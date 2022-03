We Own This City fecha de lanzamiento y cómo mirar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Recuerdas la serie fenomenal que fue The Wire? Puede que hayan pasado 20 años (sí, de verdad) desde que llegó el primer episodio de The Wire, pero muchos todavía lo consideran uno de los mejores programas de televisión y ahora sus escritores están de vuelta con una miniserie llamada 'We Own This City'.

Basado en el libro de no ficción con el mismo nombre del reportero del Baltimore Sun Justin Fenton, We Own This City ha sido descrito como lo más cerca que estaremos de una secuela de The Wire. Aquí está todo lo que necesita saber, incluido cómo verlo, cuándo está disponible e incluso hemos agregado cómo ver The Wire en la parte inferior también.

25 de abril de 2022, en EE. UU.

Somos dueños de esta ciudad se lanzará en los EE. UU. el 25 de abril de 2022 en HBO Max , por lo que no hay que esperar mucho más para aquellos en los Estados Unidos.

Por ahora, no hay una fecha de lanzamiento para el Reino Unido, aunque Sky y HBO tienen una asociación que se extenderá hasta 2024.

Este acuerdo otorga a Sky los derechos para transmitir programas de HBO actuales y de estreno en el Reino Unido y otros países europeos, por lo que es probable que We Own This City se estrene en Sky. Todavía no se sabe si será al mismo tiempo que en EE. UU., como ha sido el caso de algunos programas como Game of Thrones, o si será una fecha posterior.

Para aquellos en los EE. UU., podrán ver We Own This City en la plataforma de transmisión HBO Max, que cuesta $ 9.99 al mes . Estará disponible para ver a partir del 25 de abril de 2022.

Para aquellos en el Reino Unido, como mencionamos anteriormente, actualmente no hay una fecha de lanzamiento establecida, aunque se espera que We Own This City llegue a Sky antes que a cualquier otro lugar según el acuerdo de Sky y HBO. Si este es el caso, necesitará una suscripción a Sky para verlo o una suscripción a NOW Entertainment .

We Own This City es una serie limitada original de HBO que constará de seis partes. Actualmente no se sabe cuánto durarán los episodios.

Sí, HBO ha lanzado un adelanto de We Own This City, que puedes ver a continuación.

Somos dueños de esta ciudad se basa en el libro del mismo nombre del reportero del Baltimore Sun Justin Fenton. Ve a los creadores de The Wire, David Simon y George Pelecanos, en Baltimore en 2015, contando la historia de la corrupción dentro del departamento de policía de la ciudad, con el hombre (el sargento Wayne Jenkins) encargado de solucionar la crisis de drogas y delincuencia de la ciudad, eligiendo hacer funciona a favor de él y su unidad en su lugar.

La sinopsis oficial del programa dice que We Own This City cubrirá "la corrupción y el colapso moral que le sucedió a una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de drogas y arrestos masivos se defendieron a expensas del trabajo policial real".

Mientras tanto, el tráiler muestra una redada de drogas dirigida por el sargento. Wayne Jenkins (Jon Bernthal), quien es el jefe de "una unidad de paisano que se volvió completamente deshonesta y comenzó a cazar y robar a ciudadanos y traficantes de drogas por igual", lo cual ve suceder. No vamos a mentir, estamos emocionados.

Hay varios miembros del elenco de The Wire en We Own This City. Sin embargo, aquí está la lista de actores:

Si bien We Own This City y The Wire no están relacionados de ninguna manera en términos de historia, comparten el mismo creador y también tienen un par de similitudes en el reparto, como mencionamos anteriormente.

No necesitará haber visto The Wire para comprender la historia de We Own This City, pero The Wire es brillante, así que si no lo ha visto, vale la pena verlo, y si lo ha hecho, entonces no hay nada de malo en verlo. otra vez verdad?

En los EE. UU., todas las temporadas de The Wire están disponibles para ver a través de HBO Max.

En el Reino Unido, puede ver todas las temporadas de The Wire a través de Sky On Demand y NOW, si tiene las suscripciones correspondientes.

