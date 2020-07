Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Worms es una especie de franquicia de soldados: puede que no sea el centro de atención de una consola AAA exclusiva, pero esta es una serie que ha estado sucediendo durante años absolutos de burro en esta etapa.

No es sorprendente, entonces, que haya otra entrada en camino, anunciada recientemente por el Equipo 17 y que se dirigirá a PS4, PS5 y PC a finales de este año: Worms Rumble.

Sin embargo, el juego no es solo otra iteración menor en la fórmula probada, trayendo un cambio que suena bastante sísmico incluso si no has jugado Worms en años: combate en tiempo real. Los gusanos siempre han tenido que ver con la destrucción por turnos, por lo que esta es una gran sacudida.

El avance anterior lo hace parecer frenético y divertido, y también presenta un nuevo modo Battle Royale del que estamos ansiosos por saber más. Con un máximo de 32 jugadores y el juego cruzado habilitado, debería ser un buen paquete, aunque en este momento no está claro si el modo Battle Royale tiene lugar en un mapa más grande y personalizado.

El juego está programado para su lanzamiento a fines de 2020, pero el Equipo 17 tiene una versión beta cerrada para PC a partir del 15 de julio, que los jugadores esperanzados pueden inscribirse aquí , y que durará 5 días.

Sin embargo, el equipo 17 claramente tiene grandes esperanzas para que el juego avance. Dice que será compatible después del lanzamiento con la caída de contenido que trae nuevas arenas y opciones de personalización, como se está convirtiendo en el modelo predeterminado para la mayoría de los juegos en línea.