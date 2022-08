Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - RIP HBO Max y Discovery+. Apenas os conocíamos.

Hace dos años, al comienzo de la pandemia, HBO fusionó HBO Now y HBO Go y la aplicación independiente HBO y creó lo que ahora conocemos como HBO Max. Se trata de un rival directo de Disney+ y Paramount+, que ofrece películas de HBO, programación original de HBO Max y contenidos de varias marcas de cine y televisión de WarnerMedia. Ahora, en un giro sorpresivo (aunque se rumoreó por primera vez hace unas semanas por Internet), Warner Bros Discovery ha anunciado que sustituirá HBO Max por un nuevo servicio de streaming el año que viene. Pero eso no es todo: Discovery+ también se integrará en este nuevo servicio de streaming de vídeo.

Esto es lo que hay que saber sobre este dramático cambio en el espacio de streaming.

No es exactamente así. La marca tiene los días contados y el servicio será sustituido por uno nuevo. A finales del verano de 2022 se informó por primera vez de que HBO Max iba a ser eliminado. Luego, durante una llamada de ganancias el 3 de agosto de 2022, el CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, anunció que tanto HBO Max como Discovery+ serán reemplazados por un nuevo servicio en el verano de 2023. "HBO Max tiene un conjunto de características competitivas, pero ha tenido problemas de rendimiento y de clientes", dijo Zaslav, admitiendo básicamente que su servicio de streaming insignia ha fallado durante los grandes estrenos como Mayor of Easttown, Euphoria y Succession.

Warner Bros Discovery sugirió entonces que Discovery+ cuenta con mejor tecnología, y que eso será la clave de su nuevo servicio.

Discovery+ se lanzó a principios de 2022, pero en marzo de 2022 sólo tenía 24 millones de suscriptores. En comparación, HBO Max se lanzó en mayo de 2022 y, un año después, tenía 70 millones de suscriptores de pago. Y los informes más recientes sugieren que tiene 77 millones de suscriptores globales. Mientras que HBO Max se centra en los contenidos guionizados de HBO y en la programación original de Max, Discovery+ se centra en los contenidos no guionizados, como los reality shows de las marcas de Discovery. Desde la fusión de WarnerMedia con Discovery la pasada primavera, se ha hablado de la combinación de HBO Max y Discovery+. Ahora, se espera que los dos servicios se fusionen en 2023.

"Creemos que ese producto va a ser magnífico", dijo el consejero delegado de Warner Bros Discovery, David Zaslav, durante una llamada de resultados el 3 de agosto de 2022.

Actualmente está previsto que se ponga en marcha en algún momento del verano de 2023.

Warner Bros Discovery no ha anunciado el nombre de su nuevo servicio de streaming combinado de HBO Max y Discovery+, y mucho menos su coste. Sin embargo, en EE.UU., HBO Max cuesta 15 dólares al mes para el streaming sin publicidad o 10 dólares al mes para el streaming con publicidad. Discovery+ cuesta 4,99 dólares al mes con publicidad. Cabe suponer que el nuevo servicio podría costar hasta 20 dólares al mes, pero sería uno de los servicios de streaming más caros hasta la fecha.

En medio de todos los cambios en sus servicios de streaming, Warner Bros Discovery también anunció que canceló una serie de televisión del DCEU de acción real llamada Batgirl. La serie había sido filmada y pasó por la post-producción - pero ahora nunca se lanzará en DVD o incluso en los servicios de streaming. Otras películas exclusivas de HBO Max fueron eliminadas simultáneamente del servicio de streaming, aunque siguen estando disponibles para comprar o alquilar.

Escrito por Maggie Tillman.