Spider-Man No Way Home: cómo transmitirlo en casa

(Pocket-lint) - Spider-Man: No Way Home, la tercera película de Spider-Man de Tom Holland, ha tenido un gran éxito desde su estreno cinematográfico en diciembre.

Es una de las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos y también es muy apreciada por la crítica.

Sin embargo, es posible que no haya logrado llegar a un cine para verlo usted mismo. O simplemente te apetece otro reloj. De cualquier manera, aquí le mostramos cuándo y cómo puede ver la última película de MCU desde la comodidad de su propio sofá.

Aunque todavía no está disponible, las versiones de disco y transmisión digital de Spider-Man: No Way Home se pueden reservar en los EE. UU. y el Reino Unido. Aquí están los detalles sobre cómo y cuándo puedes verlo.

Sony Pictures ha confirmado que Spider-Man: No Way Home estará disponible para transmitir a partir del 22 de marzo de 2022. Cuesta $ 19.99 para reservar en Prime Video, sin importar la versión que elija: UHD, HD o SD. Los precios pueden variar en otros servicios de películas digitales.

Las versiones en DVD, Blu-ray y Blu-ray disc 4K también están disponibles para pre-pedido en los Estados Unidos, con entrega a partir del 12 de abril.

Actualmente no hay información sobre la fecha de lanzamiento de la transmisión digital o el lanzamiento del disco en el Reino Unido; sin embargo, generalmente es una o dos semanas después de los EE. UU. (arriba). Puede reservarlo por £ 13.99 para descargar y conservar desde Amazon Prime Video. Es posible que varios otros servicios de películas digitales también ofrezcan pedidos anticipados; verifique los precios.

Las versiones en DVD, Blu-ray y 4K Blu-ray disc también están disponibles para reservar ahora .

Al igual que sus predecesores más recientes, Spider-Man: No Way Home es parte del Universo Cinematográfico de Marvel, pero está hecho por Sony en lugar de Disney, por lo que es probable que no lo veamos en Disney+ en el corto plazo.

De hecho, casi todas las películas de Spider-Man de Sony se pueden encontrar actualmente en Netflix (al menos en el Reino Unido). Actualmente, Sony también tiene un acuerdo de exclusividad de transmisión con Starz en los EE. UU., por lo que es casi seguro que aparecerá allí después de su ejecución de transmisión paga.

Aunque no todo son malas noticias. Sony y Disney firmaron un acuerdo para migrar eventualmente las películas de Spider-Man a Disney+, pero eso no comenzará hasta 2023 al menos.

Es difícil escribir sobre Spider-Man: No Way Home sin revelar algunos spoilers importantes de la trama, así que no lo haremos.

Una vez más, está protagonizada por Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man, mientras que Zendaya y Jacob Batalon regresan como MJ y Ned respectivamente. Benedict Cumberbatch invitados como Doctor Strange.

Puedes ver el último tráiler a continuación...

También vale la pena ver primero la serie de televisión Loki en Disney+. Algunos de los temas pueden o no ser relevantes: guiño, guiño.

