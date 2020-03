Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

En noticias que harán que los fanáticos de toda la vida se regocijen junto con los recién convertidos de Netflix, CD Projekt Red ha dicho a los periodistas en Polonia que tiene la intención de regresar al universo de The Witcher después de que termine con su gigantesco proyecto actual, Cyberpunk 2077 .

El presidente del desarrollador, Adam Kiciński, dijo a un pequeño grupo de escritores sobre el plan y reveló que el concepto del juego aparentemente es relativamente avanzado, mientras que el desarrollo realmente aumentará "inmediatamente" después del lanzamiento de Cyberpunk 2077 en septiembre de este año.

Más allá de eso, Kiciński estaba siendo cauteloso, como era de esperar, sin revelar ningún detalle de cuál podría ser la trama del juego, si protagonizaría a su viejo y rudo favorito Geralt, o cuándo se establecería en la línea de tiempo extendida del universo. Sin embargo, dijo que el juego no se llamaría The Witcher 4, lo que sugiere que es poco probable que siga directamente de los eventos de The Witcher 3.

Como es relativamente común en los estudios que tienen equipos lo suficientemente grandes como para acomodarlo, CD Projekt Red tiene un pequeño equipo trabajando en este juego de Witcher por ahora, mientras que la gran mayoría de sus desarrolladores se concentran en terminar Cyberpunk 2077. Kiciński también dijo que la compañía es Actualmente solo trabaja en proyectos en las franquicias Cyberpunk y Witcher.

Es difícil no entusiasmarse con la perspectiva de otro juego en la serie Witcher: cada entrada en la franquicia ha marcado un notable aumento en la calidad de su predecesor, y si ese truco se repite, el próximo juego de Witcher podría ser un ... tiempo genial

Después de todo, The Witcher 3 sigue siendo uno de los mejores juegos jamás lanzados, ya sea que lo veas desde el punto de vista de la escritura y la narrativa, o simplemente sopesando la brutal belleza de su mundo de juego y diseño.

Es poco probable que obtengamos más detalles firmes sobre el juego distante durante algún tiempo, pero es tranquilizador saber que está en camino.