(Pocket-lint) - A lo largo de los años se han realizado múltiples documentales sobre la princesa Diana. El público británico la adoraba, aunque, por desgracia, también era muy criticada.

Con el 25º aniversario de su trágica muerte, el 31 de agosto, The Princess , de la HBO, es el último documental sobre la vida de Diana, y se le ha dado mucho bombo. Esto es todo lo que necesitas saber sobre La Princesa, incluyendo cómo verlo y cuándo se estrenó.

13 de agosto de 2022

El documental 'The Princess' de HBO se estrenó a las 20:00 horas (hora del este) del 13 de agosto de 2022. Se emitió a la misma hora en el Reino Unido, es decir, a las 02:00 horas BST del 14 de agosto, por lo que ya se puede ver.

El documental de la Princesa dura 2 horas y 4 minutos.

La princesa" es un lanzamiento de HBO, por lo que los estadounidenses necesitarán una suscripción a HBO Max para ver el documental.

En el Reino Unido, los estrenos originales de HBO suelen llegar a Sky gracias a un acuerdo de programación y "La princesa" no es diferente. El acuerdo contempla la emisión de "La princesa" en Sky Documentaries, por lo que necesitarás una suscripción a Sky para verlo o una suscripción a Now Entertainment.

Como hemos mencionado, "La princesa" se emitió por primera vez a las 2 de la madrugada del 14 de agosto de 2022 en el Reino Unido. Ya está disponible On Demand para los clientes de Sky y estará disponible en Sky hasta el 13 de septiembre.

El documental The Princess de HBO trata sobre la princesa Diana de Gales y se basa únicamente en imágenes de archivo para ofrecer una nueva perspectiva de la vida, el trabajo y la devastadora muerte de Diana.

El documental no revelará ningún secreto ni nada que los que hayan seguido la vida de Diana no sepan, pero el director de The Princess, Ed Perkins, dijo: "Soy muy consciente de que se ha contado muchas, muchas veces antes, pero espero que con nuestro enfoque, no sólo podamos... contar la historia de Diana, sino que, con suerte, dirijamos la cámara hacia todos nosotros para plantear algunas preguntas más importantes sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con la monarquía y nuestra relación con las celebridades".

También dijo: "Con esta historia hemos intentado no incluir los momentos que todo el mundo ha visto ya muchas, muchas veces a lo largo de los años".

HBO describe el documental como la historia de "la abrumadora adoración [y] el intenso escrutinio de cada movimiento de Diana y el constante juicio sobre su carácter".

Hay un tráiler del documental The Princess, sí. Puede verlo a continuación, así como en la parte superior de esta página, para que se haga una idea de lo que puede esperar de la película.

Escrito por Britta O'Boyle.