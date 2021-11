Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La última película de Venom, Let There Be Carnage, ya está disponible para comprar en Amazon Prime Video por $ 19.99 en los EE. UU.

Puede comprar digitalmente Let There Be Carnage desde otras plataformas de transmisión importantes, incluidas Google Play Movies y Vudu . Cualquiera que sea la opción desde la que prefiera transmitir, tenga en cuenta que comprará la película.

Let There Be Carnage no estará disponible para alquilar hasta el 14 de diciembre de 2021.

Tom Hardy regresa en Let There Be Carnage como anfitrión del simbionte Venom, esta vez junto a Woody Harrelson. Puedes ver un avance del éxito de taquilla anterior. En su séptimo fin de semana en los cines, está a punto de alcanzar los 200 millones de dólares en ingresos brutos nacionales, situándose apenas por debajo de los 213 millones que recaudó el primer Venom en 2018. En el extranjero, la película ha recaudado 227 millones de dólares en el fin de semana por un total de 426 dólares. millones en todo el mundo.

Tenga en cuenta que las películas de Venom se consideran ramificaciones de Spider-Verse.

La secuela también tiene una escena de créditos finales, lo que confirma que las películas de Venom (SPOILER ALERT) también tienen lugar en Marvel Cinematic Universe. La escena muestra a Spider-Man de Tom Holland en una pantalla de televisión después de que se revela su identidad al final de Spider-Man: Far From Home. Las películas de Spider-Man de Holanda son coproducciones de Sony y Marvel.

