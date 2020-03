Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Las tres trilogías de Star Wars finalmente están llegando a su fin, con el estreno de The Rise of Skywalker, por lo que no hay mejor momento para volver a ver toda la serie y quizás presentarla a tus hijos.

Hay algunas formas tradicionales de volver a visitar la saga. Se puede ver por estreno teatral o en orden cronológico. También hay una "Orden de Machete" menos conocida, que lleva un machete a The Phantom Menace al cortarlo de tu reloj.

Hay pros y contras en todos los diferentes pedidos. Si bien el orden cronológico podría ser la opción obvia, algunos argumentan que no es tan agradable, simplemente porque comienzas con The Phantom Menace, que es probablemente nuestra película menos favorita del grupo. Mirar cronológicamente también arruina el mayor giro de la serie al revelar prematuramente la identidad del padre de Luke, un momento icónico de Star Wars.

Ver las películas en su estreno teatral también tiene puntos insatisfactorios. Claro, la sorpresa de "Yo soy tu padre" permanece intacta, pero la historia está confusa. Saltará entre los Episodios IV-VI (la trilogía original lanzada entre 1977 y 1983), luego los Episodios I-III (la trilogía precuela lanzada entre 1999 y 2005), y finalmente, los Episodios VII-IX (la trilogía secuela lanzada entre 2015 y 2019).

Y luego están las nuevas películas de Anthology: Rogue One (2016) y Solo: A Star Wars Story (2018). Estos tienen lugar entre los originales y las precuelas, pero fueron lanzados durante la trilogía secuela. Puede ver cómo todo esto se convierte rápidamente en un desastre, por eso estamos creando el orden perfecto que resuelve la mayoría de estos problemas. Aquí está la guía definitiva de Pocket-lint para ver las trilogías de Star Wars.

En la parte inferior se encuentra una versión rápida y sin spoilers de esta guía, junto con listados rápidos de los otros pedidos: cronológicos, teatrales, y Machete, Rinster y la saga completa, en caso de que desee explorarlos, también.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Aunque técnicamente es la sexta película, cronológicamente, vale la pena ver A New Hope primero simplemente porque es el comienzo de todo. También es la única película de Star Wars que trata a los espectadores como si nunca antes hubieran visto la saga. Entonces, comience con Luke conociendo a Obi-Wan, obteniendo un sable de luz y aprendiendo sobre la Fuerza y Darth Vader antes de partir para salvar a la Princesa Leia y destruir la Estrella de la Muerte.

La primera de las nuevas películas de "Antología", Rogue One, está llena de una historia de fondo de A New Hope. Sigue a la hija del creador de la Estrella de la Muerte, Jyn Erso, mientras es liberada por la Alianza Rebelde y tiene la tarea de encontrar los planes que conducen a la destrucción del arma definitiva. Sí, termina donde comienza A New Hope, pero debido a que depende tanto de que ya conozcas A New Hope, creemos que es mejor verlos en reversa. Aprenderás quién creó la Estrella de la Muerte, por qué se destruye tan fácilmente, y conocerás a los muchos bothanos que murieron para robar los planes de la Estrella de la Muerte.

Empire Strikes Back es ampliamente considerado como una de las mejores secuelas de todos los tiempos. Después de la batalla inicial en el planeta helado Hoth, Luke se dirige a comenzar su entrenamiento Jedi con Yoda, mientras Han Solo y la Princesa Leia se dirigen a Cloud City para encontrarse con el viejo amigo de Han, Lando Calrissian. Pero Han y Leia son traicionados y luego Vader los usa como cebo para atraer a Luke. Todo culmina en un enfrentamiento entre Vader y Luke y termina con un giro.

Y, así, pasamos de una de las entregas más queridas de todos los tiempos a las más odiadas. Esta película sigue a Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn mientras intentan proteger a la Reina de Naboo y se topan con un joven esclavo llamado Anakin Skywalker. También te ves obligado a pasar dos horas de Jar-Jar Binks y negociaciones del Senado Galáctico para dormir. Entonces, si has visto esta película antes, solo sáltala en tu próxima repetición. Aunque proporciona algunos detalles importantes para otra película de precuela, y tiene un gran duelo con sables de luz.

Si bien las películas hasta este momento han mostrado a Darth Vader como el villano malvado definitivo, Attack of the Clones comienza a mostrarnos el camino que lo llevó al lado oscuro, con la muerte de su madre a manos de Tuskan Raiders. También vemos su creciente historia de amor con la reina Padme Amidala. Mientras tanto, Obi-Wan Kenobi se topa con un ejército clon que se está construyendo para la República que formará la base de los Stormtroopers del Imperio.

La película final de la trilogía de la precuela muestra que el corazón de Anakin se vuelve negro. Aunque inicialmente se emocionó al enterarse del embarazo de su esposa Padme, las visiones de su muerte comienzan a envenenar la mente de Anakin, lo que le permite al Canciller Supremo Palpatine atraerlo al Lado Oscuro de la Fuerza. Esto lleva a la destrucción de la República y al asesinato de muchos Jedi, incluidos todos los jóvenes Padawans, de la mano del recién nombrado Darth Vader.

La historia de origen del tipo más genial del Universo Star Wars proporciona una tonelada de historia de fondo innecesaria, por lo que, honestamente, esta película se puede omitir. Aparentemente, Han Solo solo quería actuar como Tobias Beckett (Woody Harrelson) y salir con Qira (Emilia Clarke) en su mejor momento, lo cual es comprensible, pero es un poco sorprendente. Aún así, es una película de atraco entretenida que nos brinda más información sobre el barco más importante de la galaxia, el Halcón Milenario.

Ahora que hemos aprendido los antecedentes de Darth Vader / Anakin, es hora de verlo redimirse con todo ese conocimiento en la mano. Además, después de salvar a Han Solo de las garras de Jabba el Hutt, vemos a Luke tratando de derrotar a su padre y al Emperador, mientras Han y Leia trabajan para demoler una segunda Estrella de la Muerte casi completa. Además, hay ositos de peluche con tecnología de la edad de piedra que también ayudan a destruir el Imperio.

Esta es la primera serie de televisión de acción en vivo de Star Wars. Debutó con el lanzamiento de Disney +. Sigue a Pedro Pascal como el Mandaloriano titular, un pistolero y cazarrecompensas, que se abre paso en los confines de la galaxia cinco años después de los eventos de El retorno del Jedi, colocándolo mucho antes de los eventos de The Force Awakens y La creación de la Primera Orden.

Nota: Debido a que The Mandalorian no es un programa animado, lo incluimos en esta lista. Sin embargo, tampoco es una película de Star Wars, por lo que es opcional.

La primera película de Star Wars realizada por Disney después de que compró la franquicia se desarrolla 30 años después de Return of the Jedi. Vemos que está surgiendo un nuevo conflicto entre la República en ciernes, dirigida por Leia Organa-Skywalker y The First Order, que surgió de las cenizas del Imperio. Atrapado entre todo esto, está una joven llamada Rey que parece ser realmente fuerte con la Fuerza.

Después de localizar a Luke Skywalker, el próximo desafío de Rey es convencerlo de que la entrene. Luke no está dispuesto debido a sus fracasos con Kylo Ren. Mientras tanto, las fuerzas restantes de la República están al borde de la aniquilación total gracias a The First Order, dejando a Rey y Luke como su única esperanza.

Aún no está disponible. El episodio IX está programado para llegar a los cines el 20 de diciembre de 2019. No sabemos mucho sobre la película en este momento, aunque el nuevo avance que ya está disponible, puedes verlo aquí , sugiere que es el final de esta saga de décadas. Entonces, supongamos que querrás ver esta película por última vez.

Bien, aquí está la versión rápida y sin spoilers del pedido anterior:

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Rogue One (2016)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Solo (2018)

Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Opcional: The Mandalorian (2019)

Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015)

Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Si desea ver películas en el orden de los eventos que suceden, y así estropear la identidad del padre de Luke para los novatos, aquí tiene:

Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Solo (2018)

Rogue One (2016)

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio VI: El regreso del Jedi (1983)

Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015)

Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Este es el orden en que se lanzaron las películas en los cines. Si bien mantiene intacto el giro del padre de Luke, la historia está mezclada. Comienzas con los originales, luego vas a las precuelas y terminas con las secuelas. Eso es confuso, especialmente para los niños que se presentan a Star Wars.

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio VI: El regreso del Jedi (1983)

Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015)

Rogue One (2016)

Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Solo (2018)

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

La "Orden de Machete" básicamente elimina a The Phantom Menace de su revisión de la película, porque muchas personas no disfrutan de esa película. Conserva el momento "Soy tu padre". Pero fue creado en 2011, por lo que no incluye las secuelas y ya no es un pedido completo.

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

De acuerdo, aquí hay una lista de bonificaciones que no hemos mencionado aún: La "Orden Rinster" lleva el nombre del superfan de Star Wars Ernest Rinster, quien la creó para preservar el giro de Luke-padre, pero también mantiene The Phantom Menace. Sin embargo, no hay películas secuelas, por lo que aún preferimos nuestro pedido.

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Aquí hay un orden que lo abarca todo, con todas las películas y espectáculos de la saga Star Wars en orden cronológico. La saga comenzó en 1977, y desde entonces, se han agregado nuevas trilogías, así como innumerables spin-offs en forma de películas y programas de televisión animados y de acción en vivo. No todos son geniales, pero si quieres disfrutar de todo Star Wars (incluso el especial de vacaciones de 1978), este es el orden cronológico para ti.

La serie de Star Wars y especiales limitados están en negrita a continuación.

Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles (2013 a 2014)

Lego Star Wars: La amenaza de Padawan (2011)

The Clone Wars (2008 a 2014)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Solo (2018)

Star Wars Rebels (2014 a 2018)

Rogue One (2016)

Star Wars: Droids (1985 a 1986)

Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars: Especial de vacaciones (1978)

Lego Star Wars: The Empire Strikes Out (2012)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio VI: El regreso del Jedi (1983)

Lego Star Wars: The Freemaker Adventures (2016 a 2017)

Lego Star Wars: Droid Tales (2015)

Ewoks (1985 a 1986)

El mandaloriano (2019)

Star Wars: Resistance (2018 hasta el presente)

Lego Star Wars: The Resistance Rises (2016)

Episodio VII: El despertar de la fuerza (2016)

Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Star Wars: Forces of Destiny (2017 hasta el presente)

