(Pocket-lint) - Sky ha anunciado el próximo estreno de This England, que no debe confundirse con la película This is England. En su lugar, This England era conocida anteriormente como This Sceptred Isle y es un drama de Sky Original que cubre al Primer Ministro Boris Johnson y al Gobierno Británico en la primera ola de la pandemia de Covid-19.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre This England, incluyendo cómo verla, cuándo se estrenará y qué tratará.

21 de septiembre

This England se estrenará el 21 de septiembre en el Reino Unido. Ha sido coescrita y dirigida por Michael Winterbottom.

Por el momento no se sabe cuándo se estrenará, o si se estrenará, fuera del Reino Unido, aunque actualizaremos este artículo cuando sepamos más.

This England es una película original de Sky. Por lo tanto, no es de extrañar que necesites una suscripción a Sky para poder verla. El drama se estrenará en Sky Atlantic, y también podrás verlo en Now con una suscripción a Entertainment. Todos los episodios se estrenarán a la vez.

Now ofrece actualmente una oferta de suscripción de entretenimiento y películas que cuesta 14,99 libras al mes durante seis meses. Esto te da acceso a programas como La Casa del Dragón, Juego de Tronos, La Princesa y a películas como Spider-Man: Sin vuelta a casa, Dune y Las Resurrecciones de Matrix.

This England se centra en el Primer Ministro Boris Johnson y en el Gobierno británico durante la primera oleada de la pandemia mundial de Covid-19.

Según Sky: "Esta Inglaterra contará la historia de algunos de los acontecimientos más devastadores que han ocurrido en el Reino Unido, y de un Primer Ministro que lidera estos tiempos sin precedentes".

"El drama seguirá el impacto en Gran Bretaña de esta pandemia única en una generación, y la respuesta de los científicos, enfermeras y médicos que trabajaron incansable y heroicamente para contener y superar el virus.

"Se basa en el testimonio de primera mano de personas de todos los ámbitos de la vida; desde el Número 10 de Downing Street, el Departamento de Salud, el Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias (SAGE), y de los hospitales y residencias de todo el país".

Se han revelado algunos de los miembros del reparto de This England, algunos de ellos gracias a Deadline. A continuación puedes encontrar una lista de algunos de los que aparecerán en el drama y a quiénes interpretarán.

Kenneth Branagh como el Primer Ministro Boris Johnson

Ophelia Lovibond como Carrie Symonds

Simon Paisley Day como Dominic Cummings

Andrew Buchan como Matt Hancock

Habrá seis episodios en el drama factual This England.

Por el momento se desconoce la duración de estos episodios, aunque es de esperar que sean de una hora con anuncios y, por tanto, de 45 minutos si se ve bajo demanda y se puede saltar.

Sky ha publicado un par de avances de This England, el último de los cuales llegará el 18 de agosto. Puedes ver ambos a continuación.

No vamos a mentir, el parecido entre Kenneth Branagh y Boris Johnson es asombroso.

Aquí está también el primer teaser:

Escrito por Britta O'Boyle.