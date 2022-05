Programas populares de Channel 4 disponibles en YouTube

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La cadena británica Channel 4 ha anunciado que pondrá en YouTube más de mil horas de su catálogo de programas de televisión en episodios completos, permitiendo verlos en línea de forma gratuita.

La lista incluirá programas como 8 out of 10 Cats y realities como SAS: Who Dares Wins, pero la clave para Channel 4 es que pondrá anuncios antes y probablemente durante los programas.

Se supone que estos anuncios serán programáticos a través de la plataforma de YouTube, y aparentemente podrían representar una nueva fuente de ingresos para un canal que está bajo la presión pública del gobierno del Reino Unido para ganar más dinero.

Channel 4 ha citado la demografía mucho más joven a la que sirve YouTube en comparación con la televisión en abierto como otra de las principales razones del acuerdo, con la esperanza de que la marca resulte más familiar para los usuarios más jóvenes.

Los programas de televisión que se suban tampoco deberían ser demasiado antiguos: Channel 4 ha dicho que ciertos programas se subirán a YouTube 30 días después de su emisión, lo que sugiere que podría convertirse en una forma viable de ponerse al día con los estrenos relativamente recientes que te hayas perdido.

Elcanal de YouTube de Channel 4 es el supuesto destino de los programas, así que no lo pierdas de vista si te apetece ver algo de televisión online.

Escrito por Max Freeman-Mills.