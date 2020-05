Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Varias conferencias se han visto obligadas a ir solo en línea o cancelarse por completo este año, y E3, quizás la convención de juegos más grande , no es una excepción. Pero solo porque E3 no esté sucediendo este verano no significa que los editores y desarrolladores no estén preparando ningún anuncio.

De hecho, muchos de ellos parecen estar preparando eventos virtuales propios. El 1 de mayo, Geoff Keighley, creador de The Game Awards, anunció un reemplazo de E3 . Llamado Summer Game Fest, básicamente permite a los editores y desarrolladores alojar notas clave solo en línea bajo una marca de conferencia.

Los eventos en sí se transmitirán en Facebook, Mixer, Twitch, Twitter, YouTube y los propios canales de los editores.

Summer Game Fest se llevará a cabo de mayo a agosto de 2020, ofreciendo "noticias de última hora, eventos en el juego y contenido jugable gratuito" de compañías conocidas como Activision y Warner Bros. Interactive Entertainment., Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment , Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Valve y 2K.

En un comunicado de prensa, los organizadores de Summer Game Fest dijeron que también planean ofrecer "demostraciones jugables y por tiempo limitado y pruebas de contenido selecto del juego", y que la conferencia terminará con Gamescom: Opening Night Live.

Los detalles sobre los otros eventos individuales no fueron revelados, pero llegarán en las próximas semanas. Se publicará un cronograma inicial en el sitio web Summer Game Fest a principios de mayo.