Habiendo terminado The Witcher 3: Wild Hunt por segunda vez (esta vez en Nintendo Switch ), cada vez que aparecen noticias relacionadas nos entusiasmamos bastante.

Ahora el juego de cartas spin-off del juego, Gwent: The Witcher Card Game, está disponible para descargar de forma gratuita en Steam . Anteriormente se había lanzado para PC, PS4 y Xbox, pero los dos últimos formatos se han cerrado para que el desarrollador del juego, CD Projekt Red, pueda centrarse en las versiones móvil (Android e iOS) y PC / Steam.

Gwent es un juego de cartas por turnos, jugador contra jugador (PVP), donde a cada contendiente se le reparten varias cartas que pueden jugar en tres rondas.

En cada ronda puedes elegir jugar un nuevo tipo de carta en una posición relevante en el campo de batalla, o pasar tu turno tácticamente para guardar el juego en rondas futuras.

Hay varios mazos, cada uno de los cuales pertenece a una facción diferente que ofrece diferentes líderes, tipos de juego y, por lo tanto, tácticas.

El objetivo es ganar dos de las tres rondas. Una ronda se gana al obtener más puntos de poder que tu competidor. Diferentes cartas afectan estos puntos.

Gwent en The Witcher 3 es menos complejo que este juego separado de Gwent: The Witcher Card Game. El último, que incorpora los cambios lanzados con Thronebreaker: The Witcher Tales, trajo una serie de cambios, que incluyen:

El líder ya no es una carta jugable, ahora otorga una habilidad.

Los mazos se pueden construir con varias cartas (hay bronce, plata y oro) que tienen diferentes costos asociados. Un mazo solo puede alcanzar un límite de reclutamiento de 165 en total.

No hay límite para la cantidad de tarjetas de plata y oro que puede usar, pero estas afectarán más su límite de reclutas.

Cuanto más ganes, más se destinará a tus recompensas diarias, como un paquete de cartas (llamado barril). Estos barriles entregan cinco cartas. Puede comprar otros adicionales a través de microtransacciones.

El contenido del barril incluye restos, utilizados para elaborar tarjetas; polvo de meteorito, usado para crear cartas más raras; y mineral, usado para comprar barriles nuevos.

Cuantas más cartas premium entregues, mejor será el mazo que puedas crear. Los jugadores hardcore tendrán cartas más raras y serán más difíciles de vencer, de ahí el deseo de crear y obtener mejores cartas en general.

Los jugadores también se clasifican, durante una temporada de un mes. Al final de la temporada, obtendrás recompensas según tu posición en el rango. Estas recompensas, a su vez, te ayudarán a mejorar tu mazo para apuntar a un rango más alto y una posición de nivel temporada por temporada.