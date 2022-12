Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Spider-Man: Into the Spider-Verse causó sensación en todo el mundo cuando se estrenó en 2018, con un precioso estilo de animación y una historia sincera que conquistó al público y a la crítica.

Ahora tendrá dos secuelas, la primera de las cuales llegará a mediados de 2023 y se titulará Spider-Man: Across the Spider-Verse. Aquí tienes todos los detalles clave que necesitas saber, incluida su fecha de estreno y todos los tráilers publicados hasta la fecha.

Fecha de estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse

El estreno en cines de Across the Spider-Verse está previsto para el 2 de junio de 2023, mucho tiempo después de su fecha inicialmente prevista en abril de 2022.

La película ha tenido una gestación interesante: inicialmente se anunció que se estrenaría en dos partes, una un año después de la primera, subtituladas "Parte 1" y "Parte 2", pero posteriormente se abandonó.

Seguirán siendo dos películas, pero la tercera tendrá título propio: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (estreno el 29 de marzo de 2024).

Cómo ver Spider-Man: Across the Spider-Verse

Al tratarse de una película de Sony y no de Marvel o de Netflix, no podrás ver Across the Spider-Verse inmediatamente después de su estreno en los cines.

En su lugar, probablemente tendrás que esperar a las compras a la carta y a los lanzamientos en DVD o BluRay antes de poder verla fácilmente en casa.

Así que, de momento, marca la fecha de estreno en tu agenda y estate atento a los anuncios sobre el streaming. Actualizaremos este artículo cuando tengamos noticias relevantes.

Trailers de Spider-Man: A través del universo arácnido

Ya hemos visto un par de tráileres de A través del universo arácnido: el primero fue un primer vistazo a la película en diciembre de 2021.

A partir de ese momento, hubo silencio de radio durante algo más de un año, hasta que finalmente recibimos un tráiler adecuado de la película en diciembre de 2022, que puedes ver a continuación.

Ambos tráileres empiezan más despacio antes de ir in crescendo hasta convertirse en una locura visual que nos permite echar un vistazo al multiverso de Spiderman que recorreremos con Miles.

Reparto y equipo de Spider-Man: Across the Spider-Verse

En Across the Spider-Verse regresan un buen número de voces, entre las que se incluyen importantes miembros del reparto de la última película. Puedes ver una lista de los principales miembros del reparto a continuación.

Shameik Moore como Miles Morales

Hailee Steinfeld como Gwen Stacy

Oscar Isaac como Mugel O'Hara (Spider-Man 2099)

Jake Johnson como Peter B. Parker

Issa Rae como Jessica Drew

Brian Tyree Henry como Jefferson Davis

Luna Lauren Velez como Rio Morales

Daniel Kaluuya como Spider-Punk

Jason Schwartzman como El Punto

Jorma Taccone como El Buitre

Desde el punto de vista de la producción, la película vuelve a estar co-escrita por Phil Lord y Christopher Miller junto con Dave Callaham, y está siendo dirigida por un trío formado por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.

La historia de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sabemos que la próxima película de Spider-Verse tratará una vez más de las ramificaciones del multiverso para Miles Morales mientras intenta seguir llevando una vida normal en Brooklyn.

Esta vez parece que está en la universidad, adulto pero todavía un niño de corazón, y por los tráilers que hemos visto será llamado por Gwen Stacy desde su propia dimensión.

A partir de ahí puede pasar cualquier cosa, pero te puedes imaginar que habrá una amenaza que superar de alguna manera.

Se codeará con diferentes Spider-Man de distintos universos, incluido el canoso Spider-Man 2099 de Oscar Isaac, que bien podría ser un antagonista al que derrotar.

El anuncio oficial de Sony es el siguiente:

"Miles Morales regresa en el siguiente capítulo de la saga Spider-Man: Across the Spider-Verse, ganadora de un Oscar®. Tras reunirse con Gwen Stacy, el simpático Spider-Man de Brooklyn es catapultado al Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargados de proteger su existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere."

