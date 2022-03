Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La serie Fantastic Beasts ha sido literalmente fantástica para los fanáticos del Mundo Mágico. Extendió la línea de tiempo del universo de Harry Potter al mismo tiempo que presenta la franquicia a las audiencias más jóvenes de hoy, y gracias a una tercera película de Fantastic Beasts a punto de debutar, está a punto de crecer y volverse aún más mágica.

Anticipándonos, aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre Fantastic Beasts 3, desde la fecha de lanzamiento de la transmisión hasta los avances, el elenco y más.

La película se llama oficialmente Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Una secuela de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald de 2018, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore está dirigida por David Yates, con un guión de JK Rowling y Steve Kloves. Verá a Eddie Redmayne retomar su papel de Newt Scamander. Basado en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos de Rowling, un libro que acompaña a las novelas de Harry Potter, las películas de Animales Fantásticos son efectivamente precuelas de las películas de Harry Potter. Y la última entrega tiene lugar en la década de 1930, con las comunidades muggles y mágicas en camino a la guerra.

Aquí está el resumen oficial de Animales fantásticos y dónde encontrarlos:

"El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso y oscuro mago Gellert Grindelwald se está moviendo para tomar el control del mundo mágico. Incapaz de detenerlo solo, le confía al magizoólogo Newt Scamander que dirija un intrépido equipo de magos y brujas. Pronto se encuentran con una serie de viejos y nuevas bestias mientras chocan con la creciente legión de seguidores de Grindelwald".

La película se estrenó originalmente el 12 de noviembre de 2021. Sin embargo, debido a los cambios de reparto y la pandemia de COVID-19, el estreno se retrasó varias veces.

A continuación se muestra la información más reciente disponible sobre la fecha de estreno en cines.

La última fecha de estreno de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore es el 15 de abril de 2022 para los cines de EE. UU.

La última fecha de estreno de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore es el 8 de abril de 2022 para los cines del Reino Unido.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledor está teniendo un estreno en cines, exclusivamente, para comenzar. Está programado para estar disponible para transmitir en HBO Max 45 días después de su debut en cines.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore presenta a varios miembros del elenco que regresan y algunas caras nuevas.

El elenco incluye a Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Victoria Yeates y Jude Law. Los nuevos miembros del reparto incluyen a Oliver Masucci, Richard Coyle y Maria Fernanda Cândido. Además, Mads Mikkelsen reemplaza a Johnny Depp como Gellert Grindelwald.

Eddie Redmayne - Newt Scamander, un empleado del Ministerio Británico de Magia que trabaja en la División de Bestias del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas.

- Newt Scamander, un empleado del Ministerio Británico de Magia que trabaja en la División de Bestias del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Katherine Waterston - Tina Goldstein, una Auror que trabaja para el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América (o MACUSA para abreviar)

- Tina Goldstein, una Auror que trabaja para el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América (o MACUSA para abreviar) Dan Fogler - Jacob Kowalski, un veterano No-Maj (estadounidense para muggles) que luchó en la Primera Guerra Mundial.

- Jacob Kowalski, un veterano No-Maj (estadounidense para muggles) que luchó en la Primera Guerra Mundial. Alison Sudol - Queenie Goldstein, la hermana de Tina, quien, en la primera película, trabajó junto a Tina en la Oficina Federal de Permisos de Varitas.

- Queenie Goldstein, la hermana de Tina, quien, en la primera película, trabajó junto a Tina en la Oficina Federal de Permisos de Varitas. Ezra Miller - Credence Barebone, un joven que es un Obscurial, anfitrión de un parásito de magia oscura llamado Obscuru.

- Credence Barebone, un joven que es un Obscurial, anfitrión de un parásito de magia oscura llamado Obscuru. Callum Turner - Theseus Scamander, hermano mayor de Newt y compañero empleado del Ministerio de Magia.

- Theseus Scamander, hermano mayor de Newt y compañero empleado del Ministerio de Magia. William Nadylam - Yusuf Kama, un mago francés de ascendencia senegalesa y aliado de Newt.

- Yusuf Kama, un mago francés de ascendencia senegalesa y aliado de Newt. Poppy Corby-Tuech - Vinda Rosier, una de las leales seguidoras de Grindelwald.

- Vinda Rosier, una de las leales seguidoras de Grindelwald. Jessica Williams - Profesora Eulalie 'Lally' Hicks, profesora del Colegio Ilvermorny de Magia y Hechicería, la versión estadounidense de Hogwarts.

- Profesora Eulalie 'Lally' Hicks, profesora del Colegio Ilvermorny de Magia y Hechicería, la versión estadounidense de Hogwarts. Jude Law : Albus Dumbledore, uno de los magos más poderosos y futuro director de Hogwarts.

: Albus Dumbledore, uno de los magos más poderosos y futuro director de Hogwarts. Mads Mikkelsen - Gellert Grindelwald, el villano principal de la serie Fantastic Beasts.

Si. Puede ver el último (segundo) tráiler en la parte superior de esta página. El primero está abajo.

Para prepararte para Fantastic Beasts 3, debes ver todas las películas de Harry Potter y Fantastic Beasts que se hayan estrenado. Afortunadamente, tenemos un orden de relojes ordenado aquí:

Escrito por Maggie Tillman.