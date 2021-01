Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Parece que fue ayer cuando Rockstar Games lanzó su Red Dead Redemption 2 aclamado por la crítica, dejándonos sueltos en un mundo fronterizo masivo de bandidos y tiroteos. Seguramente no pudo haber pasado tanto tiempo antes cuando lanzó el increíblemente exitoso Grand Theft Auto 5 , ¿verdad?

Bueno, en realidad puede mucho. GTA 5 puede haber sido relanzado desde entonces para alargar su vida útil, pero originalmente salió en 2013. Mucho ha cambiado desde entonces, y con una nueva generación de consolas finalmente lanzada, que comprende la PS5 y Xbox Series X , comienzan los rumores. hacer girar que el próximo juego de la franquicia más famosa de Rockstar podría estar en camino.

Hemos reunido todo lo que sabemos sobre Grand Theft Auto 6 aquí para que lo deleites, vayamos al grano.

Comenzando con las posibles fechas de lanzamiento, vale la pena brindarle algunos antecedentes. Si bien GTA 5 se lanzó en 2013, Rockstar no pudo dirigir de inmediato toda su atención al desarrollo de una secuela. Aparentemente, comenzó a funcionar en GTA 6 en 2014, pero mientras tanto tenía que hacer el pequeño asunto de Red Dead Redemption 2, y mucho menos las versiones para PC, PS4 y Xbox One de GTA 5, y las versiones para PC y Google Stadia de Red Dead Redemption. 2.

Todos ellos requieren trabajo, pero ahora están fuera del camino. Esa es la lógica aplicada a una filtración reciente , supuestamente de un tester que ha estado en contacto con GTA 6 durante el desarrollo. Esa fuente, que permanece sin corroborar, sugiere que Rockstar apunta a una fecha de lanzamiento en 2021.

Sin embargo, ahora que estamos en 2021, no estamos muy seguros de eso; eso significaría que Rockstar anunciaría y lanzaría el juego dentro de un año, lo cual no es demasiado común, y aún no hemos escuchado nada oficial.

No obstante, los rumores recientes sugieren que un anuncio teaser de 2021 podría estar cerca, gracias a algunas extrañas bromas de arte publicadas por el desarrollador y un video "privado" que se encuentra al acecho en su canal de YouTube. Aún así, creemos que es más probable que el juego se lance por completo en 2022, teniendo en cuenta los retrasos característicos de Rockstar.

(1/2) Con la ayuda del nuevo video de YouTube de @SWEGTA , finalmente me di cuenta de que Rockstar se está preparando para anunciar algo. Ahora en GTAVINR esperamos sinceramente que sea GTA 6. Con una buena probabilidad de que lo sea, pero juntando todas las piezas, hace unos meses R * publicó una lista de trabajos - GTA VI News & Leaks (@GTAVINR) 5 de marzo de 2020

Dicho todo esto, aquí se puede aplicar otro núcleo de información, en forma de las reclamaciones de Rockstar North de 2020 para la desgravación fiscal del Reino Unido. Existe un poco de controversia sobre si realmente se puede llamar a GTA y Red Dead Redemption 2 "culturalmente británicos", como requiere el esquema fiscal, pero no obstante, la contabilidad de Rockstar muestra un flujo constante de desgravación fiscal en los últimos años.

Como señaló Tax Watch , esto sugiere un desarrollo continuo, y algunos lo están usando como una indicación de que GTA 6 está en marcha. Eso es un poco exagerado, ya que la declaración de impuestos es completamente genérica y no menciona ninguna franquicia, pero aún así, ¡sabemos que están tramando algo !

Ahora, hay otra opción aquí: 2K, que publica la serie Grand Theft Auto, actualizó recientemente sus planes fiscales para permitir un gasto mucho mayor en marketing en 2023, algo de tiempo libre por ahora. De hecho, espera gastar el doble de lo que había planeado para 2021 y 2022. Eso alimentó la especulación de que espera comercializar el próximo juego de GTA en 2023, y gastará mucho dinero en él.

También tuvimos aún más combustible vertido en el fuego por un informe de Jason Schreier en Kotaku , luciendo como antes la cultura laboral en Rockstar, que es famosa por su exigencia. El informe menciona que, según sus fuentes, el próximo Grand Theft Auto está de hecho en proceso, pero se mantuvo en una etapa inicial de desarrollo.

Todo esto se suma a la misma imagen, aproximadamente: el próximo GTA definitivamente está en camino, pero no debes hacerte ilusiones de que aparecerá pronto.

Probablemente el otro detalle clave contenido en esa primera gran filtración sobre GTA 6 se refería a las plataformas en las que es probable que se lance. Obviamente, GTA 5 salió hacia el final de una generación de consolas, se lanzó en la PS3 y Xbox 360, y luego se volvió a lanzar con un mejor rendimiento y gráficos en el siguiente conjunto de consolas.

Sin embargo, aparentemente, ese patrón no se repetirá con GTA 6. La filtración sugiere que el juego será exclusivo para Playstation 5 y Xbox Series X y S. de Microsoft.

Dado que esas consolas probablemente habrán estado disponibles durante al menos un año después del lanzamiento, eso es completamente creíble.

Sin embargo, dado que Red Dead Redemption 2 tardó mucho menos en llegar a los jugadores de PC que GTA 5 hace años, sería un poco sorprendente que GTA 6 no llegara a PC dentro de un año de su lanzamiento.

Esperar detalles sobre un nuevo juego de GTA generalmente implica un área importante de especulación: ¿dónde se ubicará? Si bien los personajes y las historias están sujetos a detalles interesantes, hay algo en el entorno de GTA que se siente como la elección más fundamental que Rockstar tiene que hacer. Ya sea en Liberty City, Los Santos u otra área metropolitana, el campo de juego en el que los jugadores se desenfrentarán es un gran signo de interrogación que se cierne sobre el juego.

Por el momento, aquí es donde se centra la especulación, y los jugadores de GTA Online en un momento se convencieron de que GTA 6 tendrá lugar en Vice City, la versión alternativa de Miami muy querida y empapada de neón de GTA 3. ¿El razonamiento detrás de esto? El DLC de carreras de GTA Online, Open Wheels, tiene un circuito de carreras que se parece sospechosamente al contorno de un mapa que incluiría Miami, así como una parte de México. El esquema parece bastante claro, como puede ver en la imagen a continuación, pero obviamente Rockstar está manteniendo su propio consejo en esta etapa.

Esta idea tenía un poco más de detalle agregado por una supuesta filtración , que supuestamente vino a través del amigo de un ex empleado de Rockstar descontento. Si hay que creer en la información, el juego se desarrollará en Florida y tendrá un mapa más grande que GTA 5 y Red Dead Redemption 2 combinados, cubriendo tres ciudades, incluida Vice City. Aparentemente, los jugadores podrán controlar a cuatro protagonistas diferentes, ampliando los tres personajes principales de GTA 5.

Ahora han circulado nuevos rumores de que esta lista incluirá un personaje jugable femenino por primera vez en la serie, algo que en nuestras mentes hace mucho tiempo. La información es cortesía de Tom Henderson, un filtrador de muchos años que ha hecho afirmaciones precisas en el pasado.

Por primera vez en un título de GTA, GTA 6 tendrá un protagonista femenino y masculino jugable. # GTA6 #GTAVI - Tom Henderson (@_TomHenderson_) 10 de enero de 2021

También ha habido sugerencias en otros lugares de que Liberty City (de GTA III), San Andreas (de GTA: San Andreas, natch) y el Medio Oeste podrían presentar, o tal vez incluso todo lo anterior para diferentes secciones.

Independientemente, espere que el juego supere los límites de lo que es capaz de hacer el nuevo hardware de Sony y Microsoft. No hay garantía de que el mundo del juego sea más grande y más detallado que el mapa de GTA 5, pero ciertamente así es como las cosas parecen estar de moda.

La historia principal de cada juego de GTA hasta ahora ha involucrado la criminalidad, como regla, pero el sabor exacto siempre está sujeto a cambios. Un dato crucial cuando se trata de la narrativa de GTA 6 es que el cofundador de Rockstar, Dan Houser, dejó el estudio en marzo de 2020.

Eso significa que uno de los creadores de tendencias y escritores clave del estudio se ha ido, alguien que, junto con su hermano Sam, ha dado forma al tono de la franquicia desde el principio.

Ahora, por un lado, dado el probable momento del juego, hay una buena posibilidad de que Dan Houser haya podido tener una aportación e impacto sólidos en el guión y la historia antes de su partida. Por otro lado, si estaba saliendo, es muy posible que no estuviera tan involucrado. Eso significa que podríamos tener un cambio de voz para GTA 6.

Es difícil adivinar cómo se manifestaría exactamente, pero es un desarrollo interesante para Rockstar, eso es seguro.

Seguiremos agregando más detalles a este resumen a medida que salga nueva información o se hagan anuncios reales, así que asegúrese de seguir revisando.

Escrito por Max Freeman-Mills.