Epic ha demostrado varias veces que tiene una habilidad real para leer la habitación cuando se trata de Fortnite. Ya sea saber cuándo actualizar la isla con nuevas ubicaciones y giros en el juego, o incluso cuándo apagar todo el juego durante unos días, ninguna de sus apuestas ha salido mal hasta ahora.

Entonces, estamos entusiasmados de ver cómo se desarrolla su última jugada: Party Royale, el modo de juego más nuevo para Fortnite, tiene como objetivo ofrecer un espacio dentro del juego que sea menos agresivo y competitivo, y más relajante y agradable.

Es una isla de fiesta sin armas, tal como suena, donde los jugadores pueden correr juntos jugando minijuegos y experimentando con sus armarios en constante expansión mientras conversan y pasan el rato. En un momento como este, suena como una idea absolutamente fabulosa, y sería interesante saber cuándo Epic comienza a trabajar en el nuevo modo.

Aún así, el juego más reconocible del mundo difícilmente lanzará un nuevo modo sin cierta fanfarria, por lo que no es de extrañar que Epic tenga una gran fiesta planeada. El 8 de mayo, durante una hora desde las 9 p.m. ET o las 6 p.m. PT (o el tiempo ligeramente antisocial de las 2 AM aquí en el Reino Unido), los jugadores podrán rockear hasta un triplete de sets consecutivos de Dillon Francis, Steve Aoki y deadmau5, todos en la pantalla principal de Party Royale.

Eso debería ser muy divertido, aunque podría no estar a la altura de la complejidad de presentación del reciente programa de Travis Scott. Afortunadamente, el estreno se repetirá el 9 de mayo, a las 2 p.m. ET, a las 11 a.m. PST o a las 7 p.m. BST, por lo que sabemos cuándo iniciaremos sesión para verlo. Al igual que un concierto real, tampoco hay nada que te impida aparecer a mitad de camino.

¡Fortnite ahora tiene más de 350 millones de jugadores registrados! En abril, los jugadores pasaron más de 3.200 millones de horas en el juego.



Además, cualquiera que inicie sesión en Fortnite entre la noche del 8 de mayo y la mañana del 11 de mayo obtendrá un delicioso Neon Wings Back Bling de forma gratuita, para celebrar el lanzamiento y obtener realmente ese aspecto de fiesta.

Epic dice que Party Royale es un área experimental que espera evolucionar rápidamente, y ya hay algunas actividades esperando a los jugadores, incluidos desafíos de paracaidismo, carreras de barcos y características para ver en su pantalla grande. Todo esto sin armas ni esteras, (con suerte) evitando que los molestos bromistas arruinen tu tiempo.

Party Royale está disponible en Beta ahora mismo antes de su lanzamiento completo este fin de semana, solo verifica que tienes la última versión del juego descargada en la plataforma que prefieras y entra para explorar la isla, solo o con amigos.