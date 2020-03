Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Riot, el famoso desarrollador detrás de League of Legends, ha quitado los detalles de su último gran proyecto multijugador, un juego de disparos en equipo que parece combinar algunas de las mecánicas clave de una gama de competidores, no menos Counter Strike y Rainbow Six: Siege.

Sabíamos que Riot estaba trabajando en algo en este sentido, basado en su propia admisión de que estaba trabajando en un juego de disparos a fines del año pasado, pero ahora está disponible un sentido más preciso de su mecánica de juego, junto con un juego de aspecto emocionante.

Como se puede ver en ese video de una ronda de juego entre equipos de los propios desarrolladores de Riot, Valorant es un tirador de equipo 5v5 que se parece más a Counter Strike a primera vista, exige reacciones de una fracción de segundo y con una muerte casi instantánea si un oponente obtiene un claro disparo en ti.

El gran giro, por supuesto, es que hay poderes de jugador, en la línea de Overwatch o cualquier número de otros juegos multijugador. El modo de juego principal es atacantes versus defensores, según Riot, que también aporta algo de la dinámica asimétrica con la que Rainbow Six: Siege ha tenido tanto éxito.

Los jugadores elegirán entre una lista de agentes, cada uno con diferentes habilidades, aunque su carga de armas reales parece que depende de ellos, con un sistema de compra previo a la ronda que sale directamente de Counter Strike.

Cada partido comprende un máximo de 25 rondas, y el primer equipo de cinco en alcanzar 13 victorias se lleva la victoria. Eso puede sonar como un largo recorrido, pero aparentemente es un sistema tan rápido y brutal que las rondas pasan volando. Los atacantes tienen que colocar una bomba, mientras que los defensores tienen que detenerlos (nuevamente, nada nuevo aquí), y cada miembro de un equipo que muere también termina la ronda.

Elegir entre héroes, mientras tanto, es táctico pero no tan masivo como las diferencias en algo como Overwatch. Todos los agentes de Valorant tienen la misma salud y hitboxes, por lo que se trata de sus habilidades. Estos incluyen poderes que pueden cegar a los oponentes, o bloquear un área con fuego por un tiempo, o usar el radar para ver si los enemigos están cerca.

Cuando se lance este verano, Valorant será inmediatamente libre de jugar, lo que también es una táctica diferente en comparación con los lanzamientos pagos de los gustos de Overwatch y Siege. Hasta donde sabemos, es solo para PC por ahora, pero sin duda lo intentaremos para ver cuánta nueva competencia puede aportar al mercado de tiradores.