(Pocket-lint) - Elvis ha superado recientemente los 250 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en el segundo biopic más taquillero de todos los tiempos, por detrás de Bohemian Rhapsody. Ahora, en su séptima semana de estreno, Warner Bros nos ha obsequiado con su debut en VOD.

A continuación te explicamos cómo ver Elvis, incluyendo si ya está disponible para transmitir o alquilar en Amazon Prime Video. También hemos dado detalles sobre el argumento de la película y lo hemos rematado con algunos tráilers. Disfruta.

Elvis es un biopic de 2022 dirigido por Baz Luhrmann, que también ha coescrito el guión con Sam Bromell, Craig Pearce y Jeremy Doner. La película sigue la vida de Elvis Presley, el Rey del Rock n Roll, pero está contada desde la perspectiva de su corrupto mánager, el Coronel Tom Parker. Está protagonizada por Austin Butler en el papel principal, con Tom Hanks como Parker. El ascenso a la fama de Elvis, su complicada relación con sus padres, su mánager y su esposa, y los 20 años de su vida en el superestrellato, se reflejan en la pantalla. Es una película imprescindible para los fans de Elvis, los amantes de la música y cualquier persona a la que le guste un buen drama musical.

Lisa Marie Presley cree que Butler debería ganar un Oscar por su interpretación de su padre, Elvis. Escribió en Twitter que es "nada menos que espectacular. Absolutamente exquisito. Austin Butler canalizó y encarnó el corazón y el alma de mi padre maravillosamente". Continuó diciendo: "En mi humilde opinión, su actuación no tiene precedentes y FINALMENTE se hace con precisión y respeto. (Si no consigue un Oscar por esto, me comeré mi propio pie, jaja)".

Elvis se estrenó en el Festival de Cannes el 25 de mayo de 2022 y se estrenó en Australia el 23 de junio de 2022, y en Estados Unidos al día siguiente.

Elvis estuvo disponible para alquilar o comprar digitalmente el 9 de agosto de 2022.

Warner Bros Pictures produjo la película y tiene los derechos de distribución, pero eso no significa que puedas transmitirla en HBO Max. En su lugar, Elvis está disponible bajo demanda para alquilar o comprar en Amazon y otras plataformas digitales.

Pocket-lint ha incrustado el último tráiler de Elvis en la parte superior de esta página. El primero de la película se encuentra a continuación.

ELVIS de Baz Luhrmann | Tráiler oficial

