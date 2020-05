Próximas películas y programas de televisión de Star Wars: todo confirmado hasta ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Star Wars: The Rise of Skywalker ahora está en Disney + y supuestamente sirve como un final para la saga de ciencia ficción ( que ya terminó dos veces ), pero si crees que Disney ha terminado de imprimir dinero en forma de nuevo contenido de Star Wars, tú Será mejor que pienses de nuevo.

A pesar de experimentar un éxito desigual con la franquicia desde que compró LucasFilm en 2012, Disney sigue avanzando, con nuevas series de Disney + en proceso, así como tres películas sin título de Star Wars programadas para estrenarse en 2022, 2024 y 2026.

Todo está quí sabemos acerca de estos próximos proyectos y el futuro del universo de Star Wars.

Fecha de lanzamiento : febrero de 2020 en Disney +

Tráiler: YouTube

The Clone Wars está programado para regresar para una temporada final, seis años después de que la serie animada finalizara en 2014. Sigue a los personajes Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, específicamente durante el tiempo entre Star Wars Episodio II: El ataque de los clones y Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith. El programa se ha convertido en un favorito de los fanáticos en gran parte porque muestra una versión más realizada de Anakin y Obi-Wan que las películas anteriores. Las Guerras Clon también recibieron recientemente más atención, gracias a sus numerosas conexiones con la serie The Mandalorian de Disney +, como la forma en que explora el pasado del planeta Mandalore y muestra los orígenes del Darksaber.

Fecha de lanzamiento : otoño 2020 en Disney +

El éxito de Disney + volverá más adelante este año, con una nueva temporada del bebé verde de 50 años favorito de todos. El showrunner Jon Favreau reveló recientemente una fecha de lanzamiento en otoño. Y los favoritos de la serie, como Greef Karga (interpretado por Carl Weathers) y Cara Dune (Gina Carano), están programados para regresar. Se centrará en Mando buscando un hogar para Baby Yoda, también conocido como The Child, mientras se defiende de Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Fecha de lanzamiento : Probable 2020 o 2021 en Disney +

Te perdonaremos si no recuerdas de inmediato a Cassian Andor como el espía rebelde de Rogue One. Murió ayudando a robar los planes de la Estrella de la Muerte. Actualmente, Disney está trabajando en una serie de precuelas que ve al actor Diego Luna regresar como Andor. Alan Tudyk también regresará, como el droide compañero K-2SO. La serie debería servir como una forma de completar los primeros días de la Rebelión, entre el surgimiento del Imperio en Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith y Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza, al igual que The Mandalorian llena el vacío entre la trilogía original y la trilogía secuela más nueva. No hay mucho en la serie en términos de fecha de lanzamiento, pero Disney reveló que estaba en preproducción en agosto pasado.

Fecha de lanzamiento : no anunciado, pero llegará a Disney +

La producción comenzó recientemente en una nueva serie de Obi-Wan Kenobi, que verá al actor Ewan McGregor regresar como el Maestro Jedi. Sin embargo, The Hollywood Reporter dijo que se ha suspendido para que el guión pueda ser totalmente modificado. Eso significa que es probable que estemos muy, muy lejos de la nueva aventura, lo que debería explicar lo que Kenobi estaba haciendo mientras Luke crecía. Los retrasos como este nunca son buenas noticias, pero si el primer guión fue lo suficientemente malo como para enviar a todos los miembros del equipo de producción a casa, entonces esperar un poco más es probablemente lo mejor.

Fecha de lanzamiento : poco claro, podría ser una de las películas de 2022, 2024 o 2026

Disney anunció en septiembre que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios desde 2007, trabajará con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en una nueva película de Star Wars. No hay detalles sobre cuándo se lanzará la película o de qué se tratará, pero esto parece un movimiento obvio para Disney. Feige ayudó a convertir Marvel Cinematic Universe en un gigantesco éxito comercial.

La única pregunta que tenemos es: ¿Disney traerá a Feige para una película única de Star Wars, o tal vez una trilogía como las próximas películas de 2022, 2024 y 2026, o se convertirá en el showrunner de facto para Star Wars Universe , similar a lo que hace para el MCU?

Fecha de lanzamiento : nada oficial todavía

Taika Waititi es uno de los mejores directores de Hollywood. Su última película, Jojo Rabbit, fue nominada a seis premios de la Academia, incluyendo Mejor película y Mejor guión, y según los informes , se le ha ofrecido el control de una nueva película de Star Wars.

Waititi ya ha tenido cierto éxito en el Universo Star Wars, ya que dirigió el episodio final de The Mandalorian mientras también expresaba al cazarrecompensas convertido en droide enfermera IG-11. Y con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, trabajando en Star Wars, tendría sentido para él traer a Waititi, quien dirigió a Thor: Ragnarok y al próximo Thor: Love and Thunder. Sin embargo, su compromiso con la nueva película de Thor significa que cualquier película de Star Wars dirigida por él probablemente no llegará hasta 2024 como muy pronto.

Fecha de lanzamiento: nada oficial todavía

Star Wars Rebels originalmente funcionó durante cuatro temporadas desde 2014 hasta 2018. Cuenta la historia de la tripulación del Fantasma que también trabaja como parte de la Alianza Rebelde que socava el Imperio. Ha habido algunos rumores sobre una serie derivada con Ahsoka Tano, favorita de los fanáticos de Star Wars, y la guerrera mandaloriana Sabine Wren, donde buscan a Ezra Bridger, que se perdió en el hiperespacio en el episodio final de Star Wars Rebels.

Fecha de lanzamiento: nada oficial todavía

Solo: Una historia de Star Wars inicialmente bombardeada cuando se lanzó en 2018, lo que llevó a Disney a reexaminar toda su estrategia con la marca Star Wars. Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde su lanzamiento, los fanáticos han comenzado a contar la historia del origen del contrabandista más famoso de la galaxia, lo que llevó a la tendencia # MakeSolo2Happen en Twitter en 2019. Si bien no hay nada que muestre que Disney está cerca del desarrollo , vale la pena mencionar especialmente, ya que podría adaptarse fácilmente en una serie más barata para Disney + si los fanáticos lo reclaman.

Fecha de lanzamiento : 2022, 2024 y 2026 (tal vez)

En mayo, Disney anunció que las próximas entregas de Star Wars llegarán a los cines el 12 de diciembre de 2022, el 20 de diciembre de 2024 y el 18 de diciembre de 2026. Luego, en octubre, Disney confirmó que no seguiría adelante con una trilogía de los creadores de Game of Thrones, David Benioff y DB Weiss. No está claro si esta trilogía es igual o diferente de las películas 2022, 2024 y 2026 anunciadas anteriormente.

Los rumores sugieren que Rian Johnson podría estar dirigiendo la próxima trilogía de Star Wars. Escribió y dirigió la segunda película de la última trilogía de Star Wars, The Last Jedi. Pero, dependiendo de tu opinión sobre esa película, estarás emocionado de verlo obtener su propio set de películas, o estarás enojado porque incluso mencionamos este rumor. Sin embargo, no esperamos ver una trilogía real dirigida por Rian Johnson, ya que Disney parece estar considerando alejarse del arco de la trilogía para futuras películas de Star Wars. Además, Johnson, que ya está trabajando en una secuela de su éxito de 2019 Knives Out, se dijo a sí mismo que nada es oficial todavía.

Entonces mira nuestra guía para ver todo en el Universo Star Wars.