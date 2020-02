Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El gigante que es Disney no muestra signos de desaceleración, a pesar de que aparentemente se ha enfriado con la idea de inundar los cines con películas de Star Wars, después de retorcimientos mediocres en proyectos paralelos como Solo, todavía se están desarrollando más proyectos.

El último, según The Hollywood Reporter, será dirigido por el escritor y director JD Dillard y el escritor Matt Owens. La reputación de Dillard ha sido construida por las películas independientes Sleight and Sweetheart, mientras que Owens ha trabajado en los programas de Marvel Luke Cage y Agents of SHIELD.

Esa combinación de experiencia en televisión y largometraje habla de una de las ambigüedades clave sobre su proyecto potencial. Todavía no está del todo claro si Disney los está imaginando haciendo una película o una serie, especialmente a la luz del éxito que disfrutó con The Mandalorian, la primera serie de televisión de acción en vivo del universo de Star Wars.

Los rumores alejados de la historia del Reportero sugieren que la película podría estar arraigada en la historia de fondo de Exegol, el planeta escondido del malvado Sith, como se presentó en The Rise of Skywalker. Sin embargo, es completamente posible que estos informes simplemente estén malinterpretando la mención del informe original de que los detalles son desconocidos: "mantenerse en el oscuro mundo subterráneo de Exegol".

Ya sea que se trate de una película que disfruta de una carrera en cines o un programa de televisión, el proyecto discutido eventualmente encontraría un hogar en Disney +, de cualquier manera. La buena noticia para los usuarios del Reino Unido, al menos, es que finalmente pueden precomprar sus membresías para la plataforma de transmisión antes de su lanzamiento a fines de marzo.

squirrel_widget_187869

Aparentemente, el proyecto tampoco tiene ninguna relación con la naturaleza continua de algunas otras ideas rumoreadas en las obras de Disney, ya sea la trilogía de películas independientes de Rian Johnson, o una idea que Kevin Feige de Marvel aparentemente está presionando para darse cuenta.