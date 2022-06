Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - En los próximos meses y años, los fans de Star Wars que tengan una suscripción a Disney+ podrán disfrutar de un buen número de series, pero quizá la más misteriosa en estos momentos sea El Acólito.

Nos lleva a una parte de la línea temporal de la serie que nunca hemos visto antes en las películas o series y promete explorar algunas historias interesantes. Aquí tienes todos los detalles que necesitas saber.

No tenemos mucha información firme sobre cuándo esperar El Acólito, más allá del hecho de que está definitivamente en camino - Disney y LucasFilm han mostrado su logotipo en varias ocasiones como parte de la próxima serie de Star Wars, después de todo.

Sin embargo, en la actualidad se cree que la serie todavía está haciendo el casting de sus personajes y preparándose para la producción, que aparentemente está programada para finales de 2022 o principios de 2023. Eso significa que no creemos que te vayas a sentar a ver la serie antes de finales de 2023 o incluso a principios de 2024.

La buena noticia cuando se trata de una serie que se está produciendo para Disney+ es que aún podemos decirte con absoluta seguridad cómo podrás verla: en el servicio de streaming de Disney, por supuesto.

Basándonos en el enfoque que se ha dado a The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y otros, también estamos bastante seguros de que puedes esperar un programa semanal de episodios, en lugar de un volcado al estilo Netflix de toda la temporada lista para el atracón.

No ha habido ningún anuncio sobre el reparto de la serie de forma oficial, así que no sabemos quién estará en nuestras pantallas en The Acolyte. Sin embargo, sí conocemos a la directora de la serie, Leslye Headland, que ya ha trabajado en series como Russian Doll.

Es una estrella emergente y parece que va a llevar las cosas en una dirección interesante según las entrevistas que ha concedido hasta ahora.

Aunque la única información oficial que tenemos sobre El acólito es su título, Vanity Fair se hizo eco de algunos detalles jugosos en una entrevista con Headland en mayo de 2022, lo que nos da bastante información.

Por un lado, sabemos que la serie estará ambientada unos 100 años antes de La Amenaza Fantasma, durante el declive de lo que la línea temporal de Star Wars llama la Alta República, un período de paz y prosperidad.

Se está explorando ampliamente en las novelas y los cómics en este momento, y una característica del período es la complacencia de los Jedi vestidos de blanco y oro que no pueden concebir el regreso de la amenaza Sith.

El título de Acólito bien podría provenir de un creyente en el lado oscuro que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para traer de vuelta a los Sith, si los rumores son creíbles.

Headland dice que la serie podría centrarse en "los malos" en uno de los pocos momentos de Star Wars en los que son realmente superados en número, así que eso suena ciertamente bien.

Los rumores apuntan a que la serie también planea utilizar personajes conocidos de los excelentes juegos de Caballeros de la Antigua República, incluido el emblemático Darth Revan. Esto sería interesante, ya que se va a realizar un remake del primer juego, por lo que podría encajar muy bien con esa historia.

Ahora bien, la cronología de la inclusión de estos personajes significa que puede que sólo oigamos hablar de ellos en forma de diálogo, o que los veamos en flashbacks, pero el hecho es que parece que vamos a tener un enriquecimiento sustancial del lado de los Sith.

Escrito por Max Freeman-Mills.