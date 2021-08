Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Fuiste uno de los millones que intentaron ver el final de la serie de Mare of Easttown solo para no poder cargar la aplicación HBO Max o incluso permitirle reproducir el episodio? Fue totalmente inutilizable toda la noche, lo que obligó a los fanáticos a ver el final al día siguiente.

Desafortunadamente, este tipo de problema es una experiencia común entre los usuarios del servicio de transmisión de HBO. Pero eso podría cambiar pronto.

Las aplicaciones de televisión inteligente HBO Max serán totalmente reemplazadas por nuevas versiones a principios del próximo año, según un ejecutivo anónimo de WarnerMedia que habló con Vulture y afirmó que las nuevas aplicaciones deberían aterrizar en los "próximos cuatro o cinco meses". Los propietarios de Roku y PlayStation recibirán las aplicaciones revisadas primero a fines de 2021, y luego los usuarios de Apple TV estarán disponibles antes de fin de año.

Los espectadores móviles y web deberían obtener sus nuevas aplicaciones HBO Max en algún momento a principios de 2022. Con suerte, estas aplicaciones no tendrán fallas como fallas, controles de reproducción rotos, configuraciones faltantes y una incapacidad general para usar la aplicación. Aparentemente, estos problemas graves se deben a que WarnerMedia se apresuró a lanzar HBO Max en mayo. No creó nuevas aplicaciones, sino que simplemente reutilizó HBO Go y HBO Now .

Sin embargo, el servicio es ahora una de las aplicaciones de transmisión más populares en los EE . UU. Y sospechamos que la alta demanda es demasiado para que las aplicaciones la manejen. WarnerMedia supuestamente planea modernizar los cimientos de las aplicaciones y darles espacio para crecer.

Incluso habrá una actualización de interfaz más "sofisticada", así como funciones nuevas y mejoradas, pero no espere un cambio de diseño radical.

