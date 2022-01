Fecha de lanzamiento de la serie de TV de Halo, cómo mirar, avances y más

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de media década de desarrollo infernal, una serie de televisión de Halo está casi sobre nosotros.

A partir de marzo de 2022, el programa será exclusivo de Paramount+ y ahora estamos recibiendo avances para abrir el apetito.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre el programa de acción en vivo de Halo.

Paramount+ ha confirmado que Halo: The Series se estrenará el 24 de marzo de 2022.

La serie será exclusiva de Paramount+ en los EE. UU. y otras regiones donde opera el servicio de transmisión.

Eso significa que estará disponible en Sky en el Reino Unido, con Paramount+ llegando a las plataformas de la emisora, Sky Q y Sky Glass , este año.

La confirmación oficial sobre el recuento de episodios aún está por llegar.

Showtime encargó originalmente la serie para que tuviera 10 episodios, pero desde que Paramount+ la retomó, parece haberse reducido a nueve episodios, como se indica en IMDB.

Aunque la nueva serie de televisión de Halo será, sin duda, la adaptación de acción en vivo más grande y costosa, no será la primera.

En realidad, ha habido tres intentos notables de llevar Halo a la pantalla chica en el pasado.

El primero apareció en 2007, con el desarrollador original Bungie asociándose con el director Neill Blomkamp (Distrito 9) para crear un trío de cortos de acción en vivo bajo el nombre colectivo Halo: Landfall. Fueron lanzados en línea para ayudar a promover Halo 3 en ese momento.

El segundo gran intento apareció en 2012 como una serie web de cinco episodios llamada Halo 4: Forward Unto Dawn. Cada episodio duró 15 minutos y la serie es difícil de rastrear en estos días. Fue alojado por Netflix por un tiempo, pero ese ya no es el caso.

Finalmente, se lanzó otra serie de cinco episodios con Master Chief Collection en Xbox One en 2014. Halo: Nightfall tuvo los mejores valores de producción hasta el momento y ahora está disponible para comprar o alquilar en Xbox Store.

El nuevo programa se centrará principalmente en John-117, también conocido como Master Chief, quien será interpretado por Pablo Schreiber (Orange is the New Black). Natascha McElhone de Designated Survivor interpreta a la doctora Catherine Halsey, mientras que Jen Taylor repite su papel de voz como Cortana, un papel que ha interpretado a lo largo de la franquicia del juego.

De la tripulación, quizás el nombramiento de director más importante sea Otto Bathurst, quien probablemente sea mejor conocido por su trabajo premiado en Peaky Blinders.

Paramount + y Amblin Entertainment de Steven Spielberg lanzaron un avance completo el 30 de enero de 2022. Puede verlo a continuación.

Antes de eso, un primer avance de la serie Halo debutó durante The Game Awards en diciembre del año pasado.

También puede ver algunos teasers publicados por la cuenta oficial de Twitter del programa , incluido este:

Escrito por Rik Henderson.