y hermosas capturas de pantalla de Horizon Zero Dawn Complete Edition para PC



Próximamente el 7 de agosto: ¡haga su pedido ahora!



Steam: https://t.co/8aUMQZWd27

Tienda de juegos épicos: https://t.co/eoagDoT151 #HorizonZeroDawnPC #BeyondTheHorizon pic.twitter.com/CP3XbgcYmN - Guerrilla (@Guerrilla) 3 de julio de 2020

A principios de julio, el desarrollador compartió algunas de las mejoras que llegarán a Zero Dawn en Windows, incluida la capacidad de jugar con velocidades de fotogramas desbloqueadas, follaje dinámico y una amplia gama de opciones de imagen personalizables. Realmente debería ser para la "edición completa" que está siendo etiquetada.

También se produce después de que Guerilla también reveló que planea una trilogía completa de juegos Horizon.

Para aquellos que no saben, el juego se centra en Aloy, un paria tribal que sobrevive en un mundo compartido con dinosaurios y animales robóticos. Es un juego masivo de mundo abierto con algunas de las mejores piezas destacadas que hemos visto y una sensación realmente original, algo raro en los juegos en estos días.

De hecho, no se había lanzado originalmente en el mismo año que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, probablemente habría barrido con todos los premios al mejor juego.

Ahora los propietarios de PC pueden averiguar por qué, al menos.