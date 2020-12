Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Warner Bros anunció el mes pasado que Wonder Woman 1984 se estrenará en HBO Max el mismo día que se estrene en cines selectos, pero algunas personas no estaban muy entusiasmadas con la noticia, dado que el servicio de transmisión tiene una resolución máxima de 1080p. Pero eso está a punto de cambiar.

WarnerMedia ahora ha anunciado que HBO Max ya no alcanzará el máximo en HD. Finalmente está agregando soporte para transmisión Ultra HD. De hecho, Wonder Woman 1984 será el primer título del servicio que estará disponible en 4K cuando se lance a finales de este mes, el 25 de diciembre de 2020.

La película también admitirá Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10, aunque, por supuesto, aún necesita el equipo adecuado para poder aprovechar esos estándares. Si posee un Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K, Amazon Fire TV Cube, Amazon Fire TV Edition 4K Smart TV, Chromecast Ultra, "dispositivos Android TV compatibles" o AT&T TV, podrá transmitir Wonder Woman 1984 en 4K.

¡Encantado de anunciar que # WW84 será la primera película en HBO Max disponible en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision Y Dolby Atmos! No puedo esperar. EN TEATROS el 25 de diciembre y transmitiendo exclusivamente en los EE. UU . En @hbomax . ¡¡POR FAVOR encuentre la pantalla más grande y de mayor calidad que pueda !! pic.twitter.com/wNREvcTUjB - Patty Jenkins (@PattyJenks) 1 de diciembre de 2020

Roku aún no es compatible, pero eso se debe a que todavía no puede ver HBO Max en la plataforma de ese dispositivo. Las dos empresas, Roku y WarnerMedia, aún no han llegado a un acuerdo. Y, aunque HBO Max está disponible en Xbox y PlayStation, la compatibilidad con 4K aún no llega a esas consolas de inmediato.

WarnerMedia dijo que planea ofrecer un contenido 4K adicional en el futuro y planea admitir dispositivos adicionales a lo largo de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.