(Pocket-lint) - WarnerMedia ha confirmado sus planes de volver al estreno de películas cinematográficas a partir de 2022.

Después de cambiar su cronograma debido a la pandemia global y ofrecer a los usuarios de HBO Max la oportunidad de transmitir nuevas películas el mismo día en que se estrenaron en los cines, el CEO Jason Kilar le explicó a Recode que el modelo anterior regresará el próximo año.

"Creo que es muy justo decir que una gran, ya sabes, digamos una gran película de DC ... es muy justo decir que iría exclusivamente a los cines primero y luego iría a algún lugar como HBO Max después de que esté en los cines". dijo en el podcast de Recode Media.

Esto significa que los usuarios de HBO Max podrán transmitir las últimas películas en algún momento después del lanzamiento del cine, aunque la opción de visualización del primer día no se quedará. Actualmente, los nuevos lanzamientos de Warner Bros están disponibles para los suscriptores durante 30 días sin costo adicional, una lista que incluye Godzilla vs.Kong , Mortal Kombat , Dune , The Matrix 4 y Space Jam: A New Legacy .

El regreso al patrón de lanzamiento anterior, por ejemplo, significa que The Batman , que está programado para marzo de 2022, requerirá que los fanáticos se dirijan al cine, mientras que Suicide Squad de este año estará disponible para transmitir al mismo tiempo que el lanzamiento de cine.

Esto no es del todo una sorpresa, por supuesto, ya que ya era de conocimiento común que ciertas casas cinematográficas poseían la exclusividad para todos los estrenos teatrales de Warner Bros antes de dirigirse a las plataformas de transmisión. En los EE. UU., Regal Cinemas tiene los derechos durante 45 días, mientras que Cineworld en el Reino Unido tiene una ventaja de entre 31 y 45 días. Es probable que también existan acuerdos similares con otras cadenas.

Dado que el movimiento inicial fue ampliamente criticado por aquellos dentro de la industria del cine, junto con el relativo éxito de Godzilla vs. Kong (recaudando $ 50 millones en su primer fin de semana, a pesar de que también está disponible para transmitir), no es de extrañar que WarnerMedia regrese. a la programación original.

Queda por ver si el modelo que se transmitirá simultáneamente se mantendrá a flote a través de otras plataformas y estudios.

Escrito por Conor Allison.