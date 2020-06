Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Valorant es un juego de disparos táctico basado en personajes de 5 contra 5 que aparentemente ha tomado por asalto la arena de los juegos de PC.

El tirador competitivo ganó una gran tracción gracias a la exposición en Twitch en forma beta antes del lanzamiento.

También es un juego fácil de usar que no solo es gratuito, sino que también está muy optimizado para funcionar bien en todo tipo de máquinas de juegos de PC. Logramos casi 200 FPS en una computadora portátil para juegos de rango medio durante algunas sesiones de juego, lo que muestra qué tan bien funciona.

¿Pero qué es Valorant? ¿Cómo juegas? Y lo más importante, ¿cómo ganas? Quédate con nosotros para averiguarlo.

Valorant inicialmente parece ser un cruce entre CS: Go y Overwatch . Un tirador competitivo que enfrenta a dos equipos pequeños uno contra el otro.

Tu equipo está listo para atacar o defender, con los atacantes plantando una "espiga" (esencialmente una bomba) que el otro equipo necesita para desactivar o, preferiblemente, evitar que plantes en primer lugar.

El equipo atacante puede ganar eliminando a los defensores o plantando la espiga y protegiéndola de la desactivación hasta que se acabe el tiempo. Del mismo modo, los defensores pueden ganar destruyendo a los atacantes antes de que tengan la oportunidad de plantar su espiga o desactivar la espiga después de que se haya plantado.

Cada equipo de cinco puede jugar como atacantes y defensores durante un juego. Cada partido tiene un total de 25 rondas, y el primer equipo en ganar 13 rondas se declara vencedor.

Incluso con tantas rondas, los juegos pueden durar tan poco como ocho minutos. Especialmente si ambos equipos son agresivos.

Es una premisa bastante simple y a la que los jugadores de Counter-Strike estarán acostumbrados. De hecho, cualquiera que haya jugado CS: Go notará muchas similitudes entre eso y este juego.

Además de plantar bombas y pequeños equipos, Valorant también tiene un sistema similar de compra de armas y mecánica de armas. Algunas armas no te permitirán apuntar hacia abajo, lo cual es una sensación familiar. El juego también implica mucho acecho y merodeo en las esquinas y puntos de estrangulamiento.

Lo que distingue a Valorant son las clases de héroes. Cada personaje tiene diferentes habilidades que les permiten liberar movimientos especiales después de un cierto tiempo. Eso incluye cosas simples como la capacidad de curar o revivir a los compañeros de equipo caídos o un especial que le permite a un personaje "rehacer" cuando recibe un disparo teletransportándolo a un lugar diferente en el mapa.

Valorant es gratuito, por lo que cualquiera puede descargarlo y jugar. Suponiendo que tenga acceso a una PC para juegos.

Para comenzar, dirígete al sitio oficial y haz clic en "Jugar ahora". Luego se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Riot o que crees una .

Hazlo y puedes descargar el lanzador e instalar el juego. No te preocupes, no es un juego masivo, por lo que no tendrás que esperar días como lo harías con Call of Duty.

Valorant está diseñado para ser lo más optimizado posible y ejecutarse en una multitud de máquinas. Las especificaciones mínimas son:

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

GPU: Intel HD 4000

RAM: 4 GB

Sistema operativo: Windows 7 o superior

Para obtener 144 FPS o superior, Riot Games recomienda un Intel Core i5-4460 y una GTX 1050 Ti o superior.

Como puede ver, incluso con una PC asequible o una computadora portátil para juegos puede obtener una gran experiencia de Valorant.

Cuando se le hizo esta pregunta, Anna Donlon, la productora ejecutiva de Valorant dijo: "El equipo espera comenzar nuestro compromiso de décadas de servir a la comunidad global de Volarant. Esto es solo el comienzo de nuestro viaje juntos".

Esperaríamos ver a Riot desarrollar el juego para consola en el futuro cercano, especialmente con la popularidad actual.

Si. Valorant se puede descargar y jugar gratis también. Aunque hay un sistema de batalla.

Al igual que otros sistemas Battlepass, el Battlepass de Valorant esencialmente premia a los jugadores con artículos cosméticos. Es un sistema de recompensas premium que debe pagar para acceder, pero no está destinado a pagar para ganar.

El sistema Battlepass de Valorant se divide en actos. Cada acto dura dos meses y también lo hace el Battlepass.

El Battlepass tiene 50 niveles con rutas gratuitas y Premium disponibles. Progresas por esos caminos en función de los puntos de experiencia (XP) que ganas al completar misiones y jugar partidos.

El Valorant Battlepass consta de 10 capítulos y puedes jugarlo gratis, pero no obtendrás los elementos en el nivel Premium al hacerlo.

Los tipos de cosas que puedes desbloquear jugando incluyen diseños de armas, cartas de jugador, aerosoles, compañeros de armas y más. Desbloquearás más artículos pagando el Pase de batalla Premium, pero no obtendrás ninguna ventaja adicional sobre el enemigo.

Descubre más sobre Valorant Battlepass aquí .

Ya hemos discutido los conceptos básicos de cómo jugar a Valorant en términos de eliminar al equipo enemigo y / o plantar o desactivar la espiga, pero hay mucho más en el juego que la premisa básica.

Cuando comienza una ronda, ingresa a una fase inicial de "compra". Donde puedes comprar armas para usar en esa ronda. La primera ronda de un juego comienza invariablemente con todos usando pistolas ya que nadie ha ganado dinero en efectivo todavía.

El dinero se gana ganando y perdiendo, por lo que en la próxima ronda puedes elegir entre una gama más amplia de armas que incluyen escopetas, rifles de francotirador, rifles de asalto, SMG y más.

También puedes comprar armaduras y potenciadores para tus habilidades aquí. Gunplay es un punto crucial del juego, ya que debes disparar al enemigo (en su mayor parte) para ganar o evitar que te disparen a ti mismo. Por lo tanto, vale la pena practicar para ver con qué armas te llevas.

El efectivo no se transfiere al próximo juego, así que asegúrese de gastar lo que gana para ganar.

Los fundamentos de cualquier juego táctico de FPS se aplican aquí. Apunte cuando pueda, dispare en ráfagas y use la cobertura tanto como pueda.

Luego, usa la habilidad de tu agente para ganar ventaja, ayudar a tu equipo o evitar que el enemigo obtenga la ventaja.

Valorant tiene varios héroes para elegir. Estos son los llamados "Agentes" con habilidades especiales que crean diferentes estilos de juego.

Elegir entre héroes, mientras tanto, es táctico pero no tan masivo como las diferencias en algo como Overwatch.

Todos los agentes de Valorant tienen la misma salud y hitboxes, por lo que se trata de sus habilidades. Estos incluyen poderes que pueden cegar a los oponentes, o bloquear un área con fuego por un tiempo, o usar el radar para ver si los enemigos están cerca.

Cada habilidad se asigna a una diferente (Q, E, C y X) y requiere carga. Algunos puedes comprarlos en la etapa de compra, otros tienes que ganar suficientes puntos para usarlos.

La habilidad máxima de un personaje se activa presionando X por defecto. Este movimiento especial es más efectivo, pero también requiere asesinatos u orbes (los encontrarás alrededor del mapa) para encenderlo, por lo que lleva un tiempo ganar.

Jett es un duelista. Es más ágil que otros agentes y tiene una habilidad que le permite saltar grandes alturas más rápido que otros. También puede usar esta habilidad para apresurarse hacia los enemigos.

La ventaja de Jett es obtener la ventaja de altura sobre los oponentes y hacer daño con su habilidad máxima de tormenta de cuchillas.

Las habilidades especiales de Jett son:

Q: corriente ascendente: permite que Jett salte alto en el aire, saltando sobre la parte superior de las cajas y fuera de peligro

E - Viento de cola: como la corriente ascendente, solo en una dirección específica. Esto permite a Jett correr rápidamente una corta distancia en una determinada dirección.

C - Cloudburst: Jett lanza un proyectil que se convierte en una nube esférica que bloquea la visión del enemigo temporalmente.

X - Tormenta de cuchillas: permite a Jett lanzar un solo cuchillo a un enemigo que es peligroso y preciso. También hay un modo de disparo alternativo que arroja todas las dagas a la vez.

Phoenix es otro duelista y uno que proviene del soleado y viejo Blighty. Phoenix tiene que ver con el estilo y la lucha en sus propios términos.

Q - Curveball: Phoenix puede lanzar una esfera de bengalas que ciega temporalmente a los jugadores cercanos. Se puede curvar hacia la izquierda o hacia la derecha con un uso interesante en las esquinas.

E - Manos calientes: este movimiento arroja una bola de fuego que prende fuego al suelo. Esto no solo hiere a los jugadores enemigos en esa área, sino que también detiene a las personas que caminan allí por un corto período de tiempo.

C - Blaze: esencialmente un muro en llamas, Blaze crea un peligroso muro de fuego que no solo bloquea la visión del enemigo sino que también daña a los oponentes. Tenga en cuenta que Blaze realmente cura a Phoenix si se para sobre él, por lo que tiene múltiples usos. Su fuego alternativo le permite doblar la pared para poner una curva sobre ella.

X - Run it back: una de las habilidades finales más interesantes del juego. Esto le permite a Phoenix colocar un marcador en un lugar determinado y luego avanzar hacia el mapa. Si le disparan, reaparecerá en esa ubicación original como si nada hubiera pasado. Sin embargo, tiene un límite de tiempo, por lo que debe usarse con prudencia.

Viper tiene que ver con el veneno. Sus habilidades están diseñadas para envenenar al enemigo y bloquear su visión mientras ella toma la delantera. Viper tampoco recibe daño de sus propios venenos.

Las habilidades de Viper usan combustible, por lo que debes vigilar eso, pero puedes reutilizar tu bomba de gas si tienes cuidado.

Q - Nube de veneno: Viper puede arrojar un dispositivo que emite una nube de gas tóxico. Ese dispositivo puede ser recogido y reutilizado en la misma partida.

E - Pantalla tóxica: es similar a la habilidad Vipers Blaze. En lugar de un muro de fuego, Viper lanza una larga línea de emisores para enviar un peligroso muro de gas.

C - Mordedura de serpiente: se trata de un proyectil de frasco rompible que arroja un ácido verde en el suelo. Esto daña y ralentiza a los enemigos y puede dificultar su movimiento.

X - Pozo de Viper: la habilidad máxima de Viper rocía una gran nube de gas que reduce la distancia que el enemigo puede ver y también reduce su salud.

Raze viene de Brasil y viene equipado para hacer estallar las cosas. Blaze también puede usar sus habilidades para llegar a terreno elevado de la misma manera que Jett.

Q - Paquete de explosión: esta es esencialmente una granada que se pega a las superficies y dañará a los jugadores cercanos. Sin embargo, no le hace daño a Raze y puede usarse inteligentemente para subir a lugares altos.

E: proyectiles de pintura: pueden verse lindos y coloridos, pero los proyectiles de pintura son en realidad granadas de racimo que pueden causar múltiples explosiones de daño al equipo enemigo.

C - Boom bot: El boom bot es un robot de aspecto lindo que rueda por el suelo rebotando en las paredes hasta que se bloquea en un enemigo, en ese punto perseguirá y explotará cerca para causar daño.

X - Showstopper: un lanzacohetes que hace un daño masivo donde sea que golpee. KABOOOM!

Breach es un "iniciador" equipado con brazos biónicos y la capacidad de dispensar explosiones cinéticas peligrosas. Sus habilidades más peligrosas pueden atravesar paredes, pero también aturde y ciega a sus oponentes para ayudar a su equipo.

Q - Punto de inflamación: esta es una carga cegadora que se puede disparar a través de las paredes para cegar a los enemigos del otro lado.

E - Línea de falla: una explosión sísmica que ciega y aturde a los jugadores en su camino. Puedes mantener presionado el fuego para aumentar la distancia que viaja esta habilidad también.

C - Aftershock: Breach puede disparar una carga de fusión que estalla lentamente a través de las paredes y daña a cualquier persona atrapada cerca.

X - Trueno: Breach tiene una habilidad mortal que envía un muro de alambre temblando a través del mapa y es un problema grave para cualquiera que se encuentre en su camino.

No debe confundirse con la marca de juegos de HP, Omen es un "controlador" que caza en las sombras con habilidades especiales que ciegan a los enemigos, lo teletransportan a través del mapa y más.

Los jugadores de Omen inteligente usarán su habilidad para evitar que los francotiradores les disparen o para tomar ventaja sobre los campistas que se esconden en las esquinas.

Q - Paranoia: un proyectil que reduce temporalmente la visión de los enemigos, lo que permite pasar por ellos sin ser vistos.

E - Cubierta oscura: Omen puede arrojar un orbe de oscuridad que sopla la visión del enemigo en un área específica. Ideal para bloquear pasillos. También se puede usar a larga distancia.

C - Paso cubierto: esta es una habilidad de caminata en la sombra que te permite teletransportarte a otro deporte en el mapa. Se puede usar para levantarse en lo alto de cajas o repisas.

X - Desde las sombras: Omens ultimate le permite elegir un lugar del mapa para teletransportarse. Moverse por todo el mapa en un abrir y cerrar de ojos puede ser muy útil, pero también puede ser cancelado por el fuego enemigo mientras ocurre.

Sage es uno de nuestros personajes favoritos para usar simplemente porque tiene el poder de curarse a sí misma y a los miembros del equipo también. Es bueno sentirse útil.

Q - Orbe lento: un proyectil que crea un piso de hielo temporal que ralentiza a los enemigos mientras intentan pasar.

E - Orbe de curación: este orbe de curación se puede usar para devolver a tus compañeros de equipo algo de salud si han sido heridos. Es una forma útil de mantener a tu equipo luchando. Alternativamente, puede usarlo para curarse.

C - Orbe de barrera: esto crea una barrera que debe ser destruida antes de que los enemigos puedan pasar. Los jugadores de Clever Sage pueden colocar el muro de una manera que les dé un impulso a los puntos altos.

X - Resurrección: hace lo que esperarías. Si un compañero de equipo ha muerto, puedes devolverlo a la vida. Por supuesto, ser lo máximo lleva un tiempo ganar esto.

Sova es un "iniciador" porque sus habilidades le permiten encontrar y rastrear enemigos. A menudo en beneficio de su equipo.

Los buenos jugadores de Sova usarán su habilidad de blot de choque para hacer rebotar flechas en las paredes para dañar a los enemigos que se esconden en las esquinas.

Q: Descarga: La descarga utiliza el arco y la flecha de Sova para disparar una descarga explosiva a los enemigos.

E - Descarga de reconocimiento: esta es otra descarga que se adhiere a las paredes y revela enemigos cercanos a todos en tu equipo. Útil.

C - Drone Owl: un drone desplegable que puede usarse para etiquetar enemigos y hacerlos visibles a través de las paredes. Solo necesitas volar el dron y disparar al enemigo. ¿Simple?

X - Furia del cazador: esta habilidad definitiva equipa el arco de Sova con tres rayos que perforan la pared y emiten explosiones masivas de energía y dañan a los enemigos atrapados en el otro lado. También se puede reutilizar, si eres lo suficientemente rápido.

Cypher es un "centinela", otro héroe que puede vigilar al enemigo y moverse sin ser visto. Puede ralentizar a los enemigos y atraerlos también a las trampas. Los jugadores de Pro Cypher usarán su capacidad de cámara espía para vigilar los sitios de espigas y vigilar a los malos.

Q - Jaula cibernética: esta habilidad crea un área en el mapa que ralentiza el movimiento del enemigo y también reduce su visión. ¡Atraparlos y matarlos!

E - Spycam: la cámara espía se puede colocar en cualquier parte del mapa y luego controlarse para mantener a un enemigo y luego disparar un dardo para marcarlo y revelarlo a través de las paredes.

C - Cable trampa: como un cable trampa, el cable trampa se activa cuando los enemigos lo atraviesan y los ata en su lugar, revela su ubicación y los aturde también. Asqueroso.

X - Robo neuronal: este último se puede usar en jugadores enemigos muertos para mostrar la ubicación de sus compañeros de equipo. Encuentra un cadáver (o haz uno matando a un enemigo) y luego arroja tu habilidad definitiva para revelar a sus amigos.

Reyna es otra duelista que está diseñada para el juego agresivo. Reyna es otra agente que puede curarse a sí misma, pero también una que puede causar mucho daño al enemigo.

Q - Devorar: los oponentes que Renya mata dejarán caer un orbe de alma. Estos se pueden consumir con esta capacidad de recuperar la salud perdida.

E - Descartar: Otra habilidad que usa las orbes del alma que los enemigos matan por Reyna drop. Puede usar estos orbes para volverse intangible o invisible por un corto período de tiempo.

C - Leer: este poder te permite equipar un extraño ojo morado. Puedes lanzar ese ojo y reducirá temporalmente la visión de los jugadores enemigos.

X - Emperatriz: la emperatriz es una última interesante y peligrosa que pone a Reyna en un frenesí asesino. Luego puede disparar armas más rápido, intercambiar armas rápidamente y recargar más rápido también. Solo dura un corto período, pero las muertes hacen que dure más. También puedes usar las otras habilidades mientras Empress está activa.

Brimstone es un "controlador": botas en el suelo, armamento orbital peligroso, Brimstone es en gran medida un soldado estadounidense de principio a fin.

Q - Indendiario: Brimstone tiene un lanzagranadas que dispara una granada incendiaria que luego incendia el piso y niega el área al enemigo.

E - Humo del cielo: desde un pequeño mapa táctico, Brimstone puede desplegar tres esferas de humo diferentes que pueden bloquear la vista del enemigo.

C - Stim beacon: este es un pequeño dispositivo que crea un pequeño campo en un área a su alrededor que permite a los jugadores disparar rápidamente durante un período de tiempo. Crea zonas mortíferas mortales con una peligrosa lluvia de camaradas que disparan rápidamente.

X - Ataque tribal: un ataque láser orbital increíblemente poderoso y completamente impresionante que puede desplegarse desde un mapa táctico personal.

El agente que elijas obviamente juega un papel importante en tu estilo de juego. Elegirás el personaje para cada juego y una vez que lo hayas seleccionado, estarás atrapado con él durante la duración de esa partida y no podrás intercambiar.

Riot dice que sus planes a largo plazo. De hecho, en el lanzamiento del juego, Anna Donlon, productora ejecutiva del productor, dijo: “El equipo espera comenzar nuestro compromiso de décadas de servir a la comunidad global de Valorant. Este es solo el comienzo de nuestro viaje juntos ".

Así que esperamos ver muchas actualizaciones del juego en los próximos meses y años.

Hemos estado jugando un poco de Valorant para traerte algunos consejos y trucos.

Al igual que con CS: Go, la mayoría del modo Spike Rush de Valorant implica acechar a tu enemigo. Los defensores suelen estar mejor encontrando (o creando) un punto de estrangulamiento para atrapar a los atacantes a medida que avanzan en el mapa e intentan plantar la espiga.

Tómese el tiempo para aprender dónde están los puntos dulces y evite permanecer al aire libre tanto como sea posible. Encontramos que es mejor disparar en ráfagas, luego agacharse detrás de la cubierta tanto como puedas. Usa tus habilidades para salir del peligro, obtener la ventaja de altura u oscurecer la vista del enemigo para que no mueras.

Presta atención a lo que está sucediendo, tanto de forma audible como visual. Otros jugadores pueden estar usando habilidades que revelarán posiciones enemigas y puedes usar esto para tu ventaja.

También oirás a los enemigos si se acercan. Escucha y ten cuidado con los compañeros de equipo que mueren también. Ambos escucharán y verán eso. Si estás defendiendo a B pero de repente todos en A están muertos, eso podría indicar dónde está el enemigo. También verá un indicador en la pantalla cuando las personas reciben disparos cerca.

También puede "hacer ping" a ubicaciones enemigas y cosas de interés. Apunte su punto de mira en la dirección correcta y presione Z. Esto alertará a su equipo y podría salvarle la vida.

Sostener turno te hace caminar en silencio. Agacharse hace lo mismo. Use ambos para moverse silenciosamente, en lugar de golpear con los pies en el mapa y entregarse.

El juego de armas es un castigo. El juego puede parecer lento al principio, por ejemplo, caminar es lento, por lo que puede llevar años cruzar el mapa, pero el tiempo para matar es corto. Solo se necesitan tres o cuatro balas para matar a un enemigo o ser asesinado y el retroceso es una locura. Alguien que esté acampando con un arma de un solo disparo o semiautomático cuidadosamente apuntada tendrá más éxito que un corredor y artillero. En resumen, el movimiento arruina la precisión.

Este es un buen conocimiento, ya que significa que, como atacante, debes ser consciente de que es probable que los enemigos acampen a la vuelta de la esquina. Use habilidades para bloquear su vista o revelarlos antes de tomar un turno y desafortunadamente recibir un disparo.

Encontrarás orbes esparcidos por el mapa. Agarra estos para obtener puntos por tus habilidades. También puedes comprar las habilidades menores durante la fase de compra.

Debes "desbloquear" tu máximo poder matando (o muriendo) para que lleve tiempo antes de poder usarlo.

Aproveche al máximo sus habilidades, no solo para usted sino para su equipo. Resalta a los enemigos, dales cobertura, sana cuando puedas. Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione.

Ciertos mapas tienen áreas interesantes que se pueden utilizar para su ventaja. Uno de los puntos de plantación de espigas, por ejemplo, tiene una gran puerta que puedes cerrar. Hazlo una vez que la bomba esté plantada y hayas limitado el enfoque del enemigo y cortado su ruta de acceso, lo que realmente puede hacer que las cosas sean interesantes.

Si tienes un personaje que tiene una habilidad apropiada, puedes usarlo para levantarte en las repisas o cajas para derribar enemigos desprevenidos, lo que también puede ser útil. Aprender el mapa te ayudará a encontrar los mejores lugares para hacerlo.

Al igual que CS: Go, Valorant te da un pequeño aumento de velocidad por sacar tu cuchillo. El movimiento en este juego generalmente es lento, pero con tu cuchillo equipado puedes moverte un poco más rápido. Algunas armas como SMG y pistolas también tienen el mismo impacto.

Comienzas cada partida con muy pocos créditos, pero ganar una partida gana 3,000 créditos, mientras que perder te lleva a poco menos de 2,000. Si sigues perdiendo, obtienes dinero extra como premio de consolación. Gastarlo en armas, armaduras y habilidades puede ayudar a cambiar el juego si se gasta con prudencia.

Si estás en el equipo ganador, puedes mantener el arma de la última ronda y no tendrás que gastar tanto de todos modos.

Puede comprar equipo elegante, pero también puede gastar su dinero para comprar armas para otros si tiene dinero extra y se siente generoso. ¡Está considerando armar a su equipo para la victoria!

En términos de armas, la mayoría recomienda las Phantom o Guardian para principiantes. Nos gusta mucho el Guardian, ya que es básicamente un rifle semiautomático, lo que significa que debe tocar sus balas y no puede rociar tanto. Entonces es más probable que mates. Y recuerda, apunta a la cabeza.

Vale la pena señalar que puedes recoger armas enemigas, que pueden ser una buena manera de obtener una actualización sin gastar dinero.

El minimapa es útil en cualquier tirador. Más aún en Valorant. Si observas, verás que el minimapa no solo muestra dónde están los miembros de tu equipo, sino también dónde están mirando.

Vigilar esto lo ayudará a determinar qué puntos están siendo atacados y defendidos o de dónde provienen las amenazas. Esto puede ser muy útil y es importante vigilarlo para que pueda ver si / cuando las personas comienzan a morir.

Buena suerte por ahi!