Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La próxima generación de juegos de consola se acerca rápidamente, con la Xbox Series X llegando a las tiendas a fines de 2020.

Por supuesto, ninguna consola es mucho sin juegos, ni siquiera la "más poderosa" del mundo.

Es por eso que hemos reunido una lista de los juegos que ya han sido confirmados, o insinuaron que llegarán a la Xbox Series X en el próximo año más o menos.

Algunos incluso podrían ser parte del esquema mensual de membresía Xbox Game Pass , que le ahorrará una gran cantidad de dinero. Y vale la pena recordar que todos los juegos de Xbox One también se podrán jugar en la nueva máquina.

Así que aquí están los mejores juegos para Xbox Series X que hemos escuchado hasta ahora. Disfrutar.

Editorial: Xbox Game Studios

Fecha de lanzamiento: vacaciones 2020

¿Exclusivo? No, también en Xbox One y Windows 10

Halo Infinite está programado para ser uno de los juegos de lanzamiento de Xbox Series X, por lo que también estará disponible durante la temporada navideña. Al igual que con algunos juegos en esta lista, será parte de la iniciativa Smart Delivery de Xbox, mediante la cual puede comprar el juego en Xbox One y obtener la versión de la Serie X de forma gratuita como descarga cuando actualice a la nueva máquina.

En cuanto al juego en sí, Infinite verá el regreso de Master Chief después de un paréntesis de cinco años y se le llama un "reinicio espiritual".

Editorial: CD Projekt Red

CD Projekt Red Fecha de lanzamiento: 17 de septiembre de 2020 (en la generación actual)

17 de septiembre de 2020 (en la generación actual) ¿Exclusivo? No, también en Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

¿Qué se puede decir sobre Cyberpunk 2077 que no se haya dicho antes? El tan esperado jugador de rol de ciencia ficción de CD Projekt Red siempre parecía un juego de próxima generación en espera, y así será. Sin embargo, al igual que Halo Infinite, también saldrá a la venta para las consolas de la generación actual y cuenta con Smart Delivery, por lo que podrá comprar la versión de Xbox One y actualizarla gratis una vez que tenga una Xbox Series X. Muy agradable.

Editorial: Square Enix

Square Enix Fecha de lanzamiento: finales de 2020

finales de 2020 ¿Exclusivo? No, también en Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Desarrollado por People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War: Judgment), Outriders es una propiedad intelectual completamente nueva que podría ser un éxito inicial en la plataforma. Es un juego de disparos en línea en tercera persona al estilo de Destiny, pero con un tono mucho más oscuro. Al menos, eso es lo que hemos tomado de las primeras revelaciones hasta ahora.

Editorial: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Fecha de lanzamiento: TBC

TBC ¿Exclusivo? No, también en Xbox One y Windows 10

El primer juego Senua de Ninja Theory, Hallblade: Senuas Sacrifice, no solo cautivó con sus gráficos casi fotorrealistas, sino que también se elogió la comprensión inteligente y bien informada de los problemas de salud mental. La secuela se ve aún más impresionante, basada en un avance hecho completamente con el motor del juego. La aventura de acción estará disponible en la Xbox de la generación actual, pero sospechamos que será la versión de la Serie X de la que todos hablarán.

Editorial: Ubisoft

Ubisoft Fecha de lanzamiento: TBC

TBC ¿Exclusivo? No, también en Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Ubisoft ha anunciado que varios de sus juegos existentes y futuros estarán disponibles en Xbox Series X, pero no sabemos cuándo. Aún así, poner Rainbow Six Siege en el juego de plataformas es una obviedad para nosotros. El juego de disparos en línea multijugador tiene un enorme seguimiento y es ese tipo de mercado de juegos hardcore que probablemente se formará de los primeros usuarios.

Editorial: Ubisoft

Ubisoft Fecha de lanzamiento: TBC

TBC ¿Exclusivo? No, también en Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Este fue uno de nuestros juegos favoritos del E3 del año pasado y se programó originalmente para su lanzamiento en las máquinas de generación actuales el 6 de marzo de 2020. Sin embargo, gracias a Ubisoft se puso frío después del lanzamiento aparentemente apresurado de Ghost Recon: Breakpoint, retuvo su joya en la corona hasta el siguiente año fiscal por pulido adicional. Eso significa que podría aparecer en cualquier momento entre abril de 2020 y marzo de 2021.

Eso lo convierte en un candidato ideal para el lanzamiento de Xbox Series X. Especialmente porque, por lo que hemos jugado hasta ahora, el juego como cualquiera en la mecánica del juego se presta bien a una nueva era de juegos avanzados.

Editorial: THQ Nordic

THQ Nordic Fecha de lanzamiento: TBC

TBC ¿Exclusivo? No, también en PS5, Windows 10

Después de lanzar un teaser jugable para PC en Steam, que fue muy bien recibido, THQ Nordic decidió dar luz verde a una versión remasterizada y remasterizada de RPG Gothic. También anunció que también llegará a las consolas de próxima generación.

Editorial: Ubisoft

Ubisoft Fecha de lanzamiento: TBC

TBC ¿Exclusivo? No, también en Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

La nueva serie de juegos de Ubisoft, del estudio interno detrás de Assassins Creed, fue uno de los juegos retrasados en una purga reciente. Sin embargo, ahora se ha confirmado para máquinas de próxima generación, así como para consolas existentes. Y, esperamos que la acción-aventura sea parte de la línea de lanzamiento de Xbox Series X.

Editorial: Ubisoft

Ubisoft Fecha de lanzamiento: 2020

2020 ¿Exclusivo? No, también en Xbox One, PS4, PS5, Windows 10

Otro juego de Ubisoft sin fecha de lanzamiento fija todavía, Rainbow Six Quarantine causó un gran revuelo durante la presentación de E3 2019 de la compañía. Prescinde de los temas de estilo de combate del mundo real de Siege, en lugar de cambiar al horror de supervivencia, con equipos de tres jugadores que luchan contra una población infectada.

Editorial: Daedelic Entertainment

Daedelic Entertainment Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Exclusivo? No, también en PS5, Windows 10 (se rumorea)

Todavía no hay un trailer de Gollum y es poco probable que vea la luz por un tiempo todavía, pero sí sabemos que el juego será una aventura de acción basada en historias y de un estudio bien versado en tales cosas. También sabemos que llegará a las consolas de próxima generación.

Editorial: Bethesda

Bethesda Fecha de lanzamiento: TBC

TBC ¿Exclusivo? No, también en PS5, Windows 10 (se rumorea)

No hemos escuchado nada sobre The Elder Scrolls 6 desde su presentación en el E3 2018. Sin embargo, si no llega a Xbox Series X, nos comeremos nuestros grandes sombreros flexibles.

Editorial: Bethesda

Bethesda Fecha de lanzamiento: TBC

TBC ¿Exclusivo? No, también en PS5, Windows 10 (se rumorea)

Al igual que The Elder Scrolls 6, se sabe poco sobre Starfield en este momento. Sin embargo, se cree que es un juego de rol de ciencia ficción y una especie de desviación de la franquicia Fallout.