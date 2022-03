Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - The Batman finalmente está en los cines, y WarnerMedia no pierde el tiempo capitalizando su éxito crítico. El estudio anunció que ha dado luz verde a un programa de televisión derivado que irá directamente a su servicio de transmisión HBO Max . Llamada The Penguine (título provisional), es una serie limitada protagonizada por Colin Farrell en el papel principal.

Colin Farrell repetirá su papel como el Pingüino, también conocido como Oswald Cobblepot, el villano de Batman. Basado en los personajes creados por Bob Kane y Bill Finger para DC, The Penguin mostrará a Cobblepot a medida que asciende en las filas del inframundo criminal de Gotham. En un comunicado de prensa que anunciaba el pedido directo a serie , Warner Media lo describió como un drama de DC que "se expande sobre el mundo que el cineasta Matt Reeves ha creado para el éxito de taquilla mundial de Warner Bros Pictures, 'The Batman', y se centra en el personaje interpretado por Farrell en la película".

Variety informó por primera vez que el programa estaba en proceso en septiembre pasado, pero Warner Media aún no ha proporcionado una fecha de lanzamiento para The Penguin.

The Penguin será una serie limitada original exclusiva de HBO Max .

En los EE. UU., HBO Max cuesta $ 14.99 al mes para el plan premium sin publicidad. También hay un plan con publicidad por $ 9.99 al mes.

The Penguin será producido por el director de The Batman, Matt Reeves, junto con Farrell, Dylan Clark y Lauren LeFranc, quien es la showrunner.

Actualmente, Warner Media solo ha anunciado que Colin Farrell regresará para la serie limitada después de protagonizar la película de Batman recientemente estrenada. Penguin es conocido por su sombrero de copa, monóculo y paraguas letales, y anteriormente fue interpretado por los actores Burgess Meredith, Danny DeVito y Robin Lord Taylor.

Dado que el programa aún no ha comenzado la producción, no hay avances oficiales.

Escrito por Maggie Tillman.