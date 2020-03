Los mejores personajes del juego que definieron 25 años de PlayStation

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Dado que PlayStation ha sido parte de nuestras vidas durante 25 años, puedes apostar a que cada persona tendrá su propia elección para el personaje de juegos que ama más. La consola original de PlayStation salió el 3 de diciembre de 1994 y desde entonces hemos tenido cientos de personajes principales que hemos jugado y amado en todas las máquinas de Sony, desde la PlayStation hasta la PS4.

Por lo tanto, ¿imagina cuán difícil fue encontrar una lista de los mejores personajes que han aparecido en las consolas de PlayStation en ese momento?

Incluso tuvimos que duplicar las parejas obvias, las que aparecieron juntas en el mismo juego. Y es posible que note uno o dos que aparecieron en múltiples plataformas. Sin embargo, aparecieron primero en una consola PlayStation o se asociaron más con una máquina Sony.

Es posible que tenga sus propios favoritos que nos hemos perdido, en cuyo caso no dude en usar la sección de comentarios a continuación para hacernos saber de qué personajes se enamoró a lo largo de los años. Pero sí creemos que cada personaje de nuestra galería es un verdadero All-Star de PlayStation (incluso si no hubieran aparecido realmente en el juego de lucha homónimo).

Entonces, sin ningún orden en particular, recorra la galería y reviva algunos de esos grandes recuerdos.

Crash Bandicoot tuvo su primera aparición en 1996 en el juego del mismo nombre en la PlayStation original. El primer juego fue creado con amor por Naughty Dog, la misma compañía que más tarde sería mejor conocida por la serie Uncharted. Crash Bandicoot se hizo tan popular que en años posteriores se convertiría en una franquicia con la aparición de varios juegos, incluidos juegos de fiesta, juegos de plataformas y juegos de carreras. Incluso ha habido un reinicio completo en los últimos años.

Sackboy hizo su primera aparición en 2008 en Little Big Planet, PlayStation 3. El adorable chico se convirtió en un ícono de una serie de juegos con un fuerte énfasis en el contenido generado por el usuario y el diseño que animó a los jugadores a "Jugar, Crear, Compartir".

Solid Snake ha crecido y envejecido con PlayStation a lo largo de los años. En realidad, apareció como uno de los principales protagonistas de la serie Metal Gear en 1987, pero llegaría a una audiencia mundial con su primera aparición en PlayStation en Metal Gear Solid en 1998. Los juegos de Metal Gear se hicieron tan populares en los años siguientes que también llegaron a otras consolas y PC. Con Soldi Snake llegando a sus travesuras habituales: escondiéndose en cajas, escabulléndose por el mundo y luchando con los jefes.

Cloud Strife fue el protagonista principal de Final Fantasy VII, un espadachín arrogante y orgulloso que continúa aprendiendo los valores de ser un héroe. Su primera apareció en PlayStation en 1997, pero volvería a aparecer más tarde.

Otro personaje conocido de la serie Final Fantasy, Squall Leonhart fue el protagonista de Final Fantasy VIII de 1999, en PlayStation. Manejaron la icónica espada y se les dio el título de Comandante.

Abe era un humilde esclavo de Mudokon que trabajó en la fábrica de procesamiento de carne RuptureFarms en Oddworld de 1997: Abes Oddysee, en la PlayStation original. Este adorable personaje pronto descubrió que sus compañeros Mudokons debían ser asesinados y se embarcó en una misión para liberarlos. El trabajo del jugador era ayudarlo a hacer exactamente eso.

Cole McGrath fue la estrella de Infamous de 2009 en PlayStation 3. Se las arregló para adquirir poderes sobrehumanos de Electrokinesis cuando estaba en medio de un paquete que salió terriblemente mal con terribles consecuencias. Ciertamente fue lo suficientemente interesante como para ver que la serie continuara con más juegos en los años siguientes.

Jak and Daxter fue otra franquicia de juegos iniciada por Naughty Dog. Jak y Daxter: The Precursor Legacy también fue uno de los primeros juegos en PlayStation 2. Jak es visto como el principal protagonista de la serie, con su nutria y comadreja híbrida acompañante después de que muta accidentalmente de humano a una nueva especie. El emparejamiento y el diseño del juego vieron a la serie adquirir aclamación crítica de la mayoría de los sectores y de los fanáticos por igual.

La mayoría de los jugadores conocerán a estos personajes por su nombre. Las estrellas de los juegos de Resident Evil, que comenzaron en 1996 en la PlayStation original. Jill Valentine también se destacó como una de las primeras protagonistas femeninas jugables en un videojuego.

Joel y Ellie hicieron su primera aparición en The Last of Us de 2013, PlayStation 3. Otra serie de juegos clásicos desarrollados por Naughty Dog. Esto vio a Joel y Ellie sobrevivir juntos en un páramo post-apocalíptico de los Estados Unidos. Una historia emotiva e inmersiva siguió en este juego y las que siguieron, atrapando los corazones y las mentes de los jugadores de todo el mundo.

Kratos, apareció por primera vez en el videojuego de 2005 God of War y también recibió el nombre de "Fantasma de Esparta". Este juego se desarrolló durante la era griega y vio a Kratos embarcarse en varias aventuras, incluidas actividades moralmente ambiguas y actos de violencia extrema. Es un guerrero espartano, que luego se convierte en el Dios de la Guerra después de matar a Ares. Con una línea de sangre que incluye ser el hijo de Zeus, Kratos es sin duda un personaje interesante. El personaje demostró ser tan popular que la franquicia se convirtió en un título emblemático para la marca PlayStation con muchos juegos a seguir.

Por supuesto, esta lista no podría estar completa sin la inclusión de Lara Croft. No solo es un personaje icónico de PlayStation, sino también una leyenda del juego. Ella apareció por primera vez en PlayStation en el Tomb Raider original en 1996.

Aunque tal vez no sea tan icónico como algunos de los personajes de otros juegos de lucha como Street Fighter o Mortal Kombat, todavía no se puede negar la relevancia de Tekken. Fue un gran éxito en 1995 y Marshall Law fue uno de nuestros luchadores favoritos.

Nathan Drake fue diseñado a propósito para ser interesante y adorable, en lugar de solo un "recorte de cartón". Esencialmente un joven Indiana Jones, Drake estaba buscando el botín mientras soltaba bromas sarcásticas y burlas en el camino. Nos encantó Nathan Drake y todos los juegos en los que apareció también. Increíblemente apareció por primera vez en PlayStation 3 en 2007.

PaRappa the Rapper fue la estrella de uno de los juegos de ritmo más divertidos e impresionantes de su tiempo. PaRappa the Rapper era un perro rapero delgado como un papel con un personaje divertido y una historia divertida que lo ve desesperadamente tratando de ganarse el corazón de una niña con forma de flor llamada Sunny Funny.

Apareció por primera vez en PlayStation en 1996.

Lammy fue la estrella de UmJammer Lammy de 1999, en PlayStation. Este fue el seguimiento de PaRappa the Rapper y otro popular juego de ritmo con una divertida línea de personajes.

Ratchet y Clank fueron otro dúo improbable que hizo su primera aparición en Ratchet & Clank de 2002 en PlayStation 2. El emparejamiento de un robot humanoide y sensible felino en un entorno de ciencia ficción fue una aventura divertida y muchos juegos futuros también.

Sly Cooper fue un mapache astuto que apareció por primera vez en 2002 Sly Cooper y Thievius Raccoonus en PlayStation 2. Este juego fue desarrollado originalmente por Sucker Punch Productions y demostró ser tan popular que aparecieron varios otros juegos en los años siguientes.

Spyro es mejor conocido por Spyro the Dragon de 1998 en la PlayStation original. Pero desde entonces apareció como pilar de Skylanders también. Este adorable dragón apareció en una variedad de consolas entre el primer juego y Reignited Trilogy en 2018.

¿La leyenda de Tony Hawk realmente necesita explicación? Es la única persona real en la lista y apareció por primera vez en PlayStation en el Pro Skater de Tony Hawk de 1999.