Friends: The Reunion fecha de lanzamiento especial y todo lo que necesitas saber

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Veintisiete años después de que Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe y Joey llegaran a nuestras pantallas, todos han vuelto para un programa de reunión 17 años después de la emisión del último episodio.

Los queridos personajes han mantenido a sus fans originales (y a los nuevos) riendo repetidamente mucho después de que terminara la excelente comedia de los 90.

Después de 10 temporadas de "el que tiene" grandeza, esto es todo lo que sabemos sobre Friends: The Reunion, incluso cuándo sale, cómo verlo y qué se espera que suceda.

Por el momento, HBO Max aún no ha revelado una fecha oficial de emisión, pero sabemos que Friends: The Reunion saldrá en algún momento de 2021, probablemente en los próximos meses.

La filmación del programa tuvo lugar recientemente en el escenario de sonido original del programa, Stage 24, en Burbank, California, después de retrasos debido a la pandemia mundial.

Originalmente se filmaría en marzo de 2020 y se lanzaría en mayo de 2020 en línea cuando se lanzó HBO Max. Sin embargo, si la misma filmación para lanzar la línea de tiempo es algo por lo que pasar, con suerte veremos el especial de Friends: The Reunion antes del verano de 2021.

El especial de Friends: The Reunion se mostrará exclusivamente en el servicio de transmisión de HBO Max en los EE. UU.

En el Reino Unido, HBO y Sky tienen un acuerdo de programación, que continuará durante unos años más. Eso significa que es probable que el especial de reunión de amigos se muestre en Sky Atlantic.

Para programas como Game of Thrones, Sky transmitió cada episodio al mismo tiempo que HBO lo transmitió en los EE. UU. Eso podría significar que Friends Reunion podría transmitirse en medio de la noche, hora del Reino Unido, cuando finalmente llegue, pero es probable que se muestre nuevamente la noche siguiente en un momento más sociable, si ese es el caso.

Friends: The Reunion será un especial único, por lo que no es una serie. Actualmente se desconoce cuánto durará el programa.

Este es actualmente un secreto muy bien guardado y cualquier información que se haya revelado sobre lo que sucederá en el programa Friends: The Reunion es deliberadamente confusa y llena de bromas, como los fanáticos esperarían.

Lo que está claro es que los personajes aparecerán como ellos mismos, en lugar de retratar a los personajes de Friends 17 años después. Por lo tanto, no es otro episodio del amado programa, sino más bien una mirada hacia atrás con una revisión del set, compartiendo imágenes detrás de escena y recordando el pasado.

Una audiencia en vivo estuvo allí para la filmación, según TMZ , y algunos de los accesorios clásicos hacen acto de presencia, incluida la fuente icónica.

HBO Max dijo en un comunicado a The Hollywood Reporter : "Para evitar malentendidos sobre qué es este especial, queremos dejar muy claro que este no es un episodio nuevo y original de la serie. El elenco aparecerá como ellos mismos, no como sus queridos personajes ".

Lisa Kudrow dijo en una entrevista con el Sunday Times : "Ningún público nos ha visto juntos desde que terminó el programa. Recordaremos el pasado, hablaremos de lo que estaba sucediendo detrás de escena. No somos nosotros interpretando a nuestros personajes. No es un episodio. No está escrito. Somos seis los que nos reunimos por primera vez en no sé cuánto tiempo ".

David Schwimmer habló sobre la reunión en Graham Norton Show, que puede ver a continuación, pero aunque reveló un poco, dijo un par de bits, incluido que si bien el programa no estaba escrito, los personajes leerán algo.

Mientras tanto, Jennifer Aniston le dijo a Variety : "No seré Rachel, aunque en cierto modo lo soy". Ella agregó: "Bueno, todos somos una especie de pequeños fragmentos de ellos. No realmente. Pero sí".

Escrito por Britta O'Boyle.