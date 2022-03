Peacemaker temporada 1: Cómo ver el spin-off de Suicide Squad

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sin James Gunn, El Escuadrón Suicida nunca se habría hecho: la primera película, protagonizada por Will Smith, era francamente un montón de tonterías. Sin embargo, el director de Guardianes de la Galaxia convirtió la secuela en una magnífica comedia oscura con un elenco estelar y muchas carcajadas, revitalizando la franquicia en el proceso.

Ahora nos ha traído una serie de televisión derivada, Peacemaker, que presenta las aventuras continuas del personaje homónimo interpretado por John Cena. Gunn ha escrito y dirigido la temporada 1 él mismo y, aunque ya se proyectó en los EE. UU., pronto también podrás verla en el Reino Unido.

Aquí está todo lo que necesita saber al respecto, incluido dónde verlo y más.

Peacemaker se estrenó en los EE. UU. en HBO Max en enero de 2022, con la proyección del episodio final el 17 de febrero.

Desde entonces, Sky ha anunciado que traerá la serie también al Reino Unido, para que los clientes de Sky y Now la vean en el canal Sky Max o a pedido.

Todos los episodios estarán disponibles a partir del 22 de marzo de 2022. Ahora los clientes necesitarán una membresía de entretenimiento.

Como se mencionó anteriormente, los espectadores estadounidenses pueden ver la temporada 1 de Peacemaker en HBO Max .

En el Reino Unido, estará disponible en Sky Max, por lo que los espectadores con acceso a ese canal y los servicios a pedido de Sky pueden verlo. Eso incluye a los clientes de Sky Q , Sky Glass , Now y Virgin TV (con el paquete Mix TV o superior).

Hay ocho episodios de la temporada 1 de Peacemaker, cada uno con una duración de entre 38 y 47 minutos.

Advertencia: ¡Spoilers adelante!

Si aún no has visto The Suicide Squad, te sugerimos que lo veas primero y luego regreses aquí.

Peacemaker retoma la película o, al menos, el clip del Easter Egg durante los créditos finales. La estrella de la WWE, John Cena, vuelve a interpretar el papel principal del mismo nombre y el primer episodio se desarrolla poco después de que se recupere de las lesiones aparentemente fatales sufridas a manos de Bloodsport.

Cuenta en parte la historia del origen de Peacemaker y al mismo tiempo envía al vanaglorioso antihéroe en una misión para eliminar una nueva amenaza global.

Tienes que ver The Suicide Squad antes de enfrentarte a Peacemaker. La serie sigue directamente de la película.

Probablemente también deberías ver la primera película de Suicide Squad. Peacemaker no está en él, pero hay algunas cosas de fondo que podrían ser importantes. Sin embargo, no es tan bueno, lamentablemente.

Seguro que hay...

HBO ha encargado una segunda temporada de Peacemaker, que el propio James Gunn probablemente volverá a dirigir: "[es[ uno de los verdaderos aspectos más destacados de mi vida, tanto profesional como de otra manera", dijo.

Escrito por Rik Henderson.