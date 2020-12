Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Warner Bros ha anunciado planes para lanzar en casa algunas de sus películas más importantes que se estrenarán en 2021, lo que significa que podrá transmitirlas desde la comodidad de su sofá sin una suscripción por cable y sin tener que arriesgar su salud visitando un cine.

Tenga en cuenta que Warner Bros anunció recientemente que Wonder Woman 1984 se estrenará en HBO Max y en los cines el mismo día (25 de diciembre de 2020) debido a la pandemia de COVID-19. Ahora, el estudio ha anunciado planes similares para 17 éxitos de taquilla adicionales programados para estrenarse en 2021. Incluyen lo que deberían haber sido algunos de los títulos más taquilleros del nuevo año.

Planea transmitir secuelas largamente esperadas, adaptaciones más vendidas y otras películas con estrellas de la lista A como Hugh Jackman, Denzel Washington y Will Smith. Todos ellos recibirán estrenos en cines, lo que puede ser una buena noticia para los cines y para los cinéfilos fuera de los EE. UU., Donde HBO Max no está disponible. Warner Bros también dejó en claro que las películas no permanecerán en HBO Max para siempre; se eliminarán 30 días después de debutar en el servicio.

Aquí hay un resumen de todas las películas de Warner Bros recientemente anunciadas que llegarán a HBO Max, que cuesta $ 15 por mes en los EE. UU., En 2021.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 6 de agosto de 2021

Mira el tráiler en YouTube

El director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, llevó su talento al Universo Extendido de DC para esta secuela de Suicide Squad, que verá a Margot Robbie regresar como Harley Quinn.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 22 de diciembre de 2021

Keanu Reeves regresará como Neo en la cuarta entrada de The Matrix. Lana Wachowski, quien dirigió la primera película de la serie, también regresará.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 21 de octubre de 2021

21 de octubre de 2021 Mira el tráiler en YouTube

Originalmente programada para ser lanzada en 2020, la muy esperada adaptación de la épica de ciencia ficción, escrita originalmente por Frank Herbert, también debutará en HBO Max. Verá a Timothee Chalamet interpretar a Paul Atreides.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 21 de mayo de 2021

La cuarta película de Legendary Pictures MonsterVerse verá a los dos grandes, Godzilla y King Kong, enfrentarse como seres humanos indefensos que solo pueden ver. La película también verá a Millie Bobby Brown y Kyle Chandler regresar como sus personajes de Godzilla: King of the Monsters.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 16 de julio de 2021

Mira el tráiler en YouTube

Lebron James se está tomando un tiempo de su apretada agenda de ganar títulos de la NBA para ayudar a los Looney Toons en la secuela del clásico infantil de los 90.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 4 de junio de 2021

Mira el tráiler en YouTube

La octava película de The Conjuring Universe verá a Vera Farmiga y Patrick Wilson regresar como expertos en lo paranormal, Lorraine y Ed Warren. La película los verá ayudar a un hombre acusado de asesinato y, por supuesto, afirma que estaba poseído.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 12 de marzo de 2021

Esta precuela de la exitosa serie de HBO Los Soprano verá al hijo del fallecido James Gandolfini, Michael Gandolfini, asumir el papel de Tony Soprano, que su padre hizo famoso.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 18 de junio de 2021

Mira el tráiler en YouTube

Antes de que Lin Manuel Miranda escribiera Hamilton, escribió este musical sobre el verano en Washington Heights de la ciudad de Nueva York.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): Enero de 2021

Mira el tráiler en YouTube

Esta película cuenta la historia de Fred Hampton (interpretado por Daniel Kaluuya), quien se convirtió en presidente de The Black Panthers a los 21 años. También veremos a William ONeal (interpretó a Lakeith Stanfield) quien informó sobre él para la CIA.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 15 de enero de 2021

Una nueva película de Mortal Kombat verá a todos tus personajes favoritos del clásico juego de lucha volver a la pantalla grande. Jessica McNamee interpretará a Sonya Blade. Solo podemos esperar que sea tan buena como la película de 1995.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 5 de marzo de 2021

Mira el tráiler en YouTube

El gato y el ratón animados harán su regreso a la película en 2021. Colin Jost y Chloe Grace Moretz protagonizarán junto a los dibujos animados.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 19 de noviembre de 2021

King Richard verá a Will Smith interpretar a Richard Williams, el padre de los campeones de tenis Venus y Serena Williams.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 29 de enero de 2021

Los ganadores del premio al mejor actor, Denzel Washington y Rami Malek, interpretan a un sheriff envejecido y un joven detective que se unen para detener a un asesino en serie.

Fecha de lanzamiento máxima de HBO (EE. UU.): 2021

Basada en la novela más vendida, esta película seguirá a un adolescente (Finn Little) que fue testigo de un asesinato mientras intenta evitar a los dos asesinos en un incendio forestal.

Fecha de lanzamiento de HBO Max (EE. UU.): 16 de abril de 2021

Hugh Jackman interpretará a un hombre que permite a las personas revivir sus recuerdos pasados, pero los recuerdos de un nuevo cliente muestran que la mujer de la que se ha enamorado podría no ser quien parece.

Fecha de lanzamiento máxima de HBO (EE. UU.): 2021

No se sabe mucho sobre esta nueva película del director James Wan, aparte de que es una película de terror. Teniendo en cuenta que la historia de Wan incluye películas como Saw, Insidious y The Conjuring, cualquier fanático del terror debería estar entusiasmado con este proyecto.

Fecha de lanzamiento máxima de HBO (EE. UU.): 2021

Clint Eastwood dirigirá y protagonizará esta película sobre un anciano adiestrador de caballos que planea secuestrar a un niño de México y llevarlo con su padre en los Estados Unidos por $ 50,000.

Escrito por Maggie Tillman.