Gamescom 2021: todos los juegos y anuncios que importan

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Gamescom es la respuesta de Europa al E3 y está en marcha en este momento.

Por lo general, se celebra anualmente en Alemania y es un gran evento para los jugadores, con los títulos más importantes en exhibición para la prensa, los visitantes profesionales y el público por igual.

Sin embargo, gracias a la pandemia en curso, Gamescom 2021 es solo virtual. Eso no significa que no haya mucho que ver, solo que no podemos reproducir versiones preliminares en persona.

Aquí está nuestra guía sobre el programa, además de que los juegos y el hardware se han anunciado hasta ahora.

Gamescom comenzó en 2009 y tradicionalmente se celebra anualmente en el centro de convenciones Koelnmesse en Colonia, Alemania. Generalmente se ejecuta a mediados o finales de agosto.

Sin embargo, como dijimos anteriormente, este año cambió a un evento solo digital como la mayoría de los demás. Funcionó en línea desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de agosto. También se transmitió una presentación de Xbox en la víspera del programa.

Varias marcas transmitieron sus propios eventos de exhibición durante la Gamescom, incluidas Xbox, Bungie, para Destiny 2, y Future Publishing.

Sin embargo, quizás el más grande fue Opening Night Live, el espectáculo anual de dos horas que se lleva a cabo la primera noche de Gamescom. Puede volver a verlo en su totalidad a continuación.

Una de las cosas que hace que Gamescom sea un poco diferente al E3 y eventos similares es que adopta más el cosplay. De hecho, tiene una competencia anual de cosplay, por lo que alienta a una gran cantidad de visitantes internacionales a vestirse como Pikachu o uno de sus otros personajes favoritos de los videojuegos.

Si bien este año solo fue digital, todavía hubo una competencia de cosplay, solo en línea. Se animó a los participantes a enviar fotos al organizador y un selecto equipo de jueces eligió a los ganadores.

Puedes conocer todo sobre los finalistas y ganadores aquí .

Estos son nuestros aspectos más destacados de Gamescom 2021.

Como parte del segmento de Halo Infinite en la presentación de Opening Night Live, Xbox anunció algunos gubbins con temas de Halo. Esto incluyó una edición especial de Halo Elite Wireless Controller Series 2 y un Halo Infinite Xbox Series X.

Otro anuncio importante de Xbox fue que permitirá que sus consolas jueguen en la nube. Esto significa que los propietarios de Xbox One con Game Pass Ultimate podrán jugar las versiones Xbox Series X / S de muchos juegos, gracias a la transmisión a través de Internet.

Deep Silver Volition anunció un reinicio completo para su antigua franquicia de Saints Row, llevando la serie a sus raíces menos estrafalarias. Habrá juego cooperativo a lo largo de la campaña y un elenco de personajes completamente nuevo. Puedes leer más sobre esto aquí .

Si bien ya hemos visto un poco sobre la actualización de PS5 a Death Stranding, obtuvimos una profunda inmersión en el juego durante la presentación de Opening Night Live. Sin duda, el equipo de Kojima va a preocuparse por las mejoras.

Xbox también mostró un largo avance del juego durante su propia transmisión, esta vez de Forza Horizon 5. Además, al igual que con Halo, el juego tendrá su propio controlador inalámbrico Xbox. Puedes leer más sobre Forza Horizon 5 aquí .

Recientemente anunciado durante el programa, Marvels Midnight Suns se ve un poco diferente a los otros juegos de Marvel que existen. Es un juego de rol táctico para empezar, del equipo detrás de XCOM. También presenta una alineación de superhéroes que es menos convencional, incluidos Doctor Strange y Ghost Rider.

Gamescom acogió el primer tráiler de juego completo de Call of Duty: Vanguard. Está protagonizada por uno de los personajes principales: Polina Petrova. Ponte al día con nuestro resumen de Call of Duty: Vanguard aquí .

Es posible que solo tengamos un avance cinematográfico para el modo multijugador gratuito de Halo Infinite, pero al menos ahora sabemos la fecha en que se lanzará: el 8 de diciembre de 2021. Lea más sobre Halo Infinitre aquí .

Archiva esto en "gadgets más locos anunciados en Gamescom". El Panasonic SC-GN01 es un altavoz de sonido envolvente que se coloca alrededor del cuello como una almohada de viaje. Puedes leer más sobre esto aquí .

Desarrollado por Pearl Abyss, el estudio detrás de Black Desert, DokeV fue uno de los juegos que realmente nos dio un momento asombroso. Es una aventura de mundo abierto inspirada en Pokémon pero con ubicaciones increíblemente realistas.

Por último, pero ciertamente no menos importante, pudimos ver cuánto se mejora el parkour en la tan esperada secuela de Dying Light, uno de nuestros juegos de zombis favoritos con diferencia. Descubre más sobre Dying Light 2 aquí .