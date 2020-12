Los mejores consejos y trucos de Pokémon Go

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los conceptos básicos de Pokemon Go son simples y divertidos. Caminas, atrapas Pokémon, recolectas tantos como puedas y visitas Poke Stops para cargar tu mochila con golosinas para ayudar a tu Entrenador en el camino.

Pero cuando se trata de dominar el juego, hay mucho más que debes considerar. Estos son algunos de los mejores consejos para ayudarte a convertirte en un profesional de Pokémon:

Los huevos que recolectas en Poke Stops u obtienes de los obsequios te ayudarán a obtener algunos Pokémon, así como a ganar XP y aumentar los dulces, una vez que los hayas puesto en una incubadora y hayas recorrido la distancia requerida: 2 km, 5 km, 7 km o 10 km. Todos comienzan con una incubadora de uso infinito con un símbolo ∞ encendido, pero a veces serás recompensado con incubadoras 3x, además de poder comprarlas en la tienda. Úselos sabiamente:

No desperdicie sus incubadoras 3x, utilícelas para huevos de 10 km

Use su incubadora infinita para esos huevos cortos de 2 km

Con esta técnica, obtendrá un uso más eficiente de esas incubadoras. También tenga cuidado con los eventos especiales donde se reducen las distancias de eclosión. En términos generales, los huevos de mayor distancia tienen mayores recompensas.

La habilidad de tu entrenador está determinada por la experiencia que tengas. Te mueves a través de los niveles de XP, necesitando más XP cada vez para subir de nivel. Pero a medida que lo haces, las recompensas aumentan y evolucionarás e incubarás Pokémon en un nivel superior, además de poder subir de nivel a niveles más altos.

Encender tu Pokémon cuando tu XP es bajo significa que te cuesta más caramelos hacerlo. Por lo tanto, es mejor guardar tus poderes de Pokémon hasta que hayas alcanzado un nivel de XP más alto, como por encima del nivel 20.

Para ayudar a construir XP rápidamente, pruebe algunas de estas cosas:

Usa un Lucky Egg cuando estés jugando activamente

Evoluciona Pokémon base con exceso de caramelos, como Pidgey o Rattata

Atrapa todo

Lucha con amigos para obtener XP por hacerse cargo de gimnasios

Hay dos áreas del juego que registran los Pokémon que atrapas:

Bolsa: estos son los Pokémon que realmente tienes a tu disposición.

Pokedex: muestra todos los Pokémon que has atrapado, los que has visto y detalla las rutas de evolución.

No es necesario llevar cada tipo de Pokémon como una colección creciente en tu bolso, para eso está la Pokedex.

Es mejor conservar solo el Pokémon que necesitas: es un ejército con el que luchar en las batallas de gimnasia y incursiones. Necesitarás versiones de Pokémon de alta potencia, pero es mejor tener un número de Blissey poderoso que un Blissey y un Caterpie, Metapod, Kakuna, etc., porque esos Pokémon, una vez registrados y evolucionados, no harán mucho por tú. Entonces, aprende las habilidades de tus Pokémon y construye un ejército de aquellos que luchan bien, como Gengar, Blissey, Vaporeon.

También deberá llevar a aquellos que aún necesita para evolucionar y aferrarse a aquellos que necesitan un elemento especial para evolucionar, como Onix si aún no tiene Steelix.

También esté atento a los personajes de edición especial, como el Pikachu de temporada. Estos evolucionan a Raichu especiales, por lo que vale la pena tenerlos y guardarlos, solo para poder ponerlos en gimnasios para que otros estén celosos.

Hay una opción para transferir Pokémon al profesor, a cambio de Candy de esa variedad de Pokémon. Habiendo capturado un Pokémon y obtenido el Stardust y Candy que traen, puedes transferir Pokémon que no necesitas.

Si, por ejemplo, ya tienes 20 Rattata, probablemente puedas cambiar algunos por caramelos para potenciar a aquellos que realmente lucharán por ti como Raticate. Como dijimos anteriormente, solo puedes llevar un número finito de Pokémon y quieres que todos sean poderosos, así que deshazte de esos especímenes más débiles.

El Pokedex muestra cómo evolucionan los Pokémon y vale la pena ver en qué puede evolucionar un Pokémon antes de dejar caer Candy sobre él para encenderlo o evolucionar en formas menores. Por ejemplo, si tienes muchos Pidgy y algunos Pidgeotto, probablemente no quieras gastar Candy evolucionando a Pidgy a más Pidgeotto: quieres guardarlos hasta que puedas evolucionar Pidgeotto a Pidgeot, porque necesita más dulces.

Hacer más Pokémon de nivel medio es menos útil que obtener la forma evolucionada más rara que a menudo será más útil en la batalla.

También verifique dos veces la ruta de evolución. Muchos Pokémon tienen otra forma evolucionada que se abre a medida que el juego se expande. Por ejemplo, con la incorporación de la región de Sinnoh, aparecieron nuevas versiones. Necesitarás una Piedra Sinnoh para hacerlos evolucionar, lo que significa que algunos Pokémon que pensabas que estaban terminados ahora pueden hacer otra cosa, por lo que vale la pena volver a comprobarlo.

A veces recogerás un Lucky Egg. Esto duplicará su XP obtenida durante 30 minutos. Sin embargo, no lo deje caer al azar, intente usarlo para obtener la máxima ganancia para ayudar a subir de nivel a su entrenador. Eso podría ser cuando llegas a un lugar nuevo y ocupado y sabes que vas a atrapar o incubar Pokémon, o donde hay muchos gimnasios para luchar y ganar.

Por lo tanto, guarde esos huevos de la suerte para esas épicas sesiones de Pokémon Go en el centro de la ciudad para obtener la mayor cantidad de XP a cambio.

Claro, el modo AR es divertido porque lo trae a la vida real, pero usa batería y hace que el juego sea más difícil; tampoco funciona en algunos teléfonos de menor potencia.

Apágalo y juega en el mundo del juego y descubrirás que es más fácil atrapar Pokémon porque el entorno es siempre el mismo. También le permitirá ahorrar batería.

Cuando visita un Poke Stop y gira el letrero, no tiene que tocar todas las cosas lanzadas. Simplemente presione la X en la parte inferior para cerrar la parada y reclamará automáticamente sus recompensas.

Recuerde que si está cerca de un PokeStop almorzando o tomando un café, puede visitar ese Parada una y otra vez; solo le llevará unos minutos volver a estar disponible.

Los gimnasios son donde reside la verdadera gloria, ya que son la ruta hacia Coins. Los gimnasios son realmente de lo que se trata Pokemon Go. Luchas, ganas y te haces cargo de un gimnasio para tu equipo. Querrás dejar atrás un Pokémon poderoso para defender ese Gimnasio, ya que cuanto más tiempo permanezcan en su lugar y lo defiendan, más monedas ganarás. Cuantas más monedas ganes, más cosas podrás comprar.

Tomarás el control del Gimnasio para tu equipo y otros miembros del equipo pueden defender ese Gimnasio contigo. Algunos Pokémon como Blissey son difíciles de eliminar. Si quieres quedártelo, Blissey, pero recuerda que en los gimnasios de alta rotación (como en los centros de las ciudades) tu Pokémon pronto será eliminado, por lo que no tiene mucho sentido usar tu más poderoso.

También considere que los Pokémon que se sientan en los gimnasios pero no los defienden, no ganan muchas monedas, por lo que el gimnasio remoto que nadie desafía no va a ganar tantas monedas como podría pensar.

Esto puede parecer un enfoque cobarde, pero no tiene mucho sentido lanzar su 86CP Squirtle contra un 50000CP Kyogre. Si no tienes suficientes Pokémon poderosos propios o un equipo de amigos con los que luchar, perderás y solo tendrás que revivir a tu Pokémon y tratarlo con Pociones.

Por lo tanto, compruebe el poder de los Pokémon en Raid Battle antes de comenzar.

Cuando luches contra gimnasios, puedes desgastar a tus oponentes gradualmente, de modo que puedas enfrentarte a oponentes que son más poderosos; aún perderás, pero es posible que avances un poco.

Algunos Pokémon no aparecen con mucha frecuencia. Debido a que no los verá muy a menudo, convertirlos en sus amigos significa que puede ganar ese tipo de dulces gradualmente mientras camina. Con el tiempo, descubrirás que tienes suficiente para evolucionar ese Pokémon.

Probablemente sea mejor no hacer eso con Magikarp, porque necesitas 400 caramelos para evolucionar y te aburrirás antes de que suceda algo. Sin embargo, vale la pena señalar que diferentes Pokémon necesitarán que camines diferentes distancias.

Golden Razz Berry y Silver Pinap Berry son básicamente la baya definitiva. Son realmente buenos para ayudar a atrapar Pokémon importantes que simplemente no quieren ser atrapados. Si ha estado buscando algo durante años y nada funciona, el Golden Razz Berry probablemente lo hará realidad. Silver Pinap Berry también te dará caramelos extra cuando atrapes a ese Pokémon.

Sin embargo, también puedes alimentar el Golden Razz Berry a los Pokémon que tienes en un gimnasio. Cuando tu Pokémon se siente miserable y necesita algo de atención, básicamente para mantenerlo en la mejor forma de lucha, entonces el Golden Razz Berry lo lleva de regreso a la cima. Si quieres quedarte con ese gimnasio, esto realmente ayuda.

Si estás luchando para vencer a un Pokémon y no sabes por qué, probablemente sea por la ventaja de tipo. Este es básicamente el principio subyacente de todo el mundo de las batallas de Pokémon. Esto se replica en Pokémon Go, con factores climáticos que también impulsan algunos tipos sobre otros. También está el problema de los movimientos de lucha particulares que podría tener tu Pokémon.

Hay una variedad de gráficos disponibles en línea a los que puede consultar para conocer los detalles, pero aquí hay algunos detalles básicos de qué tipos son fuertes contra qué otros tipos. En la lista a continuación, el primer tipo con nombre inflige un mayor daño en el segundo:

Insecto> Oscuro, Hierba, Psíquico

Oscuro> Fantasma, Psíquico

Eléctrico> Volador, Agua

Hada> Oscuro, Dragón, Lucha

Fuego> Insecto, Hierba, Hielo, Acero

Lucha> Normal, Roca, Acero, Hielo Oscuro

Volar> Lucha, Insecto, Hierba

Fantasma> Psíquico

Hierba> Tierra, Roca, Agua

Tierra> Veneno, Roca, Acero, Fuego, Eléctrico

Hielo> Dragón, Hierba, Tierra, Volador

Veneno> Hierba, Hada

Psíquico> Lucha, Veneno

Roca> Volar, Insecto, Fuego, Hielo

Acero> Hada, Hielo, Roca

Agua> Fuego, Tierra, Roca

Pokemon Go nunca ha sido la aplicación más estable, desde los primeros problemas del servidor hasta la falta de respuesta general. A menudo, verá un ícono giratorio en la parte superior izquierda para mostrar que está hablando con el servidor y, a veces, simplemente se atascará allí. O, comúnmente, no verás Poke Stops ni Pokémon cercanos.

Si no sucede nada, intente tocar la Pokeball para abrir el menú. Si no responde, deténgase, reinicie, abra la aplicación y continúe. De lo contrario, está desperdiciando batería y tiempo esperando a que vuelva a funcionar.

Esto puede no ser posible para algunos, pero ir a tantos lugares como sea posible te ayudará a reunir más tipos de Pokémon. Es probable que su ciudad natal esté dominada por una cierta variedad, así que asegúrese de visitar nuevos lugares para encontrar más.

Eso podría significar bajarse temprano del autobús y caminar, o tomarse el fin de semana para ir a un área diferente. Tal vez visite a la familia o amigos lejanos, luego diga que quiere ver todos los lugares de interés locales para poder reunir Pokémon, encontrar gimnasios para hacerse cargo, etc.

Los eventos especiales ahora son bastante frecuentes e introducen algunos Pokémon menos comunes o Pokémon nunca antes vistos, incluidos algunos de los personajes específicos de la región que quizás no hayas visto. Asegúrate de mirar la sección de noticias de la aplicación Pokemon Go para ver qué está sucediendo.

Pokemon Go es un asesino de baterías en todos los teléfonos. El modo de ahorro de batería en Pokemon Go permitirá que la pantalla se apague cuando el teléfono esté al revés, lo que significa que no gastarás toda la duración de la batería en iluminar la pantalla cuando no la necesitas. Necesitará un teléfono con un acelerómetro para funcionar, lo que puede excluir algunos teléfonos Android de nivel de entrada.

Una vez que está encendido, a menudo puede poner el teléfono en su bolsillo al revés, la pantalla se apagará, pero aún estará activa, rastreando su distancia para incubar huevos y vibrando para alertarlo sobre Pokémon.

La investigación te establecerá una variedad de tareas para completar para darle al juego más variedad. También es la ruta hacia algunos de los Pokémon más raros, que a menudo aparecen a través de eventos especiales. La investigación de campo está en curso, lo que le permite completar las tareas que obtiene de Poke Stops, como recolectar 5 Pokémon con un impulso meteorológico. Estos son algunos de los mejores consejos:

Elimine la investigación de campo que sea difícil, como lanzar 5 grandes lanzamientos seguidos; si no puede hacerlo, elimine y obtenga otra tarea

No reclame todas sus recompensas el mismo día, solo una al día

No reclames tu recompensa final a menos que sepas que hay un nuevo tipo de Pokémon disponible para atrapar

Pokemon Go ahora se puede sincronizar con el contador de pasos en su teléfono, por lo que no necesita que la aplicación esté abierta todo el tiempo. Active la función Adventure Sync en el menú de configuración y eso hará el conteo cuando esté caminando, lo que significa que puede incubar esos huevos más fácilmente. Incluso si no estás jugando, obtienes la ventaja de caminar.

Con más y más regiones que se abren en Pokémon Go, puede ser difícil hacer un seguimiento de los Pokémon que aún pueden evolucionar. Usa las funciones favoritas para ponerles una estrella para que puedas ver, de un vistazo, esos Pokémon que aún estás intentando evolucionar. Eso hará que sea realmente fácil seleccionar uno de la lista para ser su nuevo amigo.

Las batallas de incursiones siempre han exigido a los jugadores de Pokémon Go, que necesitan que estés en el lugar correcto en el momento correcto. Afortunadamente, con los pases de incursiones remotas (introducidos debido a los bloqueos) ahora puedes ver las incursiones y participar sin tener que estar físicamente en esa ubicación. Mantente atento a ellos, porque es una ruta para obtener algunos de esos Pokémon más raros que puedas necesitar.

Si bien el juego original de Pokémon Go se trataba de descubrir y encontrar Pokémon, la evolución de Battles agrega otra dimensión, que incluye muchas recompensas. Puedes luchar en niveles, ganando lotes o recompensas a medida que avanzas en el juego. Es importante destacar que las batallas no se basan en salir a caminar y explorar, por lo que es una parte del juego que puedes jugar para mejorar tu posición mientras estás en casa.

