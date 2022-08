Por qué el abandono de la película de Batgirl podría ser una bendición disfrazada

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La película de Batgril ha sido cancelada. Aunque estaba casi terminada, al parecer recibió una respuesta negativa de los espectadores en las proyecciones de prueba y se dice que Warner Bros está dispuesta a amortizarla como pérdida fiscal.

El estudio ha decidido no estrenarla en HBO Max -su destino original- ni en cines, a pesar de que la película casi terminada costó unos 90 millones de dólares (74 millones de libras).

Se dice que los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah están estupefactos, mientras que su estrella, Leslie Grace, publicó en Instagram que estaba "orgullosa del amor, el trabajo duro y la intención que todo nuestro increíble reparto y el incansable equipo pusieron en esta película".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leslie Grace (@lesliegrace)

La decisión es aún más desconcertante si se tiene en cuenta que se trata del regreso del querido Batman de los años 80, Michael Keaton, al papel, algo que nosotros mismos esperábamos con impaciencia en Pocket-lint.

Sin embargo, pensándolo bien, aunque sea costoso para Warner, podría ser un movimiento que salve el universo cinematográfico de DC (si es que hay uno).

Mientras que Disney y Marvel se han apoderado del negocio del cine y la televisión en streaming con su Universo Cinematográfico de Marvel, cuidadosamente gestionado y con una estrategia definida, Warner ha lanzado sus superhéroes al azar en las pantallas grandes y pequeñas sin hacer ni un guiño a la continuidad.

Esto ha dado lugar a algunos rellenos excelentes, como Joker, The Batman y El Escuadrón Suicida, pero también a muchos apestosos. El primer Escuadrón Suicida, Batman vs. Superman y el corte original de la Liga de la Justicia me vienen a la mente como películas que no han impresionado en los últimos tiempos.

Además, el importante distanciamiento entre los héroes televisivos de DC y sus homólogos teatrales da la impresión de que no hay ningún proceso de reflexión a la hora de encargar adaptaciones de las licencias triple A que posee Warner. Hemos perdido la cuenta de cuántos superhombres y hombres murciélago ha habido y cuántos relatos de sus historias de origen. Y no nos hagamos eco de The Flash.

Batgirl es otra que parece haber sido encargada por capricho, diseñada principalmente para HBO Max, pero sin ninguna intención de relacionarla con los planes actuales de Batman en la gran pantalla. Así que, para nosotros, su cancelación podría marcar un nuevo futuro para la acción en vivo de DC Comics. Uno capaz de enfrentarse a Marvel en su propio juego.

El simple hecho de vincular las series de televisión a las películas y viceversa sería un comienzo.

Por supuesto, podría ser una simple decisión financiera para deshacerse de Batgirl, no creativa. Al fin y al cabo, los informes afirman que la orden vino de arriba, del nuevo director general David Zaslav, y que fue impulsada por su deseo de reenfocar las películas de éxito para las salas de cine en lugar de la transmisión.

Aun así, esta es una oportunidad para reiniciar los planes del DCEU y entregar las llaves del reino a un único productor ejecutivo o showrunner para que lo gestione al estilo de Kevin Feige. O eso, o podemos esperar ver otra película de origen de Batman protagonizada por Chris Pine o similar en los próximos años. Sabemos qué preferiríamos.

Escrito por Rik Henderson.