Entonces vs ahora: videojuegos a través de las décadas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ámalos u odialos, no puedes evitar reconocer que los juegos han cambiado mucho a lo largo de los años. La tecnología en la que se basan y en la que se juega ha llegado a pasos agigantados. Los juegos que conocemos y amamos se han transformado en obras de arte asombrosamente hermosas.

Hemos recopilado una galería de imágenes para mostrarle lo increíbles que son los videojuegos y lo lejos que han llegado. ¿Cuál de estos jugaste y sigues jugando ahora?

Los mejores juegos de PC para comprar: juegos fantásticos para agregar a tu colección

Próximos juegos para PC: los mejores juegos nuevos que esperamos en 2020 y más allá

Tenemos algunos recuerdos brillantes y nebulosos de la salida original de la franquicia de Battlefield. En aquellos días, podías jugar contra bots si tu Internet no estaba a la altura del desafío del multijugador en línea y también había todo tipo de diversión en la tierra y en el aire. Ahora con gráficos de vanguardia, trazado de rayos , entornos destructivos y más, Battlefield seguramente ha recorrido un largo camino .

Es posible que Nintendo no sea necesariamente conocida por hacer los juegos más innovadores en lo que respecta a los gráficos, pero eso no significa que Mario no haya recorrido un largo camino. El Super Mario Bros. original fue muy querido en 1985 en el Nintendo Entertainment System original , ahora en la era moderna, puedes llevar los juegos de Mario a donde sea que estés gracias al Nintendo Switch .

¡Las cosas también son mucho más bonitas! Nos encantó Super Mario Odyssey cuando lo revisamos en 2017 y cada vez aparecen más juegos de Mario.

Como puede imaginar, habrá algunos juegos de arriba hacia abajo en esta lista que se han transformado en vastos mundos abiertos de pleno derecho vistos desde una nueva perspectiva a medida que pasen los años.

The Legend of Zelda ha sido un firme favorito de Nintendo durante décadas. Encontrarás muchos jugadores mayores con un punto débil en su corazón para los juegos originales y las últimas iteraciones son aún más populares con Breath of the Wild que robó el programa en 2017.

Según The Guinness World Records 2008 y 2009, los juegos originales de GTA fueron vistos como los juegos más controvertidos en la historia de los videojuegos. A pesar de ser de arriba hacia abajo, el GTA original fue visto como innecesariamente violento y vulgar. No ha cambiado mucho, pero tampoco la popularidad.

Con los años, GTA se ha convertido en una experiencia de mundo abierto más grande y mejor, un mundo abierto con aún más empresas criminales para disfrutar. GTA V se lanzó en 2013 con gran éxito de crítica, pero cuando se trataba de PC un par de años después, también abrió las imágenes a una revisión aún mayor con modificaciones de gráficos para hacer que el mundo de San Andreas sea aún más impresionante.

El juego Spiderman de 2002 se lanzó en PS2, Xbox, Gamecube y PC y para una gran cantidad de prensa de los sitios de revisión del juego y los fanáticos por igual. Una rareza para un juego basado en una película, que en general, según nuestra experiencia, a menudo es un poco deslucido.

Por supuesto, ser el mejor lanzador de sitios web fue genial, pero en la era moderna de los juegos, es aún mejor. 16 años después, la última visión de videojuegos de Marvels Spiderman es algo especial tanto en gráficos como en jugabilidad.

Tenemos buenos recuerdos de jugar una de las iteraciones de los juegos originales de Street Fighter en una máquina arcade en nuestra tienda local de pescado y papas fritas. Las cosas han recorrido un largo camino desde entonces, pero los clásicos nunca mueren. El sonido mejorado, los efectos visuales, los movimientos especiales y más y más personajes hacen de este el mejor beat em up y se pone aún mejor con la edad.

Condenar. ¿Qué puede decir al respecto? Probablemente el abuelo de todos los tiradores en primera persona y un clásico absoluto. Es posible que Doom no sea conocido por una historia apasionante o personajes fascinantes, pero ciertamente es visualmente impresionante. Más aún en los últimos años, donde las nuevas tecnologías de gráficos y física han hecho que la sangre sea aún más grotesca. Ahora Doom Eternal promete hasta 1,000 FPS , cómo han cambiado las cosas.

Mario Kart es probablemente el juego multijugador favorito de todos. Luchando con amigos para dominar la pista de carreras, mientras agarras varios potenciadores y tratas de llegar a la cima. Se ha hecho o probado mucha amistad en estas pistas virtuales. Al igual que los otros juegos en esta lista, Mario Kart ha recorrido un largo camino desde que llegó a nuestras pantallas de juegos en 1992.

Ahora con Mario Kart Tour , incluso puedes disfrutar del clásico de carreras en tu teléfono inteligente. Qué tiempo para estar vivo.

La serie Hitman podría ser lo último en escapismo. Con el disfraz de un asesino a sueldo profesional para eliminar objetivos peligrosos en todo el mundo. Hemos encontrado los juegos de Hitman fascinantes y fascinantes desde la primera vez que jugamos. Hay mucha satisfacción al completar una misión y hacer que parezca que nunca estuviste allí.

Los juegos han cambiado mucho a lo largo de los años, con la adición de mejoras visuales, nuevos sistemas de contratos y una física de multitud brillantemente inmersiva que lo hace todo más inmersivo e intrigante.

La FIFA comenzó en 1993, originalmente estaba disponible para SNES, Sega Mega Drive, Master System e incluso Game Boy. Resultó tan popular que estuvo en la cima de las listas de juegos durante seis meses completos en el Reino Unido y continuó creciendo en popularidad a medida que pasaban los años.

La última versión se ha encontrado con algunos problemas iniciales, pero no se puede negar cuánto ha cambiado visualmente el juego en las últimas décadas.

Tomb Raider a menudo se conoce como el pionero de los juegos de acción y aventura. Cualquiera que haya jugado juegos en la serie probablemente tenga buenos recuerdos, ya sea encerrar al mayordomo en el refrigerador en Tomb Raider 3 o simplemente la emoción de aventurarse a través de las tumbas y encontrar tesoros escondidos. Los juegos podrían haber tenido algunas críticas por hacer que Lara Croft fuera "sexy" para vender más copias, pero fue claramente una fórmula ganadora de diseño y marketing de juegos que ayudó a vender más de 74 millones de copias en todo el mundo.

Shadow of the Tomb Raider vio el juego crecer significativamente, con el personaje principal siendo mucho menos sexualizado y el énfasis visual en lugar de los entornos del juego, la mecánica y más. Tumbas hermosas, un entorno increíblemente detallado, una iluminación magnífica e incluso un cabello detallado están muy lejos de los píxeles de antaño.

Puede ser perdonado por pensar que Metal Gear Solid comenzó su vida en PlayStation, pero en realidad se remonta a 1987. Metal Gear es una serie de videojuegos clásicos de sigilo de acción y aventura creados por la leyenda de los videojuegos Hideo Kojima. Han sido mejor conocidos por el protagonista principal a escondidas sobre el mapa escondido en una caja de cartón. Metal Gear ahora es un poco sorprendente, fácil de ver, pero ciertamente no es fácil de jugar.

Sonic, la bola de pelo azul superrápida a la que le encanta coleccionar anillos de oro. Sonic ha visto muchas encarnaciones diferentes a lo largo de los años. Ambas salidas en 2D y 3D, todas gloriosas. Los nuevos juegos ciertamente se ven mucho más interesantes visualmente que el original que salió en 1991, ¡pero los gráficos no lo son todo!

Call of Duty podría ser uno de los tiradores más conocidos del mundo. Tenemos muchos recuerdos borrosos y maravillosos de los juegos originales hace tantos años. El nuevo Call of Duty también se lanzará pronto, por lo que este parece ser un momento perfecto para celebrar las diferencias. La configuración ha cambiado varias veces a lo largo de los años, pero volver a la Segunda Guerra Mundial ciertamente hace que sea más fácil comparar cuánto ha cambiado el juego.

Diablo lanzó una larga y muy querida serie de juegos de rol y diversión de corte en 1996. Desde entonces, se ha convertido en una serie de juegos "definitorios de género" que han ido mejorando a medida que pasan los años. Una cosa es segura, las mazmorras son mucho más bonitas ahora.

Si alguna vez encontraste tu vida un poco aburrida y querías un poco de escapismo, entonces The Sims fue la salida perfecta. ¿Por qué vivir su propia vida mundana de 9-5 cuando podría obligar a algunas personas pequeñas de píxeles a hacerlo? Hacer que los pequeños informáticos hicieran todas tus ofertas siempre fue divertido y The Sims sigue siendo tan popular como siempre, solo que se ve mucho mejor, pero no menos loco.

Elder Scrolls es sin duda otra serie clásica de juegos de rol y es justo decir que The Elder Scrolls VI es uno de los juegos más esperados. Sin embargo, lo que nos sorprende no es solo lo lejos que ha llegado la serie, sino también cómo se lanzó Skyrim hace ocho años. ¿A dónde va el tiempo? Ni siquiera estamos seguros de haber completado completamente el juego, no importa todas las diferentes versiones que han surgido desde entonces.

Halo seguro ha evolucionado a lo largo de los años (¿ves lo que hicimos allí?). El clásico shooter de consola a menudo ha sido una de las principales razones para comprar una Xbox, si alguna vez la necesita. Los juegos también llegarán pronto a la PC , lo cual es genial. Los gráficos seguramente serán aún más interesantes cuando eso suceda. Incluso Halo 5: Guardians se veía increíble, 14 años hace una gran diferencia parece.

Coches impresionantes, pistas de carreras llenas de diversión y calles de la ciudad, emociones de alto octanaje, Need for Speed siempre lo tuvo todo. Las actualizaciones visuales y sonoras que han tenido lugar en los años transcurridos desde que comenzó la serie solo han hecho que los juegos sean aún más emocionantes. Need for Speed siempre ha acelerado nuestros motores.

Cuando se trata de vencerlos, Mortal Kombat siempre ha sido el luchador más gordo, más grotesco y exagerado. Las mejoras gráficas a lo largo de los años solo han hecho que el valor del shock sea más impresionante y, a veces, más gracioso.

Al igual que The Sims, SimCity fue un gran escapismo, al poner poderes divinos en tus manos para crear y crear vida y vivir para personas generadas por computadora. Las vistas de arriba hacia abajo han sido reemplazadas por extensos imperios de Metrópolis y magníficos rascacielos.