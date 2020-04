Last of Us 2 retrasado "indefinidamente" debido a la crisis del coronavirus

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

The Last of Us Part II no estará disponible el 29 de mayo, ya que ha caído en la pandemia de coronavirus. Naughty Dog ha retrasado el lanzamiento del juego "hasta nuevo aviso".

La secuela de uno de los mejores juegos de todos los tiempos se establecerá cinco años después de los eventos en The Last of Us de 2013, aunque finalmente llegará después de un período de desarrollo más largo en el mundo real. Ya ha sufrido varios retrasos desde que se anunció originalmente en 2016, y el último quizás sea el más comprensible.

Este nuevo retraso indefinido no se debe a problemas de desarrollo adicionales, sino a que Sony Interactive Entertainment no podrá darle la "experiencia de lanzamiento" en este clima actual que merece un juego de esta magnitud.

Actualización: SIE ha tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de The Last of Us Part II y Marvels Iron Man VR hasta nuevo aviso. Logísticamente, la crisis global nos impide proporcionar la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen. - PlayStation (@PlayStation) 2 de abril de 2020

Naughty Dog también emitió una declaración, diciendo que estaba "enfrentado a la realidad" de que "debido a la logística más allá de nuestro control, no pudimos lanzar The Last of Us Part II para nuestra satisfacción".

Un mensaje nuestro sobre el retraso de The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a - Naughty Dog (@Naughty_Dog) 2 de abril de 2020

Las dos compañías dijeron que el juego se retrasa, no se cancela, hasta que puedan resolver problemas logísticos. "Esperamos que esto no se demore mucho y lo actualizaremos tan pronto como tengamos nueva información para compartir", explicaron.

Sony también ha retrasado Iron Man VR, lo que significa que otros lanzamientos de juegos también se están viendo afectados por la pandemia.