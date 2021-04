Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Warner Bros ha lanzado un avance aterrador de The Conjuring: The Devil Made Me Do It, la próxima entrega de The Conjuring Universe.

Programado para estrenarse el 4 de junio de 2021 enHBO Max y en los cines, ve a Patrick Wilson y Vera Farmiga regresar como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Se basa en el juicio de Arne Cheyenne Johnson, quien, en 1981, proclamó su inocencia contra un cargo de asesinato al afirmar que estaba poseído. Según la descripción de la película, esto marca "la primera vez en la historia de Estados Unidos que un sospechoso de asesinato reclamaría posesión demoníaca como defensa".

En el tráiler en sí, comenzamos viendo a Arne (interpretado por Ruairi OConnor) empapado en sangre. Después del arresto de Arne, los Warren se muestran en el tribunal, proporcionando su relato de lo que sucedió. La novia de Arne (interpretada por Sarah Catherine Hook) luego dice que quien cometió ese asesinato no era Arne. Hay muchos momentos espeluznantes parpadeando en el tráiler, como una cara flotando en una cama de agua y un personaje que se inclina de manera horrible.

No queremos regalar todo en el tráiler, así que compruébalo por ti mismo. Tiene una duración de 2,5 minutos y definitivamente nos emociona por el estreno de la película.

Además, asegúrese de leer nuestro pedido de películas Conjuring para ver cómo esta película se inserta en la línea de tiempo del universo. James Wan, quien comenzó la lucrativa serie Conjuring en 2013, se desempeña como productor de la película, mientras que Michael Chaves, quien hizo otra película en el universo (The Curse of La Llorona), está dirigiendo.

Escrito por Maggie Tillman.