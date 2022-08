Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Puede que sea obvio para cualquiera que haya visto el primer episodio, pero la precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, ha sido un gran éxito.

Las cifras de audiencia y las puntuaciones en los sitios de calificación televisiva han sido muy positivas y ahora tenemos la confirmación de que ha sido renovada para una segunda temporada.

-

Basada en la obra de George RR Martin "Fuego y Sangre" y ambientada casi 200 años antes de que Daenerys Targaryen haga su apuesta por el Trono de Hierro, "La Casa del Dragón" se centra en una guerra civil potencialmente sangrienta entre ancestros.

Está protagonizada por Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, y Matt Smith como su hermano y peligroso rival Damon.

El primer episodio comenzó con algunas escenas impactantes y promete volverse aún más sangriento y audaz a medida que avanza la primera temporada. La segunda temporada será, sin duda, igual de apasionante.

"House of the Dragon ya está demostrando ser un éxito de audiencia, y predecimos que irá a más debido a la cautivadora narración y a los increíbles valores de producción", dijo el director general de contenidos de Sky, Zai Bennett. "Estamos deseando compartir una segunda serie con nuestros clientes en Sky y Now".

La serie es realizada por HBO en Estados Unidos y está disponible en HBO Max allí. Sky Atlantic la emite en el Reino Unido, y Sky también ofrece la serie bajo demanda en sus servicios Sky Q, Sky Glass y Now.

Escrito por Rik Henderson.