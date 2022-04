Ya puedes ver Halo: The Series en YouTube

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El primer episodio de Halo: The Series ya está disponible para verlo gratis en YouTube.

Debutando la semana pasada, el programa de acción en vivo de nueve episodios generalmente es exclusivo de Paramount + , pero el servicio de transmisión ofrece la totalidad del estreno sin costo con la esperanza de ganar nuevos suscriptores.

Lamentablemente, esto solo es relevante para los espectadores estadounidenses. Paramount+ aún no ha llegado al Reino Unido (estará disponible en Sky Q y Sky Glass en los próximos meses), y aunque el servicio funciona en algunos otros países, como Canadá, Australia y los países nórdicos, el episodio gratuito no está disponible. t disponible allí.

De hecho, actualmente no hay una forma autorizada de ver Halo: The Series en el Reino Unido. Sin embargo, si desea ver el episodio gratuito fuera de los Estados Unidos, puede hacerlo usando una VPN, consulte nuestro práctico resumen de los mejores servicios de VPN aquí .

La versión de YouTube del programa se puede encontrar en la parte superior de esta página, si puede verla.

Halo: The Series se centra en Master Chief, John-117, interpretado por Pablo Schreiber de Orange is the New Black. Natascha McElhone de Designated Survivor interpreta a la doctora Catherine Halsey, mientras que Jen Taylor repite su papel de voz como Cortana, un papel que ha interpretado a lo largo de la franquicia del juego.

Si puede verlo, actualmente se está transmitiendo en Paramount + ahora.

Escrito por Rik Henderson.