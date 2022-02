HBO confirma que la serie de televisión 'The Last of Us' no se estrenará en 2022

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La próxima serie The Last of Us de HBO no se emitirá este año.

Según The Hollywood Reporter, que habló con el director de contenido de HBO, Casey Bloys, la adaptación aún se está filmando en Calgary, Canadá. Hizo hincapié en decir que HBO aún no ha anunciado una fecha de emisión, pero dijo que "no es 2022". Mientras hablaba con Deadline , explicó que The Last of Us "no se emitirá en 2022, todavía están filmando en Canadá. Me imagino que lo verás en el '23".

Neil Druckmann, el director creativo detrás de la serie de juegos, es productor ejecutivo y coguionista del programa, mientras que Craig Mazin (Chernobyl) se desempeña como escritor y productor ejecutivo. Estará protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian) como el personaje de Joel y Bella Ramsey (Game of Thrones) como Ellie, mientras que Merle Dandridge repetirá su papel como Marlene de los juegos.

La historia debe seguir al improbable dúo de Joel y Ellie mientras viajan a través de un EE. UU. posapocalíptico, plagado de mutantes parecidos a zombis, los infectados, y bandidos humanos mortales. Ella es inmune a la enfermedad de origen vegetal que ha afectado a tantos otros, por lo que podría ser la última esperanza de la humanidad. La tarea de Joel es entregarla a las luciérnagas, un grupo militarista que busca salvar el mundo a toda costa.

El programa está siendo producido por PlayStation Productions y Naughty Dog para HBO. Eso significa que la primera temporada y las posteriores serán exclusivas de HBO en EE. UU.

Es probable que se muestre en Sky Atlantic en el Reino Unido.

Escrito por Maggie Tillman.